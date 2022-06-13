Шольц відмовився коментувати можливий візит до Києва 16 червня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ Шольца цитує Spiegel Online, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що представник уряду вже сказав усе, що ми можемо сказати з на цю тему зараз", - сказав глава уряду після зустрічі з прем'єр-міністрами східної Німеччини на острові Римс поблизу Грайфсвальда, відповідаючи на питання про плани його візиту в Україну.

Представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa