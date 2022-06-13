1 859 4
Зеленський і Рютте обговорили євроінтеграційний шлях України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Він зазначив: "Провів перемовини з Прем’єр-міністром Нідердандів Марком Рютте. Поінформував про актуальну ситуацію на фронті; подякував за оборонну допомогу, яку Нідерланди надають Україні у протидії агресії РФ. Обговорили євроінтеграційний шлях України. Розраховуємо на підтримку Нідерландів!"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. Антикорупційна кілка влади
2. Вплив олігархів (напевне, мали на увазі Коломойського)
3. Намагання перетягнути центр влади в парламентсько-президентській республіці з парламенту до президента.