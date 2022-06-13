Уряд дозволить видавати закордонні паспорти за межами України

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта українцям, які перебувають за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду № 678 від 10 червня.

Зазначається, що проєкт із видання паспорта громадянина і закордонного паспорта має бути реалізовано впродовж двох років з дня набуття чинності постановою. Постанова ж набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Згідно з проєктом, підрозділи Державної міграційної служби за кордоном прийматимуть документи для оформлення паспорта громадянина або закордонного паспорта.

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У разі втрати паспорта до заяви потрібно подати документ, виданий відповідними органами держави, де було втрачено паспорт, який засвідчує факт втрати, із завіреним перекладом українською мовою.

Відповідно до порядку, паспорт для українців за кордоном оформлюється впродовж трьох місяців. Після оформлення паспорта (громадянина або закордонного) він зберігатиметься у територіальному підрозділі ДМС упродовж двох років. Якщо за цей час власник паспорта його не забере, документ знищується.

Координацію проєкту з видання паспортів за кордоном бере на себе міністерство внутрішніх справ, зазначається в постанові уряду. Воно повинно подати урядові впродовж шести місяців після завершення експериментального проєкту звіт про результати його реалізації, а також (у разі потреби) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.