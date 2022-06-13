Всі мости зруйновано, але Сєверодонецьк не заблоковано, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Всі мости, що ведуть до Сєверодонецька зруйновано. Але місто не заблоковане, частина його перебуває під українським контролем.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інфрмує Цензор.НЕТ.
"Рашисти повністю не захопили Сєверодонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах
Орки потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно", - написав Гайдай у фейсбуці.
За словами чиновника, навіть в разі швидкого вигнання російських окупантів з Сєверодонецька - поновити зруйновані комунікації до зими не вдасться.
Будь ласка, зачекайте...
и в то же время
Місто не заблоковане
Єто как?
Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
Нужны боеприпасы, оружие, еда, вода, нужна ротация, раненных надо вывозить.
Надеюсь, командование на фронте понимает, что делать и не допустит Мариуполя номер 2
другуіншу інформацію
друга = (кацапською) фтарайа
інша = (кацапською) другайа
Вибачте нас, будь ласка. Набагато хто в України державною не може спілкуватися, а набагато хто з нас її ніколи навіть у школи не навчалися. Намагаємося як можем, але ж усі "маскавизмы" викоренити є дуже потужним.
Цивільні, цивільні, бла, бла...
Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
Ви за ЗСУ думайте.
Только у орков, у зверей и у москалей приоритет не жизни людские, а "победы".
тем более что не выезжают в основном зависимые - старики, беспомощные больные, дети..
не будь как москаль.
забирайте воїнів човнами і всім привіт. маріуполь-2 нам не треба.
Все мля заберайте... , "а мы пойдем на север", как тот шакал пищал под Шерханом.
Такими действиями у нас армия забудет как побеждать, везде будет сплошные заберите...
и все кто тебя лизнул.
Не удивительно что тебя лизнул, например чувак с ником "вася путлер"
ШТОШ. просто цифри.
За 242 дні оборони ДАП Загиблих: 100 воїнів, у тому числі 4 зниклих безвісти (із них один, вірогідно, зрадник).
Крім загиблих, є дані про 290-305 поранених під час боїв.
В полон здалось 16. (Шістнадцять)
так само , як і інших нормальних людей 😠
Тому і результати не дуже
Меня забанили.
Теперь каждый второй коммент об этом.
@SerhiySPulsar
·
8 ч
Ігор Мосійчук: Треба визнати, що після підриву останнього мосту через Сіверський Донець наше угрупування на заводі «Азот» опинилося в оточені… Наразі проводяться перемовини за участі Ірини Верещук про евакуацію цивільних осіб з «Азоту»… Вам це нічого не нагадує?
Наверное сейчас будет по-другому
плюс є човни.
Хотя для этого есть специалисты в ВСУ
При обороні це добра позиція, форсувати важко.
Але коли ці нещасні 80 м у тебе в тилу і ця полоска має 15 км довжини поза зоною прямого обстрілу кацапів там можна кататись на більшості БТР і БМП скільки завгодно, потрібно лише забезпечити багато більш-менш придатних з'їздів в воду. Та навіть танки вбрід можна туди-сюди ганяти при потребі.
Звичайно, якщо шукати причину ЧОМУ НЄ, то легко можна довести, що всі БТР і БМП там уже роздовбані і не зможуть пропливти ті нещасні 80 м, а танки то взагалі дуже складно готувати для броду, теж роздовбані
Або зберіть речі та рушайте собі тихенько до Европи.
Северодонецьк вже понад місяць як штурмують орки, і наші війська неодмінно його залишать,, алє вже тоді коли там не буде де голову сховати, як залишили Попасну.
Ворог повинен зрозуміти: кожен метр української землі буде коштувати агресору десятки загиблих його вояків!
Слава непереможним воякам ЗСУ!!!