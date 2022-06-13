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Зеленский и Рютте обсудили евроинтеграционный путь Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "Провел переговоры с Премьер-министром Нидердандов Марком Рютте. Проинформировал об актуальной ситуации на фронте; поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине в противодействии агрессии РФ. Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку Нидерландов!"
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