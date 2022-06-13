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Шкода від окупації Запорізькій АЕС становить 40 млрд грн, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

аес,запорізька

Російські війська завдали Запорізькій атомній електростанції збитків на 40 млрд грн.

Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв’ю Liga, інформує Цензор.НЕТ.

"Обсяги шкоди, завданої російським агресором, на сьогодні ми оцінюємо у близько 40 млрд грн. Це знищені під час обстрілів і пожеж корпуси, пошкоджене обладнання на Запорізькій АЕС, а також втрати від вимушеного скорочення виробництва електроенергії", – сказав Котін.

За його словами, з початку повномасштабної війни споживання електроенергії у країні скоротилося майже на 40%, а в промисловості – на 60%.

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Автор: Володимир Янченко
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шановний Цензор, у даному випадку пишеться "збитки"

вчіть мову, мать вашу
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13.06.2022 18:57 Відповісти
А хто здав АЕС кацапам ?
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13.06.2022 19:39 Відповісти
Ну так подавайте в международный суд на РФ за ежемесячные убытки. Не нужно ждать окончания войны.
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13.06.2022 20:31 Відповісти
Шизік цей мявкін.
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13.06.2022 21:34 Відповісти
 
 