Правительство позволит выдавать загранпаспорта за пределами Украины

Кабинет министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта находящимся за рубежом украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №678 от 10 июня.

Отмечается, что проект выдачи паспорта гражданина и загранпаспорта должен быть реализован в течение двух лет со дня вступления в силу постановления. Постановление же вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

Согласно проекту, подразделения Государственной миграционной службы за границей будут принимать документы для оформления паспорта гражданина или загранпаспорта.

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В случае потери паспорта к заявлению нужно подать документ, выданный соответствующими органами государства, где был потерян паспорт, удостоверяющий факт потери, с заверенным переводом на украинский язык.

Согласно порядку, паспорт для украинцев за границей оформляется в течение трех месяцев. После оформления паспорта (гражданина или заграничного) он будет храниться в территориальном подразделении ДМС в течение двух лет. Если за это время владелец паспорта его не заберет, документ уничтожается.

Координацию проекта по выдаче паспортов за границей берет на себя министерство внутренних дел, отмечается в постановлении правительства. Оно должно представить правительству в течение шести месяцев после завершения экспериментального проекта отчет о результатах его реализации, а также (при необходимости) предложения по совершенствованию законодательства в соответствующих сферах.