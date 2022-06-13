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Новости Общество
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Правительство позволит выдавать загранпаспорта за пределами Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

паспорт

Кабинет министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта находящимся за рубежом украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №678 от 10 июня.

Отмечается, что проект выдачи паспорта гражданина и загранпаспорта должен быть реализован в течение двух лет со дня вступления в силу постановления. Постановление же вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

Согласно проекту, подразделения Государственной миграционной службы за границей будут принимать документы для оформления паспорта гражданина или загранпаспорта.

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В случае потери паспорта к заявлению нужно подать документ, выданный соответствующими органами государства, где был потерян паспорт, удостоверяющий факт потери, с заверенным переводом на украинский язык.

Согласно порядку, паспорт для украинцев за границей оформляется в течение трех месяцев. После оформления паспорта (гражданина или заграничного) он будет храниться в территориальном подразделении ДМС в течение двух лет. Если за это время владелец паспорта его не заберет, документ уничтожается.

Координацию проекта по выдаче паспортов за границей берет на себя министерство внутренних дел, отмечается в постановлении правительства. Оно должно представить правительству в течение шести месяцев после завершения экспериментального проекта отчет о результатах его реализации, а также (при необходимости) предложения по совершенствованию законодательства в соответствующих сферах.
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Топ комментарии
+6
зеплесени типа коли-котлеты теперь не придётся пересекать кордон для продления паспорта...будет в Праге руководить обороной Мукачево жопастый клоун
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13.06.2022 18:59
+4
Там часом громадянство не планують давати тим, хто за кордоном?
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13.06.2022 18:54
+3
всем сепарам предателям в первую очередь
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13.06.2022 19:44
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Там часом громадянство не планують давати тим, хто за кордоном?
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13.06.2022 18:54 Ответить
если законом не запрещено, то будут выдавать
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13.06.2022 19:35 Ответить
зеплесени типа коли-котлеты теперь не придётся пересекать кордон для продления паспорта...будет в Праге руководить обороной Мукачево жопастый клоун
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13.06.2022 18:59 Ответить
Года через два будет актуально.
подати протягом шести місяців після завершення експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також (у разі потреби) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
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13.06.2022 18:59 Ответить
нарешті, не пройшло й 4-х місяців.
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13.06.2022 19:00 Ответить
Нахріна?
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13.06.2022 19:05 Ответить
Як нахріна? Всій швалі з Криму, Донбасу щоб їздили по европі. Безвіз же
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13.06.2022 21:10 Ответить
всем сепарам предателям в первую очередь
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13.06.2022 19:44 Ответить
А що в цьому такого "експериментального" стосовно закордонних паспортів?
Консульства за кордоном займались цим просто ЗАВЖДИ
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13.06.2022 19:55 Ответить
Экспиремент в том что вся миграционная служба на законных основаниях свалит за границу.
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13.06.2022 20:33 Ответить
Значить ,війна продовжиться на 2 роки , на 100% .. Страхуються
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13.06.2022 22:59 Ответить
 
 