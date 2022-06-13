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В Украине начался сбор урожая-2022, - Одесская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Агропроизводители Одесской области первыми в Украине приступили к сбору урожая этого сезона, 11 июня в Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Одесской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
По ее данным, всего в 2022 году в области сбор урожая состоится на общей площади 1,06 млн га. В частности, озимая пшеница в регионе будет собрана с 551 тыс. га, озимый ячмень – с 244 тыс. га, яровой ячмень – с 50 тыс. га, рапс – с 190 тыс. га.
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