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Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мост,сєверодонецьк

Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены. Но город не заблокирован, часть находится под украинским контролем.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города - под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.

Орки мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно", - написал Гайдай в фейсбуке.

По словам руководителя, даже в случае быстрого изгнания российских оккупантов из Северодонецка возобновить разрушенные коммуникации до зимы не удастся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем спуститься! Нас валяют! Есть контакт!", - уличный бой с оккупантами в Северодонецке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
Ну от чому історія знову і знову повторюється??!!
Цивільні, цивільні, бла, бла...
Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
Ви за ЗСУ думайте.
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13.06.2022 19:50
+45
Мені більше цікавить доля хлопців на передовій. Наші бійці мають можливість поповненювати запаси їжі та набоєв, чи їх чекає доля маріупольського гарнізону?
Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
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13.06.2022 19:48
+42
Боже, бережи воінів ЗСУ.
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13.06.2022 19:44
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Боже, бережи воінів ЗСУ.
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13.06.2022 19:44 Ответить
Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі.
и в то же время
Місто не заблоковане

Єто как?
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13.06.2022 21:36 Ответить
Я не понимаю почему на Чонгаре не взорваны до сих пор мосты и оккупа6ты собираются пустить поезда по югу
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13.06.2022 19:44 Ответить
Тому що нема чим. Мости на Чонгарі вже глибоко в тилу у москалів. І прикриваються добре їх ПВО. У ВСУ максимум, що може летіти з ракет це Точка У(120 км). А штурмовики Су будуть збиті ПВО.
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13.06.2022 20:13 Ответить
Штурмовиком капітальний міст знищити майже неможливо - штурмовик не для цього створений
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13.06.2022 21:36 Ответить
Є ще Армянск там нема ніяких мостів, широке поле. З мостами це байки Б.
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13.06.2022 20:54 Ответить
Ага, он поэтому и полуостров что не только составит связан, там в армянские километров 40 перешеек суши и коса гениченская
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13.06.2022 22:13 Ответить
Це дуже небезпечна ситуація для наших українських військових...
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13.06.2022 19:46 Ответить
Дуже цікаве запитання-Чому?? Чому ,за чиїм наказом ЗСУ так дбають за комунікації рашистів???))
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13.06.2022 19:54 Ответить
Мені більше цікавить доля хлопців на передовій. Наші бійці мають можливість поповненювати запаси їжі та набоєв, чи їх чекає доля маріупольського гарнізону?
Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
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13.06.2022 19:48 Ответить
Я тоже на это обратил внимание. Если нет мостов, то как снабжать?
Нужны боеприпасы, оружие, еда, вода, нужна ротация, раненных надо вывозить.
Надеюсь, командование на фронте понимает, что делать и не допустит Мариуполя номер 2
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13.06.2022 20:24 Ответить
Може, краще вивести і не залишати людей в котлі? Хай вирішують військові, вони вже довели, що свою справу знають.
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13.06.2022 19:49 Ответить
Хотелось бы надеяться, что держат под контролем. Со Светлодарска отошли очень грамотно, не дав оркам ни одного шанса на котел.
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13.06.2022 20:29 Ответить
если мосты взорваны, то вывести людей уже проблематично.
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13.06.2022 20:42 Ответить
Там Безмозгла командуе
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13.06.2022 20:44 Ответить
Какой нафиг котел, если оба берега под контролем ВСУ.
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13.06.2022 22:28 Ответить
Маріуполь-2? Боже, збережи наших воїнів!
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13.06.2022 19:49 Ответить
ЗСУ дає другу інформацію.
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13.06.2022 19:50 Ответить
Так накуя тоді той Гайдай7
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13.06.2022 19:51 Ответить
Локшиною лохторат годувати!!))
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13.06.2022 19:56 Ответить
"Гайдай шагает впереди!" 🚶
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14.06.2022 00:23 Ответить
ЗСУ дає другу іншу інформацію

друга = (кацапською) фтарайа
інша = (кацапською) другайа
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13.06.2022 20:00 Ответить
"Мы фсе училесь панимного."

