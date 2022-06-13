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Всі мости зруйновано, але Сєверодонецьк не заблоковано, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мост,сєверодонецьк

Всі мости, що ведуть до Сєверодонецька зруйновано. Але місто не заблоковане, частина його перебуває під українським контролем.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інфрмує Цензор.НЕТ.

"Рашисти повністю не захопили Сєверодонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах

Орки потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно", - написав Гайдай у фейсбуці.

За словами чиновника, навіть в разі швидкого вигнання російських окупантів з Сєверодонецька - поновити зруйновані комунікації до зими не вдасться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не можемо спуститись! Нас валяють! Є контакт!", - вуличний бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Ну от чому історія знову і знову повторюється??!!
Цивільні, цивільні, бла, бла...
Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
Ви за ЗСУ думайте.
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13.06.2022 19:50
+45
Мені більше цікавить доля хлопців на передовій. Наші бійці мають можливість поповненювати запаси їжі та набоєв, чи їх чекає доля маріупольського гарнізону?
Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
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13.06.2022 19:48
+42
Боже, бережи воінів ЗСУ.
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13.06.2022 19:44
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Боже, бережи воінів ЗСУ.
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13.06.2022 19:44 Відповісти
Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі.
и в то же время
Місто не заблоковане

Єто как?
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13.06.2022 21:36 Відповісти
Я не понимаю почему на Чонгаре не взорваны до сих пор мосты и оккупа6ты собираются пустить поезда по югу
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13.06.2022 19:44 Відповісти
Тому що нема чим. Мости на Чонгарі вже глибоко в тилу у москалів. І прикриваються добре їх ПВО. У ВСУ максимум, що може летіти з ракет це Точка У(120 км). А штурмовики Су будуть збиті ПВО.
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13.06.2022 20:13 Відповісти
Штурмовиком капітальний міст знищити майже неможливо - штурмовик не для цього створений
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13.06.2022 21:36 Відповісти
Є ще Армянск там нема ніяких мостів, широке поле. З мостами це байки Б.
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13.06.2022 20:54 Відповісти
Ага, он поэтому и полуостров что не только составит связан, там в армянские километров 40 перешеек суши и коса гениченская
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13.06.2022 22:13 Відповісти
Це дуже небезпечна ситуація для наших українських військових...
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13.06.2022 19:46 Відповісти
Дуже цікаве запитання-Чому?? Чому ,за чиїм наказом ЗСУ так дбають за комунікації рашистів???))
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13.06.2022 19:54 Відповісти
Мені більше цікавить доля хлопців на передовій. Наші бійці мають можливість поповненювати запаси їжі та набоєв, чи їх чекає доля маріупольського гарнізону?
Гайдай несе тут якусь незрозумілу маячню. Не заблоковано місто, але неможливо завезти гумвантажі та неможливо вивезти людей. Так це і є заблоковано, чи не так?
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13.06.2022 19:48 Відповісти
Я тоже на это обратил внимание. Если нет мостов, то как снабжать?
Нужны боеприпасы, оружие, еда, вода, нужна ротация, раненных надо вывозить.
Надеюсь, командование на фронте понимает, что делать и не допустит Мариуполя номер 2
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13.06.2022 20:24 Відповісти
Може, краще вивести і не залишати людей в котлі? Хай вирішують військові, вони вже довели, що свою справу знають.
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13.06.2022 19:49 Відповісти
Хотелось бы надеяться, что держат под контролем. Со Светлодарска отошли очень грамотно, не дав оркам ни одного шанса на котел.
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13.06.2022 20:29 Відповісти
если мосты взорваны, то вывести людей уже проблематично.
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13.06.2022 20:42 Відповісти
Там Безмозгла командуе
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13.06.2022 20:44 Відповісти
Какой нафиг котел, если оба берега под контролем ВСУ.
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13.06.2022 22:28 Відповісти
Маріуполь-2? Боже, збережи наших воїнів!
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13.06.2022 19:49 Відповісти
ЗСУ дає другу інформацію.
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13.06.2022 19:50 Відповісти
Так накуя тоді той Гайдай7
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13.06.2022 19:51 Відповісти
Локшиною лохторат годувати!!))
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13.06.2022 19:56 Відповісти
"Гайдай шагает впереди!" 🚶
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14.06.2022 00:23 Відповісти
ЗСУ дає другу іншу інформацію

друга = (кацапською) фтарайа
інша = (кацапською) другайа
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13.06.2022 20:00 Відповісти
"Мы фсе училесь панимного."

