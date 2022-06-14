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Німеччина поставить Україні більше зброї, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін має намір розширити свою військову допомогу Україні та поставити додаткову зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми суттєво розширюємо нашу підтримку. Ми поставимо Україні зокрема сучасну систему протиракетної оборони та радар для виявлення артилерії", - зазначив Шольц журналістам у Берліні в понеділок.

Шольц повідомив, що Німеччина не має наміру відмовлятися від постачань Україні важкого озброєння та планує нові постачання.

Він нагадав, що Німеччина вже постачала Україні протиракетну зброю, бронетранспортери, амуніцію. Також, про що повідомлялося раніше, парламент ФРН погодив постачання німецьких зенітних самохідних установок "Гепард" та самохідних артилерійських установок PzH 2000 (нім. Panzerhaubitze 2000). Очікується, що таких установок буде поставлено сім одиниць.

Також читайте: Уряд Німеччини схвалив постачання зброї та іншого обладнання для України на понад 350 млн євро, - Tagesspiegel

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+48
Та куда ещё больше? Себе хоть немного оставьте.
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13.06.2022 23:25
+46
больше нуля?))
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13.06.2022 23:21
+45
Це вже просто навіть смішно чути від Шольца
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13.06.2022 23:21
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В якому році?
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14.06.2022 16:28 Відповісти
Агов, сусіде ! Шо? Я тобі обіцяв дати дофуя чого?🤔 Так, обіцяв.. 🙄Так от - я тобі обіцяю ще більше обіцянок!😳
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14.06.2022 16:38 Відповісти
Не удивлюсь если окажется что этот представитель /свободной европы/ потомком жёстко изнасилованной москалскими солдатами немки.короче ублюдком в хорошем смысле.
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14.06.2022 17:08 Відповісти
Обіцянки-цяцянки
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14.06.2022 17:22 Відповісти
вот когда слово поставит будет заменено на поставило... тогда поговорим, а в данный момент- єто галимый пис...деш!!!!!
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14.06.2022 17:26 Відповісти
Рано или поздно всёровно придётся проверять готовность пво московии.цель татаро-монгольский обёкт архитектури кремль.
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14.06.2022 17:34 Відповісти
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