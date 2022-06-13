Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены. Но город не заблокирован, часть находится под украинским контролем.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города - под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.
Орки мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно", - написал Гайдай в фейсбуке.
По словам руководителя, даже в случае быстрого изгнания российских оккупантов из Северодонецка возобновить разрушенные коммуникации до зимы не удастся.
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и в то же время
Місто не заблоковане
Єто как?
Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
Нужны боеприпасы, оружие, еда, вода, нужна ротация, раненных надо вывозить.
Надеюсь, командование на фронте понимает, что делать и не допустит Мариуполя номер 2
другуіншу інформацію
друга = (кацапською) фтарайа
інша = (кацапською) другайа
Вибачте нас, будь ласка. Набагато хто в України державною не може спілкуватися, а набагато хто з нас її ніколи навіть у школи не навчалися. Намагаємося як можем, але ж усі "маскавизмы" викоренити є дуже потужним.
Цивільні, цивільні, бла, бла...
Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
Ви за ЗСУ думайте.
Только у орков, у зверей и у москалей приоритет не жизни людские, а "победы".
тем более что не выезжают в основном зависимые - старики, беспомощные больные, дети..
не будь как москаль.
забирайте воїнів човнами і всім привіт. маріуполь-2 нам не треба.
Все мля заберайте... , "а мы пойдем на север", как тот шакал пищал под Шерханом.
Такими действиями у нас армия забудет как побеждать, везде будет сплошные заберите...
и все кто тебя лизнул.
Не удивительно что тебя лизнул, например чувак с ником "вася путлер"
ШТОШ. просто цифри.
За 242 дні оборони ДАП Загиблих: 100 воїнів, у тому числі 4 зниклих безвісти (із них один, вірогідно, зрадник).
Крім загиблих, є дані про 290-305 поранених під час боїв.
В полон здалось 16. (Шістнадцять)
так само , як і інших нормальних людей 😠
Тому і результати не дуже
Меня забанили.
Теперь каждый второй коммент об этом.
@SerhiySPulsar
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8 ч
Ігор Мосійчук: Треба визнати, що після підриву останнього мосту через Сіверський Донець наше угрупування на заводі «Азот» опинилося в оточені… Наразі проводяться перемовини за участі Ірини Верещук про евакуацію цивільних осіб з «Азоту»… Вам це нічого не нагадує?
Наверное сейчас будет по-другому
плюс є човни.
Хотя для этого есть специалисты в ВСУ
При обороні це добра позиція, форсувати важко.
Але коли ці нещасні 80 м у тебе в тилу і ця полоска має 15 км довжини поза зоною прямого обстрілу кацапів там можна кататись на більшості БТР і БМП скільки завгодно, потрібно лише забезпечити багато більш-менш придатних з'їздів в воду. Та навіть танки вбрід можна туди-сюди ганяти при потребі.
Звичайно, якщо шукати причину ЧОМУ НЄ, то легко можна довести, що всі БТР і БМП там уже роздовбані і не зможуть пропливти ті нещасні 80 м, а танки то взагалі дуже складно готувати для броду, теж роздовбані
Або зберіть речі та рушайте собі тихенько до Европи.
Северодонецьк вже понад місяць як штурмують орки, і наші війська неодмінно його залишать,, алє вже тоді коли там не буде де голову сховати, як залишили Попасну.
Ворог повинен зрозуміти: кожен метр української землі буде коштувати агресору десятки загиблих його вояків!
Слава непереможним воякам ЗСУ!!!