Вибачте нас, будь ласка. Набагато хто в України державною не може спілкуватися, а набагато хто з нас її ніколи навіть у школи не навчалися. Намагаємося як можем, але ж усі "маскавизмы" викоренити є дуже потужним.
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13.06.2022 20:25 Відповісти
Якщо 50 % буде українською це вже дуже супер
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13.06.2022 22:10 Відповісти
Я нагадаю, що нещодавно Цензор був переважно російськомовним ресурсом. Тобто, прогрес є.
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13.06.2022 23:55 Відповісти
Не переймайтеся, головне - це бажання вчитися і користуватися, нехай і з помилками. Хіба буває навчання без помилок, навіть у найрозумніших? А люди зараз знервовані, то зрозуміло, не зважайте.
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14.06.2022 08:45 Відповісти
Ну от чому історія знову і знову повторюється??!!
Цивільні, цивільні, бла, бла...
Цивільні знову на заводі, на це й раз "Азот", цивільні не евакуювалися, цивільні плутаються під ногами, сковують дії ЗСУ і відволікають сили і ресурси.
Під час боїв у Маріуполі нахі хайпожери, також сраки дерли за цивільних, і що?! Зараз вони вже все сприйняли і живуть по своїх "дАнЄцких" порядках.
А Сєверодонецьк не евакуюється, тому, що чекає АсвАбАдітелей. Чи це незрозуміло?
Ви за ЗСУ думайте.
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13.06.2022 19:50 Відповісти
я теж так вважаю. у цивільних було 2 місяці на те, щоб виїхати. думати треба тепер тільки про ЗСУ. саме тому, що навчених, досвідчених, мотивованих людей не візьмеш ніде. і ціни їм немає.
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13.06.2022 19:58 Відповісти
ЧЕЛОВЕК всегда должен думать о гражданских и как их спасти. Это - приоритет.
Только у орков, у зверей и у москалей приоритет не жизни людские, а "победы".
тем более что не выезжают в основном зависимые - старики, беспомощные больные, дети..
не будь как москаль.
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13.06.2022 21:40 Відповісти
я тех за гуманізм і любов до людей, але їх і попереджали, і вивозили. всі, хто хотів, вже давно виїхали.
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14.06.2022 08:10 Відповісти
Це тому, що серед очільників країни з 95-го кварталу ніхто не читав Кодексу цивільного захисту України, зокрема ст. 33, якою передбачані види евакуації, і в тому числі - обов'язкова. І треба не чекати, коли вже не можна нікого вивезти і не заглядати в рота тим, хто відмовляється від евакуації. Тоді б не було стільки жертв серед цивільних і серед військових. Але для монобільшості та інших кабінетних щурів евакуація - це швидше вивезти за кордон свої сім'ї та все, що нахапали своїми брудними лапами
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13.06.2022 21:04 Відповісти
Вважаєте саме зараз час звинувачувати жителів Маріуполя? В том шо вони вижили, чи в чому вони винні, пояснить будь-ласка?
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13.06.2022 21:13 Відповісти
у тому що їм просто подобався Маріуполь і не подобалась українська мова в сраному документообороті
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13.06.2022 21:29 Відповісти
и киевлянам? и черниговчанам? и сумчанам?
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13.06.2022 21:39 Відповісти
Ніхто не звинувачує їх ,просто в них не було часу зреагувати і втекти, так само як у жителів Бучі і Ірпиня і тд. .Банальні обставини.
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13.06.2022 22:15 Відповісти
они свою трагичскую судьбу выбирали на выборах каждый раз голосуя за бандитов и кремлевских холуев - усугубляя свою печальную судьбу
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14.06.2022 00:21 Відповісти
Маріупольці дійсно не очікували дуже раптової блокади, це правда. Але ж треба вчитися на помилках. У северодонеччан був час на евакуацію і був страшний приклад Маріуполя. Не знаю, можливо влада не змогла забезпечити населення транспортом.
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14.06.2022 08:50 Відповісти
у гражданских на войне не всегда есть выбор. Будешь в их положении - поймешь.
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13.06.2022 21:38 Відповісти
від тебе лаптями смердить
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13.06.2022 21:57 Відповісти
он старадает сбежавши в Чехию на социал
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13.06.2022 22:45 Відповісти
у цих людей вибір точно був. на відміну від жителів Бучі і Маріуполя.
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14.06.2022 08:11 Відповісти
Два дні вже нам в голови вкладають що Сєвєродонецьк стратегічного значення не має. Ну і на якого милого там тримати наших воїнів?
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13.06.2022 19:52 Відповісти
Їм скажи відходити, так вони відмовляться. Справа принципу.
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13.06.2022 19:58 Відповісти
Що за несенітниця? Це армія і в ній не має хочу, чи не хочу. Є наказ.
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13.06.2022 20:35 Відповісти
так отож. піарщики чортові.

