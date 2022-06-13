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Ущерб от оккупации Запорожской АЭС составляет 40 млрд грн, - Энергоатом

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

аес,запорізька

Российские войска нанесли Запорожской атомной электростанции ущерб на 40 млрд грн.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в интервью Liga, передает Цензор.НЕТ.

"Объемы ущерба, причиненного российским агрессором, на сегодняшний день мы оцениваем приблизительно в 40 млрд грн. Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии", – сказал Котин.

По его словам, с начала полномасштабной войны потребление электроэнергии в стране сократилось почти на 40%, а в промышленности – на 60%.

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шановний Цензор, у даному випадку пишеться "збитки"

вчіть мову, мать вашу
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13.06.2022 18:57 Ответить
А хто здав АЕС кацапам ?
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13.06.2022 19:39 Ответить
Ну так подавайте в международный суд на РФ за ежемесячные убытки. Не нужно ждать окончания войны.
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13.06.2022 20:31 Ответить
Шизік цей мявкін.
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13.06.2022 21:34 Ответить
 
 