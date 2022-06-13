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Шольц отказался комментировать возможный визит в Киев 16 июня

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, Шольца цитирует Spiegel Online, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас", - сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии на острове Римс близ Грайфсвальда, отвечая на вопрос о планах его визита в Украину.

Представитель федерального правительства ранее днем ​​не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa
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Топ комментарии
+17
Так Шольц передаст или не передаст?
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13.06.2022 20:47
+16
Ось і ми побачили цінності старої Європи, яка боїться перемоги України над рашею і перерозподіл свого впливу, тепер Польща, країни Балтії набирають обертів і показують порядність, людяність, співчуття, а це сьогодні головне і + Велика Британія, всім їм низький уклін і щира подяка.
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13.06.2022 20:54
+15
макароны будут без сосиски
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13.06.2022 20:47
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Так Шольц передаст или не передаст?
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13.06.2022 20:47 Ответить
На словах 100% передасть
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13.06.2022 20:48 Ответить
я прочитал ******** ))))
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13.06.2022 20:50 Ответить
Сексуал-демократ.
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13.06.2022 20:56 Ответить
поздравляю, ты понял шутку
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13.06.2022 20:59 Ответить
Обязательно пообещает, что пообещает, что передаст, но это не точно. Дата обещания пообещать должна быть согласована с парламентом Германии, Лесото, а также Науру и Вануату.
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13.06.2022 20:51 Ответить
Шольц прЕдаст, не сомневайтесь
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13.06.2022 20:52 Ответить
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13.06.2022 20:57 Ответить
передаст
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14.06.2022 02:03 Ответить
макароны будут без сосиски
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13.06.2022 20:47 Ответить
вместо сосиски - лягушка
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13.06.2022 22:34 Ответить
Не зря бриты от таких союзничков свалили, позорище
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13.06.2022 20:50 Ответить
Странный какой то этот поц Шольц. Вчера говорит, что он передаст, а сегодня уже находит причины сказать, что он не передаст. Олаф, ты уж определись, а то ходят слухи, что в одном известном всем баре, народ в когнитивном диссонансе уже три месяца находиться.
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13.06.2022 20:51 Ответить
По-моему это уже даже не странно.
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13.06.2022 20:58 Ответить
Он боится, что путло его накроет.
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13.06.2022 20:51 Ответить
Он меня боится,а не ***** Я б его секунд 40 за горло подержал-ну просто очень хочется
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13.06.2022 21:18 Ответить
и меня возьмите
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13.06.2022 22:35 Ответить
тихобздит??? или не хочет стать мишенью ?
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13.06.2022 20:52 Ответить
Ситуация меняется по ходу. Штаты и бриты не спят, то что задумали немцы с французами и итальянцами похоже потихоньку разваливается... Не зря США и Бриджит в Киев посадили.
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13.06.2022 21:10 Ответить
Ось і ми побачили цінності старої Європи, яка боїться перемоги України над рашею і перерозподіл свого впливу, тепер Польща, країни Балтії набирають обертів і показують порядність, людяність, співчуття, а це сьогодні головне і + Велика Британія, всім їм низький уклін і щира подяка.
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13.06.2022 20:54 Ответить
Значит приедет. Тоже самое было с Остином и Блинкеном, США тоже не подтверждали своего визита, когда он был обнародован, вернее число. Ясен пень, что когда обнародовали число то пошел отказ, ведь кто знает вдруг путлер ракетой по поезду шибанет.
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13.06.2022 20:57 Ответить
на заглавном фото похож на Кристиана Шольца из "семнадцати мгновений", только уже полысевшего ))
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13.06.2022 20:57 Ответить
сказать нечего
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13.06.2022 20:59 Ответить
Шольц приедет с Макроном с единственной целью - принудить Украину к переговорам в обмен на очередную обещалку принять в ЕС.
Переговоры дадут передышку Уйлу и закрепят за рашистами занятые территории, станут плацдармом для дальнейших нападений.
Поэтому я скептически смотрю на это кандидатство, которое абсолютно ничего нам не дает.
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13.06.2022 21:04 Ответить
ЕС - это сразу путы на наш экспорт и обязаловка по парадам передастов.
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13.06.2022 21:16 Ответить
и квоты на загорелых пацанов
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13.06.2022 22:05 Ответить
им тут нечего ловить
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13.06.2022 22:37 Ответить
Чмо
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13.06.2022 21:11 Ответить
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13.06.2022 21:14 Ответить
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13.06.2022 21:32 Ответить
гідно зустрінем Шольца в Києві
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13.06.2022 21:18 Ответить
Alex Pavloshchuk

@GreyWraith

·
22 ч

Мені спало на думку, що анонсований «візит трьох» - це вже перша заявка на початок серйозних переговорів про перемир'я. Керівництво тих трьох держав якщо не прямо прагне російської перемоги, то декларує, що не хоче краху Росії. Вони явно покладали великі надії
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13.06.2022 21:18 Ответить
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13.06.2022 21:21 Ответить
Поцелуй Иуды вживую?
Человек не меняется даже через 2000 лет.
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13.06.2022 21:40 Ответить
Дурдом

@durdominua

·
2 ч

Вундервафлі Шольця

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13.06.2022 21:40 Ответить
... характер витриманий, нордичний... (Штірліц)
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13.06.2022 21:41 Ответить
Передайте цьому Шольцу, нехай він іде нах*й, і не плутається під ногами.
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13.06.2022 21:54 Ответить
Ось цю мапу нехай Шольц подивіться 1922 рік Донецька область місто Таганріг ще в Україні а потім через геноциди голодомори русифікації він був анексований москвою..
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13.06.2022 21:59 Ответить
Да боится, как бы не запустили на тройку борзых маленький калибрик. Раз -и нету трех зараз
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13.06.2022 22:20 Ответить
Цікаво куди вкусила та гадюка шМеркель цього пеореДаста що він так тупо включає дурака

??
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13.06.2022 22:29 Ответить
Он свой визит нормально не может организовать без отмашки кремля, а мы хотим от него оружие)
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13.06.2022 22:36 Ответить
 
 