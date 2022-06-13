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Зеленський і Рютте обговорили євроінтеграційний шлях України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

рютте

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері. 

Він зазначив: "Провів перемовини з Прем’єр-міністром Нідердандів Марком Рютте. Поінформував про актуальну ситуацію на фронті; подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні у протидії агресії РФ. Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку Нідерландів!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба з нідерландським колегою Гукстрою обговорили підготовку до саміту ЄС, де вирішуватимуть долю статусу кандидата для України

Автор: Роман Свиридович
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Вова, залиш цю справу професіоналам, бо ти наговориш...
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13.06.2022 21:27 Відповісти
Похвастайся Рютте, скільки грошей через тебе умикнув коломойський з привау, нехай позаздрить і повчиться...
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13.06.2022 21:33 Відповісти
Але Нідерланди мали жорстку критику саботажу реформ зі сторони Зеленського:

1. Антикорупційна кілка влади

2. Вплив олігархів (напевне, мали на увазі Коломойського)

3. Намагання перетягнути центр влади в парламентсько-президентській республіці з парламенту до президента.
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13.06.2022 21:47 Відповісти
І ЩО? обговорив.
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13.06.2022 21:47 Відповісти
 
 