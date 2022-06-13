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Германия поставит Украине больше оружия, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставит дополнительное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в том числе, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - сказал Шольц журналистам в Берлине в понедельник.

Шольц сообщил, что Германия не намерена отказываться от поставок Украине тяжелого вооружения и планирует новые поставки.

Он напомнил, что Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры, амуницию. Также, о чем сообщалось ранее, парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.

Читайте также: Правительство Германии одобрило поставки оружия и другого оборудования для Украины более чем на 350 млн евро, - Tagesspiegel
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Топ комментарии
+48
Та куда ещё больше? Себе хоть немного оставьте.
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13.06.2022 23:25
+46
больше нуля?))
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13.06.2022 23:21
+45
Це вже просто навіть смішно чути від Шольца
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13.06.2022 23:21
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В якому році?
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14.06.2022 16:28 Ответить
Агов, сусіде ! Шо? Я тобі обіцяв дати дофуя чого?🤔 Так, обіцяв.. 🙄Так от - я тобі обіцяю ще більше обіцянок!😳
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14.06.2022 16:38 Ответить
Не удивлюсь если окажется что этот представитель /свободной европы/ потомком жёстко изнасилованной москалскими солдатами немки.короче ублюдком в хорошем смысле.
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14.06.2022 17:08 Ответить
Обіцянки-цяцянки
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14.06.2022 17:22 Ответить
вот когда слово поставит будет заменено на поставило... тогда поговорим, а в данный момент- єто галимый пис...деш!!!!!
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14.06.2022 17:26 Ответить
Рано или поздно всёровно придётся проверять готовность пво московии.цель татаро-монгольский обёкт архитектури кремль.
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14.06.2022 17:34 Ответить
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