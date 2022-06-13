УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14944 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
24 443 23
Харківщина (4259) 93 окрема механізована бригада (242) вертоліт (708)

Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армия,вертолет,рф,ка

Українські воїни зі складу 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52 у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників. Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили ще один російський вертоліт на Донбасі. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Слава Воїнам України!!!
показати весь коментар
13.06.2022 21:05
+32
93-й ОМБр-черговий респект...
показати весь коментар
13.06.2022 21:05
+27
Ще один долітався,орел степний!!!))
показати весь коментар
13.06.2022 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один долітався,орел степний!!!))
показати весь коментар
13.06.2022 21:04 Відповісти
Слава Воїнам України!!!
показати весь коментар
13.06.2022 21:05 Відповісти
Какошнік-52 укакошили.
показати весь коментар
13.06.2022 21:53 Відповісти
93-й ОМБр-черговий респект...
показати весь коментар
13.06.2022 21:05 Відповісти
надеюсь, об землю они ударились сильно, и никто не выжил.
показати весь коментар
13.06.2022 21:10 Відповісти
Смотря на какой высоте сбили и куда попала ракета
показати весь коментар
13.06.2022 21:18 Відповісти
де відео?
показати весь коментар
13.06.2022 21:12 Відповісти
Так в заголовку написали, що є відео! Чого ти людей до сфби зразу тулиш???
показати весь коментар
13.06.2022 21:49 Відповісти
Про відео в заголовку наіпали.
показати весь коментар
13.06.2022 21:12 Відповісти
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·
45 мин

На Миколаївщині проти повітряна оброна ЗСУ збили унікальний засекречений російський безпілотник Засекречений безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій
показати весь коментар
13.06.2022 21:19 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 21:21 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бережи вас Господь
показати весь коментар
13.06.2022 21:23 Відповісти
Я б про таке читав од ранку - до самого вечора! Головне шоб побільше було зашкварених орків та не було наших втрат!😊 І головне щоб ті довбані орки як і їх матресурси зменшувались щодня(а краще щохвилини) у ГЕОМЕТРИЧНІЙ прогресії!! Слава нашим💛💙 ЗСУ!!!🇺🇦
показати весь коментар
13.06.2022 21:24 Відповісти
"Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині. ВIДЕО"

І де воно?

показати весь коментар
13.06.2022 21:51 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 21:54 Відповісти
31го мая тоже сбили Иглой под Изюмом и видосик есть
наверно Аллигаторам там маслом намазывают и они прилетают
показати весь коментар
13.06.2022 21:56 Відповісти
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
13.06.2022 22:43 Відповісти
Так скоро не только самолётов но и вертолетов ******** у РФ!!!Амтам танки начнут заканчиваться и живая сила ....путин тогда сам предложит перемирие .
показати весь коментар
13.06.2022 22:55 Відповісти
Хочеться сказать словами Тараса Бульби (Охріма Макухи - його прототипа) : "Добре, синку! Добре!"
показати весь коментар
14.06.2022 05:46 Відповісти
ХОЛОДНИЙ ЯР))))))))) SUPER!!!
показати весь коментар
14.06.2022 13:57 Відповісти
 
 