забирайте воїнів човнами і всім привіт. маріуполь-2 нам не треба.
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13.06.2022 19:59 Відповісти
Да заберайте...
Все мля заберайте... , "а мы пойдем на север", как тот шакал пищал под Шерханом.
Такими действиями у нас армия забудет как побеждать, везде будет сплошные заберите...
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13.06.2022 23:47 Відповісти
я вважаю, що життя воїнів дорожче, ніж розвалини. розвалини можна відвоювати і відбудувати, а навчених воїнів взяти ніде і життя не воскресиш. якщо треба відступити, значить, треба відступити, а не лягати там кістьми, невідомо для чого. не має сд ніякого стратегічного значення. тільки політичне, щоб путлер хоч якусь перемогу міг оголосити. три місяці брали райцентр, розтрощили все і взяли випалену землю, поклавши тисячі своїх людей і сотні одиниць техніки. чи й не перемога.
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14.06.2022 08:15 Відповісти
Тянем время, пока Ленд Лиз плывет, сдали бы сразу Северодонецк перебросили бы силы на другой фронт.
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14.06.2022 07:07 Відповісти
для лялькового театру Бєні, стратегічне значення має тільки теля-вів.
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14.06.2022 07:40 Відповісти
Підривати мости на Чонгарі треба було 22.02.22 -24.02.22. потім вже ніяк. Як сказав Арестович "про*бали"
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13.06.2022 19:56 Відповісти
В Омані про підрив не домовлялись.
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13.06.2022 20:00 Відповісти
Судячи з того, як ви впевнено віщаєте про Оман - ви там були присутні, чи не так?
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13.06.2022 21:40 Відповісти
і твого зебеніного придурка, вистачило.
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14.06.2022 07:42 Відповісти
ПРОДАЛИ
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13.06.2022 20:00 Відповісти
ты проклят, подонок, вместе с кацапами за свои паскудные речи.

и все кто тебя лизнул.

Не удивительно что тебя лизнул, например чувак с ником "вася путлер"
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13.06.2022 21:42 Відповісти
Зливають свободівців,по замовленню *****,як азовців злили у Маріку,хто наступний питання риторичне...
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13.06.2022 20:03 Відповісти
Зєлєнскій дуже потужно дебав Порошенка за Іловайськ і за Дебальцеве, де котла фактично не було. На сьогоднішній день Зєлєнскій "переплюнув" Порошенка по Іловайську - понад 2 тисячі полонених ібільше тисячі ******* проти біля сотні полонених і близько 400 загиблих. Тепер у кращому випадку Зєлєнскій у Сіверськодонецьку може отримвти своє Дебальцеве, у гіршому - ще один Іловайськ. Ну що, стадіон - так стадіон? Я не зловтішаюся, як можуть подумати зачаровані Зєлєнскім громадяни. Просто застерігаю всвх популістів робити непавильні речі, в тому числі і не коректні заяви, бо карма - то чинічна штука зі спотвореним як у 95 Кварталу гумором. І у цьому випадку я надіюся не на Зжлєнского, ана наш Генштаб і нагих військових, які знають, що і для чого роблять. Храни Вас Господь! 🙏
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13.06.2022 20:05 Відповісти
Зескот почав на Маріуполь відповідати ДАПом.
ШТОШ. просто цифри.
За 242 дні оборони ДАП Загиблих: 100 воїнів, у тому числі 4 зниклих безвісти (із них один, вірогідно, зрадник).
Крім загиблих, є дані про 290-305 поранених під час боїв.
В полон здалось 16. (Шістнадцять)
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13.06.2022 20:11 Відповісти
Безугла досі там "допомагає і контролює", чи вже завдання партії виконала?
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13.06.2022 20:05 Відповісти
Безуглу відправили в дурдом. підлічиться та й знову до керівництва.
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13.06.2022 20:10 Відповісти
Безмозлій вже нічого не допоможе , навіть дурдом
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13.06.2022 20:26 Відповісти
Їй ні,а суспільство буде ізольоване!!)))
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13.06.2022 20:35 Відповісти
Це патологія і медицина тут безсила!!))
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13.06.2022 20:33 Відповісти
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13.06.2022 20:13 Відповісти
Приберіть цю дурепу безмозглу від військових , бо їх теж вона дратує ,
так само , як і інших нормальних людей 😠
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13.06.2022 20:23 Відповісти
Це воно хоче розстрілювати наших воїнів чи нє?
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13.06.2022 21:17 Відповісти
Марьяна с телескопом, что бы лучше наблюдать! 👀
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14.06.2022 00:26 Відповісти
вже наконтролювала...
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13.06.2022 20:25 Відповісти
Надо выводить ребят, а то будет второй мариуполь
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13.06.2022 20:28 Відповісти
Поверніть Муженко та Кривоноса в Генштаб.
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13.06.2022 20:35 Відповісти
Їх вигнали да?
Тому і результати не дуже
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13.06.2022 21:10 Відповісти
Муженко в Генштабе. Консультантом. С первых дней войны - Залужный настоял, Зеля согласился.
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13.06.2022 21:43 Відповісти
Две недели назад я писал, что там готовится масштабное окружение и речь идёт не о самом Северодонецке, он является замыкающим звеном.
Меня забанили.
Теперь каждый второй коммент об этом.
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13.06.2022 20:49 Відповісти
Виводьте війська негайно !!!!!!!!
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13.06.2022 21:08 Відповісти
Pulsarman Project

