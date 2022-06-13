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Прем’єри Албанії, Північної Македонії та Чорногорії відвідають Київ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

чорногорія,македонія,албанія

Прем'єр-міністри Албанії і Північної Македонії Еді Рама і Димитар Ковачевський підтримали пропозицію прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач".

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський запросив Абазовича до української столиці. Очільник уряду Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, насамперед членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

13 червня стало відомо, що прем'єр-міністри Албанії та Північної Македонії підтримали пропозицію колеги з Чорногорії. Тепер залишилося домовитися про дату, констатують чорногорські медіа.

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Ласкаво просимо. Тіки хай небо в себе не забувають зачиняти, як поїдуть. Щоб кацап якийсь лавровий на город не залетів, поки вони в нас гостюватимуть
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13.06.2022 20:31 Відповісти
Вони з небом неправильно зробили. Треба було кацапів впустити в Сербію, а тоді закрити небо.
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13.06.2022 20:38 Відповісти
Нахер им дома кацапы?
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13.06.2022 20:39 Відповісти
То вже проблеми сербів як утилізувати тих кацапів. Тим більше ті їх *******.
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13.06.2022 20:44 Відповісти
 
 