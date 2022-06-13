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Новости Политика Украины
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В Украине начался сбор урожая-2022, - Одесская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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Агропроизводители Одесской области первыми в Украине приступили к сбору урожая этого сезона, 11 июня в Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Одесской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, всего в 2022 году в области сбор урожая состоится на общей площади 1,06 млн га. В частности, озимая пшеница в регионе будет собрана с 551 тыс. га, озимый ячмень – с 244 тыс. га, яровой ячмень – с 50 тыс. га, рапс – с 190 тыс. га.

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Як бистро летить час....в добрий почин Одеса. Бережіть себе
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13.06.2022 18:31 Ответить
і радіти б потрібно... та смуток на душі - чим збирати, чим заправляти, куди збирати, де сховати, де зберігати... (сховищ і так не багато було.. а тепер і вони всі під прицілом)...
от тварюки... от русня шаромижна... і самі не живуть і нам не дають...
Голодомор не повинен повторитися ! так Європо? !!!
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13.06.2022 18:37 Ответить
С Богом!..
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13.06.2022 18:37 Ответить
Добре, що є пшениця, яку можна збирати 2-3 рази на рік.
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13.06.2022 18:38 Ответить
Проблема в другом все элеваторы и хранилища заполнены прошлогодним урожаем, большие агрохолдинги держат место под свой урожай, фермера продают зерно по 3400 грн. тонна больше никто не дает, при том что себестоимость выращивания около 4300-4800 грн....
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13.06.2022 19:00 Ответить
Шо і без геопозицій?
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13.06.2022 20:34 Ответить
 
 