Шольц отказался комментировать возможный визит в Киев 16 июня
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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.
Как информирует Цензор.НЕТ, Шольца цитирует Spiegel Online, пишет "Европейская правда".
"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас", - сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии на острове Римс близ Грайфсвальда, отвечая на вопрос о планах его визита в Украину.
Представитель федерального правительства ранее днем не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что в ближайшие дни в Киев прибудут главы трех государств и правительств.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa
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Переговоры дадут передышку Уйлу и закрепят за рашистами занятые территории, станут плацдармом для дальнейших нападений.
Поэтому я скептически смотрю на это кандидатство, которое абсолютно ничего нам не дает.
@GreyWraith
·
22 ч
Мені спало на думку, що анонсований «візит трьох» - це вже перша заявка на початок серйозних переговорів про перемир'я. Керівництво тих трьох держав якщо не прямо прагне російської перемоги, то декларує, що не хоче краху Росії. Вони явно покладали великі надії
Человек не меняется даже через 2000 лет.
@durdominua
·
2 ч
Вундервафлі Шольця
??