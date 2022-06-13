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Зеленский и Рютте обсудили евроинтеграционный путь Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Провел переговоры с Премьер-министром Нидердандов Марком Рютте. Проинформировал об актуальной ситуации на фронте; поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине в противодействии агрессии РФ. Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку Нидерландов!"

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Вова, залиш цю справу професіоналам, бо ти наговориш...
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13.06.2022 21:27 Ответить
Похвастайся Рютте, скільки грошей через тебе умикнув коломойський з привау, нехай позаздрить і повчиться...
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13.06.2022 21:33 Ответить
Але Нідерланди мали жорстку критику саботажу реформ зі сторони Зеленського:

1. Антикорупційна кілка влади

2. Вплив олігархів (напевне, мали на увазі Коломойського)

3. Намагання перетягнути центр влади в парламентсько-президентській республіці з парламенту до президента.
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13.06.2022 21:47 Ответить
І ЩО? обговорив.
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13.06.2022 21:47 Ответить
 
 