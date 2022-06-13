Всі мости зруйновано, але Сєверодонецьк не заблоковано, - Гайдай

Всі мости, що ведуть до Сєверодонецька зруйновано. Але місто не заблоковане, частина його перебуває під українським контролем.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інфрмує Цензор.НЕТ.

"Рашисти повністю не захопили Сєверодонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах

Орки потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно", - написав Гайдай у фейсбуці.

За словами чиновника, навіть в разі швидкого вигнання російських окупантів з Сєверодонецька - поновити зруйновані комунікації до зими не вдасться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не можемо спуститись! Нас валяють! Є контакт!", - вуличний бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО