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зерно (1228) Одеська область (2488) урожай (70) ячмінь (4)

В Україні розпочалося збирання врожаю-2022, - Одеська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Агровиробники Одеської області першими в Україні розпочали збір урожаю цього сезону, 11 червня в Ізмаїльському районі стартував збір озимого ячменю.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Одеської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За її даними, загалом у 2022 році в області збір урожаю відбудеться на загальній площі 1,06 млн га. Зокрема озиму пшеницю в регіоні буде зібрано з 551 тис. га, озимий ячмінь – 244 тис. га, ярий ячмінь – 50 тис. га, ріпак – 190 тис. га.

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Як бистро летить час....в добрий почин Одеса. Бережіть себе
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13.06.2022 18:31 Відповісти
і радіти б потрібно... та смуток на душі - чим збирати, чим заправляти, куди збирати, де сховати, де зберігати... (сховищ і так не багато було.. а тепер і вони всі під прицілом)...
от тварюки... от русня шаромижна... і самі не живуть і нам не дають...
Голодомор не повинен повторитися ! так Європо? !!!
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13.06.2022 18:37 Відповісти
С Богом!..
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13.06.2022 18:37 Відповісти
Добре, що є пшениця, яку можна збирати 2-3 рази на рік.
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13.06.2022 18:38 Відповісти
Проблема в другом все элеваторы и хранилища заполнены прошлогодним урожаем, большие агрохолдинги держат место под свой урожай, фермера продают зерно по 3400 грн. тонна больше никто не дает, при том что себестоимость выращивания около 4300-4800 грн....
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13.06.2022 19:00 Відповісти
Шо і без геопозицій?
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13.06.2022 20:34 Відповісти
 
 