Германия поставит Украине больше оружия, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставит дополнительное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в том числе, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - сказал Шольц журналистам в Берлине в понедельник.

Шольц сообщил, что Германия не намерена отказываться от поставок Украине тяжелого вооружения и планирует новые поставки.

Он напомнил, что Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры, амуницию. Также, о чем сообщалось ранее, парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.

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