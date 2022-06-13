Прем’єри Албанії, Північної Македонії та Чорногорії відвідають Київ

Прем'єр-міністри Албанії і Північної Македонії Еді Рама і Димитар Ковачевський підтримали пропозицію прем'єр-міністра Чорногорії Дрітана Абазовича відвідати Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач".

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський запросив Абазовича до української столиці. Очільник уряду Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, насамперед членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

13 червня стало відомо, що прем'єр-міністри Албанії та Північної Македонії підтримали пропозицію колеги з Чорногорії. Тепер залишилося домовитися про дату, констатують чорногорські медіа.

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