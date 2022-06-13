Германия поставит Украине больше оружия, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставит дополнительное оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в том числе, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - сказал Шольц журналистам в Берлине в понедельник.
Шольц сообщил, что Германия не намерена отказываться от поставок Украине тяжелого вооружения и планирует новые поставки.
Он напомнил, что Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры, амуницию. Также, о чем сообщалось ранее, парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.
Пожалуйста, подождите...