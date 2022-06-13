Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині
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Українські воїни зі складу 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52 у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників. Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.
Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Timur Davidov
показати весь коментар13.06.2022 21:05
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+27 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар13.06.2022 21:04
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@Viaches50993743
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45 мин
На Миколаївщині проти повітряна оброна ЗСУ збили унікальний засекречений російський безпілотник Засекречений безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій
І де воно?
наверно Аллигаторам там маслом намазывают и они прилетают