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обстріл (20980) Прилуки (30) Чернігівщина (1310) евакуація (1924)

Після обстрілу Прилук оголошено евакуацію декількох населених пунктів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У селах поблизу Прилук на Чернігівщині після ракетних ударів оголошено евакуацію через загрозу виникнення пожежі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев.

За його інформацією, мають намір евакуювати жителів сіл поблизу Прилук – Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

"Внаслідок ракетних ударів є загроза виникнення і поширення великої пожежі", – сказав Болдирев.

Він уточнив, що в цих населених пунктах до війни проживали до 1400 людей. Зараз – значно менше. Евакуювати мають намір орієнтовно 1000 місцевих жителів.

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В Прилуки?
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13.06.2022 16:25 Відповісти
там старый аеродром, на котором когда-то стояли ТУ-160, которые распиляли, часть отдали русне за долги по газу. Сейчас там все травой поросло.
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13.06.2022 17:07 Відповісти
что-то тут не то. Сливают инфу? Коректируют огонь? Или взрыв был чего-то страшнее чем обычно?
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13.06.2022 16:36 Відповісти
если бы был обычный взрыв, то людей из окрестных сел бы не эвакуировали. Видать что-то серьезное
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13.06.2022 16:42 Відповісти
Артёмка - паникёр , пшёл на ху ... , дурик ...
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13.06.2022 16:47 Відповісти
В тих краях були серйозні військові об'єкти і навіть об'єкт де зберігалися ядерні боєголовки. Всю ту інфраструктуру росіяни знають до міліметра. Раз є загроза масштабної пожежі, то з цього можна зробити певні висновки і швидше за все це і є причиною ракетного удару. Вихід один - будувати потужну про, все рівно вона знадобиться.
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13.06.2022 17:40 Відповісти
Тупорылая русня разрушила томатный завод...Калеки -мля...
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13.06.2022 19:13 Відповісти
 
 