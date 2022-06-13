Шольц отказался комментировать возможный визит в Киев 16 июня

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, Шольца цитирует Spiegel Online, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас", - сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии на острове Римс близ Грайфсвальда, отвечая на вопрос о планах его визита в Украину.

Представитель федерального правительства ранее днем ​​не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa