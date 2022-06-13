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Харьковщина (4113) 93 отдельная механизированная бригада (242) вертолёт (1036)

Воины 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армия,вертолет,рф,ка

Украинские воины из состава 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили еще один российский вертолет на Донбассе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Слава Воїнам України!!!
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13.06.2022 21:05
+32
93-й ОМБр-черговий респект...
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13.06.2022 21:05
+27
Ще один долітався,орел степний!!!))
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13.06.2022 21:04
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Ще один долітався,орел степний!!!))
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13.06.2022 21:04 Ответить
Слава Воїнам України!!!
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13.06.2022 21:05 Ответить
Какошнік-52 укакошили.
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13.06.2022 21:53 Ответить
93-й ОМБр-черговий респект...
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13.06.2022 21:05 Ответить
надеюсь, об землю они ударились сильно, и никто не выжил.
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13.06.2022 21:10 Ответить
Смотря на какой высоте сбили и куда попала ракета
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13.06.2022 21:18 Ответить
де відео?
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13.06.2022 21:12 Ответить
Так в заголовку написали, що є відео! Чого ти людей до сфби зразу тулиш???
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13.06.2022 21:49 Ответить
Про відео в заголовку наіпали.
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13.06.2022 21:12 Ответить
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·
45 мин

На Миколаївщині проти повітряна оброна ЗСУ збили унікальний засекречений російський безпілотник Засекречений безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій
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13.06.2022 21:19 Ответить
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13.06.2022 21:21 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бережи вас Господь
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13.06.2022 21:23 Ответить
Я б про таке читав од ранку - до самого вечора! Головне шоб побільше було зашкварених орків та не було наших втрат!😊 І головне щоб ті довбані орки як і їх матресурси зменшувались щодня(а краще щохвилини) у ГЕОМЕТРИЧНІЙ прогресії!! Слава нашим💛💙 ЗСУ!!!🇺🇦
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13.06.2022 21:24 Ответить
"Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО"

І де воно?

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13.06.2022 21:51 Ответить
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13.06.2022 21:54 Ответить
31го мая тоже сбили Иглой под Изюмом и видосик есть
наверно Аллигаторам там маслом намазывают и они прилетают
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13.06.2022 21:56 Ответить
Слава Захисникам України!
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13.06.2022 22:43 Ответить
Так скоро не только самолётов но и вертолетов ******** у РФ!!!Амтам танки начнут заканчиваться и живая сила ....путин тогда сам предложит перемирие .
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13.06.2022 22:55 Ответить
Хочеться сказать словами Тараса Бульби (Охріма Макухи - його прототипа) : "Добре, синку! Добре!"
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14.06.2022 05:46 Ответить
ХОЛОДНИЙ ЯР))))))))) SUPER!!!
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14.06.2022 13:57 Ответить
 
 