Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Харківщині

Українські воїни зі складу 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52 у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників. Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.

Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі", - зазначається у повідомленні.

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