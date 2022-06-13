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Шкода від окупації Запорізькій АЕС становить 40 млрд грн, - Енергоатом
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Російські війська завдали Запорізькій атомній електростанції збитків на 40 млрд грн.
Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв’ю Liga, інформує Цензор.НЕТ.
"Обсяги шкоди, завданої російським агресором, на сьогодні ми оцінюємо у близько 40 млрд грн. Це знищені під час обстрілів і пожеж корпуси, пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС, а також втрати від вимушеного скорочення виробництва електроенергії", – сказав Котін.
За його словами, з початку повномасштабної війни споживання електроенергії у країні скоротилося майже на 40%, а в промисловості – на 60%.
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