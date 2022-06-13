Воины 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области
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Украинские воины из состава 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.
Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+35 Timur Davidov
показать весь комментарий13.06.2022 21:05
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+27 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий13.06.2022 21:04
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@Viaches50993743
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45 мин
На Миколаївщині проти повітряна оброна ЗСУ збили унікальний засекречений російський безпілотник Засекречений безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій
І де воно?
наверно Аллигаторам там маслом намазывают и они прилетают