@SerhiySPulsar

·
8 ч

Ігор Мосійчук: Треба визнати, що після підриву останнього мосту через Сіверський Донець наше угрупування на заводі «Азот» опинилося в оточені… Наразі проводяться перемовини за участі Ірини Верещук про евакуацію цивільних осіб з «Азоту»… Вам це нічого не нагадує?
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13.06.2022 21:16 Відповісти
В предыдущий раз эвакуировали в плен.
Наверное сейчас будет по-другому
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13.06.2022 22:33 Відповісти
Плавати там що, ніхто не вміє?
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13.06.2022 22:43 Відповісти
рашисти перекрили там якимсь чином воду, яка поступала в Сіверський Донець. Зараз там рівень води впав настільки, що рашисти розказували, що вони буцімто переходили його вбрід. може, брешуть, як звичайно, але те, що рівень води сильно впав, це факт.
плюс є човни.
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14.06.2022 08:19 Відповісти
Не "перекрили якимось чином", а це називається - літо, посуха, сезонне зниження рівня води...
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14.06.2022 09:20 Відповісти
трибунал будет?
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13.06.2022 22:34 Відповісти
Гадаю, вночі можна і переплисти річку, це ж не міст, в різних місцях, але зброю доведеться потопити. Схоже, поки боєкомплект не випустять по рашистах, команду на відхід не дадуть.
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13.06.2022 22:42 Відповісти
наакроют их артой, когда плыть будут....господи....
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13.06.2022 22:47 Відповісти
Да, там же безпилотники с тепловизорами как мухи баражируют. Вот если бы какой нибудь удлиненный стальной лист усиленный квадратными трубами на разбитый пролёт моста, с зенитнопушечной поддержкой, может на скорости и неожиданности и вырвались...
Хотя для этого есть специалисты в ВСУ
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14.06.2022 00:06 Відповісти
Сіверський Донець - не Дніпро. Там ширина 80 м.
При обороні це добра позиція, форсувати важко.
Але коли ці нещасні 80 м у тебе в тилу і ця полоска має 15 км довжини поза зоною прямого обстрілу кацапів там можна кататись на більшості БТР і БМП скільки завгодно, потрібно лише забезпечити багато більш-менш придатних з'їздів в воду. Та навіть танки вбрід можна туди-сюди ганяти при потребі.
Звичайно, якщо шукати причину ЧОМУ НЄ, то легко можна довести, що всі БТР і БМП там уже роздовбані і не зможуть пропливти ті нещасні 80 м, а танки то взагалі дуже складно готувати для броду, теж роздовбані
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14.06.2022 00:04 Відповісти
все правильно 👍
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14.06.2022 08:21 Відповісти
Бреше? Вот сейчас бы услышать аналитику от Бутусова
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13.06.2022 23:59 Відповісти
Арестовича вам на ночь...
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14.06.2022 00:08 Відповісти
В мене питання: скільки в нас буде Маріуполів до того, як наші генерали навчаться стратегічно мислити?
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14.06.2022 01:11 Відповісти
напиши лист зебеніному гівнокомандуючому.
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14.06.2022 07:46 Відповісти
*** ....Тот не эвакуировл людей , чтоб бабки не спугнуть... не давал денег армии - бо тырил их на дорогах... Этот о мостах беспокоится, а не о возможном котле ....Видать гайдай тоже из зелёных....
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14.06.2022 09:09 Відповісти
Він просто чиновник, який нічого не роблячи, просто констатує факти
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14.06.2022 09:12 Відповісти
Заспокойтеся, шановні...
Або зберіть речі та рушайте собі тихенько до Европи.
Северодонецьк вже понад місяць як штурмують орки, і наші війська неодмінно його залишать,, алє вже тоді коли там не буде де голову сховати, як залишили Попасну.
Ворог повинен зрозуміти: кожен метр української землі буде коштувати агресору десятки загиблих його вояків!
Слава непереможним воякам ЗСУ!!!
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14.06.2022 11:36 Відповісти
 
 