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Новини Суспільство
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Уряд дозволить видавати закордонні паспорти за межами України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

паспорт

Кабінет міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта українцям, які перебувають за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові уряду № 678 від 10 червня.

Зазначається, що проєкт із видання паспорта громадянина і закордонного паспорта має бути реалізовано впродовж двох років з дня набуття чинності постановою. Постанова ж набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

Згідно з проєктом, підрозділи Державної міграційної служби за кордоном прийматимуть документи для оформлення паспорта громадянина або закордонного паспорта.

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У разі втрати паспорта до заяви потрібно подати документ, виданий відповідними органами держави, де було втрачено паспорт, який засвідчує факт втрати, із завіреним перекладом українською мовою.

Відповідно до порядку, паспорт для українців за кордоном оформлюється впродовж трьох місяців. Після оформлення паспорта (громадянина або закордонного) він зберігатиметься у територіальному підрозділі ДМС упродовж двох років. Якщо за цей час власник паспорта його не забере, документ знищується.

Координацію проєкту з видання паспортів за кордоном бере на себе міністерство внутрішніх справ, зазначається в постанові уряду. Воно повинно подати урядові впродовж шести місяців після завершення експериментального проєкту звіт про результати його реалізації, а також (у разі потреби) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
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Топ коментарі
+6
зеплесени типа коли-котлеты теперь не придётся пересекать кордон для продления паспорта...будет в Праге руководить обороной Мукачево жопастый клоун
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13.06.2022 18:59
+4
Там часом громадянство не планують давати тим, хто за кордоном?
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13.06.2022 18:54
+3
всем сепарам предателям в первую очередь
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13.06.2022 19:44
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Там часом громадянство не планують давати тим, хто за кордоном?
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13.06.2022 18:54 Відповісти
если законом не запрещено, то будут выдавать
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13.06.2022 19:35 Відповісти
зеплесени типа коли-котлеты теперь не придётся пересекать кордон для продления паспорта...будет в Праге руководить обороной Мукачево жопастый клоун
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13.06.2022 18:59 Відповісти
Года через два будет актуально.
подати протягом шести місяців після завершення експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також (у разі потреби) пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.
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13.06.2022 18:59 Відповісти
нарешті, не пройшло й 4-х місяців.
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13.06.2022 19:00 Відповісти
Нахріна?
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13.06.2022 19:05 Відповісти
Як нахріна? Всій швалі з Криму, Донбасу щоб їздили по европі. Безвіз же
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13.06.2022 21:10 Відповісти
всем сепарам предателям в первую очередь
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13.06.2022 19:44 Відповісти
А що в цьому такого "експериментального" стосовно закордонних паспортів?
Консульства за кордоном займались цим просто ЗАВЖДИ
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13.06.2022 19:55 Відповісти
Экспиремент в том что вся миграционная служба на законных основаниях свалит за границу.
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13.06.2022 20:33 Відповісти
Значить ,війна продовжиться на 2 роки , на 100% .. Страхуються
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13.06.2022 22:59 Відповісти
 
 