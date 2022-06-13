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Премьеры Албании, Северной Македонии и Черногории посетят Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

чорногорія,македонія,албанія

Премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский поддержали предложение премьер-министра Черногории Дритана Абазовича посетить Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский пригласил Абазовича в украинскую столицу. Глава правительства Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, прежде всего - членов НАТО, "чтобы послать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан в поддержку суверенитета и целостности Украины".

13 июня стало известно, что премьер-министры Албании и Северной Македонии поддержали предложение коллеги из Черногории. Теперь осталось договориться о дате, констатируют черногорские медиа.

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Ласкаво просимо. Тіки хай небо в себе не забувають зачиняти, як поїдуть. Щоб кацап якийсь лавровий на город не залетів, поки вони в нас гостюватимуть
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13.06.2022 20:31 Ответить
Вони з небом неправильно зробили. Треба було кацапів впустити в Сербію, а тоді закрити небо.
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13.06.2022 20:38 Ответить
Нахер им дома кацапы?
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13.06.2022 20:39 Ответить
То вже проблеми сербів як утилізувати тих кацапів. Тим більше ті їх *******.
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13.06.2022 20:44 Ответить
 
 