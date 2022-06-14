Россия испытывает против Украины новые образцы вооружения, - Минобороны
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В ходе боевых действий в Украине российская армия использует широкий спектр запрещенного оружия, а также опробует новые образцы вооружения.
Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия. Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Поэтому, действительно, есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения есть на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов, и все это здесь применяется", - заявила Маляр.
Она констатировала, что Россия нарушает все нормы и обычаи войны.
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