Вибачте нас, будь ласка. Набагато хто в України державною не може спілкуватися, а набагато хто з нас її ніколи навіть у школи не навчалися. Намагаємося як можем, але ж усі "маскавизмы" викоренити є дуже потужним.
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13.06.2022 20:25 Ответить
Якщо 50 % буде українською це вже дуже супер
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13.06.2022 22:10 Ответить
Я нагадаю, що нещодавно Цензор був переважно російськомовним ресурсом. Тобто, прогрес є.
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13.06.2022 23:55 Ответить
Не переймайтеся, головне - це бажання вчитися і користуватися, нехай і з помилками. Хіба буває навчання без помилок, навіть у найрозумніших? А люди зараз знервовані, то зрозуміло, не зважайте.
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14.06.2022 08:45 Ответить
Ну от чому історія знову і знову повторюється??!!
Цивільні, цивільні, бла, бла...
Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
Ви за ЗСУ думайте.
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13.06.2022 19:50 Ответить
я теж так вважаю. у цивільних було 2 місяці на те, щоб виїхати. думати треба тепер тільки про ЗСУ. саме тому, що навчених, досвідчених, мотивованих людей не візьмеш ніде. і ціни їм немає.
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13.06.2022 19:58 Ответить
ЧЕЛОВЕК всегда должен думать о гражданских и как их спасти. Это - приоритет.
Только у орков, у зверей и у москалей приоритет не жизни людские, а "победы".
тем более что не выезжают в основном зависимые - старики, беспомощные больные, дети..
не будь как москаль.
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13.06.2022 21:40 Ответить
я тех за гуманізм і любов до людей, але їх і попереджали, і вивозили. всі, хто хотів, вже давно виїхали.
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14.06.2022 08:10 Ответить
Це тому, що серед очільників країни з 95-го кварталу ніхто не читав Кодексу цивільного захисту України, зокрема ст. 33, якою передбачані види евакуації, і в тому числі - обов'язкова. І треба не чекати, коли вже не можна нікого вивезти і не заглядати в рота тим, хто відмовляється від евакуації. Тоді б не було стільки жертв серед цивільних і серед військових. Але для монобільшості та інших кабінетних щурів евакуація - це швидше вивезти за кордон свої сім'ї та все, що нахапали своїми брудними лапами
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13.06.2022 21:04 Ответить
Вважаєте саме зараз час звинувачувати жителів Маріуполя? В том шо вони вижили, чи в чому вони винні, пояснить будь-ласка?
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13.06.2022 21:13 Ответить
у тому що їм просто подобався Маріуполь і не подобалась українська мова в сраному документообороті
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13.06.2022 21:29 Ответить
и киевлянам? и черниговчанам? и сумчанам?
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13.06.2022 21:39 Ответить
Ніхто не звинувачує їх ,просто в них не було часу зреагувати і втекти, так само як у жителів Бучі і Ірпиня і тд. .Банальні обставини.
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13.06.2022 22:15 Ответить
они свою трагичскую судьбу выбирали на выборах каждый раз голосуя за бандитов и кремлевских холуев - усугубляя свою печальную судьбу
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14.06.2022 00:21 Ответить
Маріупольці дійсно не очікували дуже раптової блокади, це правда. Але ж треба вчитися на помилках. У северодонеччан був час на евакуацію і був страшний приклад Маріуполя. Не знаю, можливо влада не змогла забезпечити населення транспортом.
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14.06.2022 08:50 Ответить
у гражданских на войне не всегда есть выбор. Будешь в их положении - поймешь.
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13.06.2022 21:38 Ответить
від тебе лаптями смердить
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13.06.2022 21:57 Ответить
он старадает сбежавши в Чехию на социал
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13.06.2022 22:45 Ответить
у цих людей вибір точно був. на відміну від жителів Бучі і Маріуполя.
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14.06.2022 08:11 Ответить
Два дні вже нам в голови вкладають що Сєвєродонецьк стратегічного значення не має. Ну і на якого милого там тримати наших воїнів?
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13.06.2022 19:52 Ответить
Їм скажи відходити, так вони відмовляться. Справа принципу.
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13.06.2022 19:58 Ответить
Що за несенітниця? Це армія і в ній не має хочу, чи не хочу. Є наказ.
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13.06.2022 20:35 Ответить
так отож. піарщики чортові.

