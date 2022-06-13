9 126 7
Після обстрілу Прилук оголошено евакуацію декількох населених пунктів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селах поблизу Прилук на Чернігівщині після ракетних ударів оголошено евакуацію через загрозу виникнення пожежі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев.
За його інформацією, мають намір евакуювати жителів сіл поблизу Прилук – Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.
"Внаслідок ракетних ударів є загроза виникнення і поширення великої пожежі", – сказав Болдирев.
Він уточнив, що в цих населених пунктах до війни проживали до 1400 людей. Зараз – значно менше. Евакуювати мають намір орієнтовно 1000 місцевих жителів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
rofs
показати весь коментар13.06.2022 16:25 Відповісти Мені подобається 0
Volodymyr Klymenko
показати весь коментар13.06.2022 17:07 Відповісти Мені подобається 0
Артем Костюк
показати весь коментар13.06.2022 16:36 Відповісти Мені подобається 0
botoks
показати весь коментар13.06.2022 16:42 Відповісти Мені подобається 0
hoha
показати весь коментар13.06.2022 16:47 Відповісти Мені подобається 0
Anotol
показати весь коментар13.06.2022 17:40 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Андропов 66f528b3
показати весь коментар13.06.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...