Шольц відмовився коментувати можливий візит до Києва 16 червня
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився коментувати повідомлення про його спільну поїздку до Києва з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі найближчими днями.
Як інформує Цензор.НЕТ Шольца цитує Spiegel Online, пише "Європейська правда".
"Я думаю, що представник уряду вже сказав усе, що ми можемо сказати з на цю тему зараз", - сказав глава уряду після зустрічі з прем'єр-міністрами східної Німеччини на острові Римс поблизу Грайфсвальда, відповідаючи на питання про плани його візиту в Україну.
Представник федерального уряду раніше вдень не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що найближчими днями до Києва прибудуть глави трьох держав та урядів.
Топ коментарі
+17 Старый зольдат
показати весь коментар13.06.2022 20:47
+16 Ольга Мартынюк 8c212b17
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+15 user009
показати весь коментар13.06.2022 20:47
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Переговоры дадут передышку Уйлу и закрепят за рашистами занятые территории, станут плацдармом для дальнейших нападений.
Поэтому я скептически смотрю на это кандидатство, которое абсолютно ничего нам не дает.
@GreyWraith
·
22 ч
Мені спало на думку, що анонсований «візит трьох» - це вже перша заявка на початок серйозних переговорів про перемир'я. Керівництво тих трьох держав якщо не прямо прагне російської перемоги, то декларує, що не хоче краху Росії. Вони явно покладали великі надії
Человек не меняется даже через 2000 лет.
@durdominua
·
2 ч
Вундервафлі Шольця
??