забирайте воїнів човнами і всім привіт. маріуполь-2 нам не треба.
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13.06.2022 19:59 Ответить
Да заберайте...
Все мля заберайте... , "а мы пойдем на север", как тот шакал пищал под Шерханом.
Такими действиями у нас армия забудет как побеждать, везде будет сплошные заберите...
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13.06.2022 23:47 Ответить
я вважаю, що життя воїнів дорожче, ніж розвалини. розвалини можна відвоювати і відбудувати, а навчених воїнів взяти ніде і життя не воскресиш. якщо треба відступити, значить, треба відступити, а не лягати там кістьми, невідомо для чого. не має сд ніякого стратегічного значення. тільки політичне, щоб путлер хоч якусь перемогу міг оголосити. три місяці брали райцентр, розтрощили все і взяли випалену землю, поклавши тисячі своїх людей і сотні одиниць техніки. чи й не перемога.
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14.06.2022 08:15 Ответить
Тянем время, пока Ленд Лиз плывет, сдали бы сразу Северодонецк перебросили бы силы на другой фронт.
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14.06.2022 07:07 Ответить
для лялькового театру Бєні, стратегічне значення має тільки теля-вів.
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14.06.2022 07:40 Ответить
Підривати мости на Чонгарі треба було 22.02.22 -24.02.22. потім вже ніяк. Як сказав Арестович "про*бали"
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13.06.2022 19:56 Ответить
В Омані про підрив не домовлялись.
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13.06.2022 20:00 Ответить
Судячи з того, як ви впевнено віщаєте про Оман - ви там були присутні, чи не так?
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13.06.2022 21:40 Ответить
і твого зебеніного придурка, вистачило.
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14.06.2022 07:42 Ответить
ПРОДАЛИ
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13.06.2022 20:00 Ответить
ты проклят, подонок, вместе с кацапами за свои паскудные речи.

и все кто тебя лизнул.

Не удивительно что тебя лизнул, например чувак с ником "вася путлер"
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13.06.2022 21:42 Ответить
Зливають свободівців,по замовленню *****,як азовців злили у Маріку,хто наступний питання риторичне...
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13.06.2022 20:03 Ответить
Зєлєнскій дуже потужно дебав Порошенка за Іловайськ і за Дебальцеве, де котла фактично не було. На сьогоднішній день Зєлєнскій "переплюнув" Порошенка по Іловайську - понад 2 тисячі полонених ібільше тисячі ******* проти біля сотні полонених і близько 400 загиблих. Тепер у кращому випадку Зєлєнскій у Сіверськодонецьку може отримвти своє Дебальцеве, у гіршому - ще один Іловайськ. Ну що, стадіон - так стадіон? Я не зловтішаюся, як можуть подумати зачаровані Зєлєнскім громадяни. Просто застерігаю всвх популістів робити непавильні речі, в тому числі і не коректні заяви, бо карма - то чинічна штука зі спотвореним як у 95 Кварталу гумором. І у цьому випадку я надіюся не на Зжлєнского, ана наш Генштаб і нагих військових, які знають, що і для чого роблять. Храни Вас Господь! 🙏
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13.06.2022 20:05 Ответить
Зескот почав на Маріуполь відповідати ДАПом.
ШТОШ. просто цифри.
За 242 дні оборони ДАП Загиблих: 100 воїнів, у тому числі 4 зниклих безвісти (із них один, вірогідно, зрадник).
Крім загиблих, є дані про 290-305 поранених під час боїв.
В полон здалось 16. (Шістнадцять)
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13.06.2022 20:11 Ответить
Безугла досі там "допомагає і контролює", чи вже завдання партії виконала?
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13.06.2022 20:05 Ответить
Безуглу відправили в дурдом. підлічиться та й знову до керівництва.
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13.06.2022 20:10 Ответить
Безмозлій вже нічого не допоможе , навіть дурдом
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13.06.2022 20:26 Ответить
Їй ні,а суспільство буде ізольоване!!)))
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13.06.2022 20:35 Ответить
Це патологія і медицина тут безсила!!))
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13.06.2022 20:33 Ответить
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13.06.2022 20:13 Ответить
Приберіть цю дурепу безмозглу від військових , бо їх теж вона дратує ,
так само , як і інших нормальних людей 😠
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13.06.2022 20:23 Ответить
Це воно хоче розстрілювати наших воїнів чи нє?
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13.06.2022 21:17 Ответить
Марьяна с телескопом, что бы лучше наблюдать! 👀
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14.06.2022 00:26 Ответить
вже наконтролювала...
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13.06.2022 20:25 Ответить
Надо выводить ребят, а то будет второй мариуполь
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13.06.2022 20:28 Ответить
Поверніть Муженко та Кривоноса в Генштаб.
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13.06.2022 20:35 Ответить
Їх вигнали да?
Тому і результати не дуже
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13.06.2022 21:10 Ответить
Муженко в Генштабе. Консультантом. С первых дней войны - Залужный настоял, Зеля согласился.
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13.06.2022 21:43 Ответить
Две недели назад я писал, что там готовится масштабное окружение и речь идёт не о самом Северодонецке, он является замыкающим звеном.
Меня забанили.
Теперь каждый второй коммент об этом.
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13.06.2022 20:49 Ответить
Виводьте війська негайно !!!!!!!!
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13.06.2022 21:08 Ответить
Pulsarman Project

