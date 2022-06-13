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Шольц відмовився коментувати можливий візит до Києва 16 червня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ Шольца цитує Spiegel Online, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що представник уряду вже сказав усе, що ми можемо сказати з на цю тему зараз", - сказав глава уряду після зустрічі з прем'єр-міністрами східної Німеччини на острові Римс поблизу Грайфсвальда, відповідаючи на питання про плани його візиту в Україну.

Представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драгі, Шольц та Макрон планують спільний візит до Києва 16 червня, - La Stampa

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Так Шольц передаст или не передаст?
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13.06.2022 20:47
+16
Ось і ми побачили цінності старої Європи, яка боїться перемоги України над рашею і перерозподіл свого впливу, тепер Польща, країни Балтії набирають обертів і показують порядність, людяність, співчуття, а це сьогодні головне і + Велика Британія, всім їм низький уклін і щира подяка.
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13.06.2022 20:54
+15
макароны будут без сосиски
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13.06.2022 20:47
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Так Шольц передаст или не передаст?
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13.06.2022 20:47 Відповісти
На словах 100% передасть
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13.06.2022 20:48 Відповісти
я прочитал ******** ))))
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13.06.2022 20:50 Відповісти
Сексуал-демократ.
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13.06.2022 20:56 Відповісти
поздравляю, ты понял шутку
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13.06.2022 20:59 Відповісти
Обязательно пообещает, что пообещает, что передаст, но это не точно. Дата обещания пообещать должна быть согласована с парламентом Германии, Лесото, а также Науру и Вануату.
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13.06.2022 20:51 Відповісти
Шольц прЕдаст, не сомневайтесь
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13.06.2022 20:52 Відповісти
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13.06.2022 20:57 Відповісти
передаст
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14.06.2022 02:03 Відповісти
макароны будут без сосиски
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13.06.2022 20:47 Відповісти
вместо сосиски - лягушка
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13.06.2022 22:34 Відповісти
Не зря бриты от таких союзничков свалили, позорище
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13.06.2022 20:50 Відповісти
Странный какой то этот поц Шольц. Вчера говорит, что он передаст, а сегодня уже находит причины сказать, что он не передаст. Олаф, ты уж определись, а то ходят слухи, что в одном известном всем баре, народ в когнитивном диссонансе уже три месяца находиться.
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13.06.2022 20:51 Відповісти
По-моему это уже даже не странно.
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13.06.2022 20:58 Відповісти
Он боится, что путло его накроет.
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13.06.2022 20:51 Відповісти
Он меня боится,а не ***** Я б его секунд 40 за горло подержал-ну просто очень хочется
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13.06.2022 21:18 Відповісти
и меня возьмите
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13.06.2022 22:35 Відповісти
тихобздит??? или не хочет стать мишенью ?
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13.06.2022 20:52 Відповісти
Ситуация меняется по ходу. Штаты и бриты не спят, то что задумали немцы с французами и итальянцами похоже потихоньку разваливается... Не зря США и Бриджит в Киев посадили.
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13.06.2022 21:10 Відповісти
Ось і ми побачили цінності старої Європи, яка боїться перемоги України над рашею і перерозподіл свого впливу, тепер Польща, країни Балтії набирають обертів і показують порядність, людяність, співчуття, а це сьогодні головне і + Велика Британія, всім їм низький уклін і щира подяка.
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13.06.2022 20:54 Відповісти
Значит приедет. Тоже самое было с Остином и Блинкеном, США тоже не подтверждали своего визита, когда он был обнародован, вернее число. Ясен пень, что когда обнародовали число то пошел отказ, ведь кто знает вдруг путлер ракетой по поезду шибанет.
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13.06.2022 20:57 Відповісти
на заглавном фото похож на Кристиана Шольца из "семнадцати мгновений", только уже полысевшего ))
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13.06.2022 20:57 Відповісти
сказать нечего
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13.06.2022 20:59 Відповісти
Шольц приедет с Макроном с единственной целью - принудить Украину к переговорам в обмен на очередную обещалку принять в ЕС.
Переговоры дадут передышку Уйлу и закрепят за рашистами занятые территории, станут плацдармом для дальнейших нападений.
Поэтому я скептически смотрю на это кандидатство, которое абсолютно ничего нам не дает.
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13.06.2022 21:04 Відповісти
ЕС - это сразу путы на наш экспорт и обязаловка по парадам передастов.
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13.06.2022 21:16 Відповісти
и квоты на загорелых пацанов
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13.06.2022 22:05 Відповісти
им тут нечего ловить
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13.06.2022 22:37 Відповісти
Чмо
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13.06.2022 21:11 Відповісти
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13.06.2022 21:14 Відповісти
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13.06.2022 21:32 Відповісти
гідно зустрінем Шольца в Києві
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13.06.2022 21:18 Відповісти
Alex Pavloshchuk

@GreyWraith

·
22 ч

Мені спало на думку, що анонсований «візит трьох» - це вже перша заявка на початок серйозних переговорів про перемир'я. Керівництво тих трьох держав якщо не прямо прагне російської перемоги, то декларує, що не хоче краху Росії. Вони явно покладали великі надії
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13.06.2022 21:18 Відповісти
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13.06.2022 21:21 Відповісти
Поцелуй Иуды вживую?
Человек не меняется даже через 2000 лет.
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13.06.2022 21:40 Відповісти
Дурдом

@durdominua

·
2 ч

Вундервафлі Шольця

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13.06.2022 21:40 Відповісти
... характер витриманий, нордичний... (Штірліц)
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13.06.2022 21:41 Відповісти
Передайте цьому Шольцу, нехай він іде нах*й, і не плутається під ногами.
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13.06.2022 21:54 Відповісти
Ось цю мапу нехай Шольц подивіться 1922 рік Донецька область місто Таганріг ще в Україні а потім через геноциди голодомори русифікації він був анексований москвою..
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13.06.2022 21:59 Відповісти
Да боится, как бы не запустили на тройку борзых маленький калибрик. Раз -и нету трех зараз
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13.06.2022 22:20 Відповісти
Цікаво куди вкусила та гадюка шМеркель цього пеореДаста що він так тупо включає дурака

??
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13.06.2022 22:29 Відповісти
Он свой визит нормально не может организовать без отмашки кремля, а мы хотим от него оружие)
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13.06.2022 22:36 Відповісти
 
 