@SerhiySPulsar

·
8 ч

Ігор Мосійчук: Треба визнати, що після підриву останнього мосту через Сіверський Донець наше угрупування на заводі «Азот» опинилося в оточені… Наразі проводяться перемовини за участі Ірини Верещук про евакуацію цивільних осіб з «Азоту»… Вам це нічого не нагадує?
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13.06.2022 21:16 Ответить
В предыдущий раз эвакуировали в плен.
Наверное сейчас будет по-другому
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13.06.2022 22:33 Ответить
Плавати там що, ніхто не вміє?
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13.06.2022 22:43 Ответить
рашисти перекрили там якимсь чином воду, яка поступала в Сіверський Донець. Зараз там рівень води впав настільки, що рашисти розказували, що вони буцімто переходили його вбрід. може, брешуть, як звичайно, але те, що рівень води сильно впав, це факт.
плюс є човни.
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14.06.2022 08:19 Ответить
Не "перекрили якимось чином", а це називається - літо, посуха, сезонне зниження рівня води...
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14.06.2022 09:20 Ответить
трибунал будет?
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13.06.2022 22:34 Ответить
Гадаю, вночі можна і переплисти річку, це ж не міст, в різних місцях, але зброю доведеться потопити. Схоже, поки боєкомплект не випустять по рашистах, команду на відхід не дадуть.
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13.06.2022 22:42 Ответить
наакроют их артой, когда плыть будут....господи....
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13.06.2022 22:47 Ответить
Да, там же безпилотники с тепловизорами как мухи баражируют. Вот если бы какой нибудь удлиненный стальной лист усиленный квадратными трубами на разбитый пролёт моста, с зенитнопушечной поддержкой, может на скорости и неожиданности и вырвались...
Хотя для этого есть специалисты в ВСУ
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14.06.2022 00:06 Ответить
Сіверський Донець - не Дніпро. Там ширина 80 м.
При обороні це добра позиція, форсувати важко.
Але коли ці нещасні 80 м у тебе в тилу і ця полоска має 15 км довжини поза зоною прямого обстрілу кацапів там можна кататись на більшості БТР і БМП скільки завгодно, потрібно лише забезпечити багато більш-менш придатних з'їздів в воду. Та навіть танки вбрід можна туди-сюди ганяти при потребі.
Звичайно, якщо шукати причину ЧОМУ НЄ, то легко можна довести, що всі БТР і БМП там уже роздовбані і не зможуть пропливти ті нещасні 80 м, а танки то взагалі дуже складно готувати для броду, теж роздовбані
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14.06.2022 00:04 Ответить
все правильно 👍
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14.06.2022 08:21 Ответить
Бреше? Вот сейчас бы услышать аналитику от Бутусова
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13.06.2022 23:59 Ответить
Арестовича вам на ночь...
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14.06.2022 00:08 Ответить
В мене питання: скільки в нас буде Маріуполів до того, як наші генерали навчаться стратегічно мислити?
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14.06.2022 01:11 Ответить
напиши лист зебеніному гівнокомандуючому.
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14.06.2022 07:46 Ответить
*** ....Тот не эвакуировл людей , чтоб бабки не спугнуть... не давал денег армии - бо тырил их на дорогах... Этот о мостах беспокоится, а не о возможном котле ....Видать гайдай тоже из зелёных....
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14.06.2022 09:09 Ответить
Він просто чиновник, який нічого не роблячи, просто констатує факти
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14.06.2022 09:12 Ответить
Заспокойтеся, шановні...
Або зберіть речі та рушайте собі тихенько до Европи.
Северодонецьк вже понад місяць як штурмують орки, і наші війська неодмінно його залишать,, алє вже тоді коли там не буде де голову сховати, як залишили Попасну.
Ворог повинен зрозуміти: кожен метр української землі буде коштувати агресору десятки загиблих його вояків!
Слава непереможним воякам ЗСУ!!!
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14.06.2022 11:36 Ответить
 
 