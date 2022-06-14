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Россия испытывает против Украины новые образцы вооружения, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

В ходе боевых действий в Украине российская армия использует широкий спектр запрещенного оружия, а также опробует новые образцы вооружения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия. Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Поэтому, действительно, есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения есть на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов, и все это здесь применяется", - заявила Маляр.

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Она констатировала, что Россия нарушает все нормы и обычаи войны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Утро в сосновом бору

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14.06.2022 00:42
+11
Заступниця міністра оборони яка за пару днів до вторгнення казала ,що західні змі та розвідки розганяють російську пропаганду про вторгнення. І вже вбиті,закатовані , згвалтовані жителі прикордонних населених пунктів повірили і їй і шашличнику з банкової.
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14.06.2022 00:41
+10
А, почему, верх. гл. ком, Украина не испытывает новые виды вооружения? Спасибо за содержательный ответ - Но тогда, как Я(оно) буду строить, например, дороги.
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14.06.2022 01:19
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Ой (французькою) "не наговорюйте, не ображайте рюзкіх нелюдей".....
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14.06.2022 00:38 Ответить
Заступниця міністра оборони яка за пару днів до вторгнення казала ,що західні змі та розвідки розганяють російську пропаганду про вторгнення. І вже вбиті,закатовані , згвалтовані жителі прикордонних населених пунктів повірили і їй і шашличнику з банкової.
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14.06.2022 00:41 Ответить
Утро в сосновом бору

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14.06.2022 00:42 Ответить
А я-б таку картину повісив дома!
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14.06.2022 06:06 Ответить
Очень гарно! Можно сказать - гениально!
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14.06.2022 07:40 Ответить
Геніально! Пора організовувати галереї й музеї картин цієї тематики
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14.06.2022 08:21 Ответить
Хто Україні заважає це робити? Може досить з варварами поводитися як з людьми?
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14.06.2022 00:47 Ответить
Зеля и его большое строительство с ********. Как бы нечего испытывать
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14.06.2022 08:00 Ответить
Женевская конвенция для людей, пусь дакажут шо ане люди.
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14.06.2022 01:09 Ответить
А, почему, верх. гл. ком, Украина не испытывает новые виды вооружения? Спасибо за содержательный ответ - Но тогда, как Я(оно) буду строить, например, дороги.
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14.06.2022 01:19 Ответить
Будь яка війна це полігон для випробування нових видів зброї. А як інакше?
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14.06.2022 01:29 Ответить
Як казала моя вчителька,"вумна(вумный) як вутка".
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14.06.2022 02:54 Ответить
Лицемеры макРон, байден, шольц, орбан позо́р вам Где оружие подписанты меморандума? Забра.ли оружие Украины а теперь помогаете убивать гражданских и бойцов ВСУ лишая их артиллерии и снарядоа
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14.06.2022 04:02 Ответить
та то фигня...зато раха поставляет немерянно...правдо уже устаревшее .ну,чем богаты,как говориться
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14.06.2022 07:27 Ответить
Хз, хто ти таке, а українці Байдену вдячні за підтримку.
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14.06.2022 09:17 Ответить
Яку саме зброю? Чи і тут будете шифруватися?
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14.06.2022 04:38 Ответить
тосочка 2, земледелие,терминатор
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14.06.2022 10:41 Ответить
в мутной воде зелёного колодца можно замутить и спрятать всё что угодно
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14.06.2022 05:44 Ответить
эта телка дискредитирует не только министерство обороны, ее министра, но и весь госаппарат Украины... минобороны Украины - это комора в селе... а войну ведет Залужный... пусть он и выступает, рассказывает... сделайте для него еженедельный брифинг... и когда будет говорить Залужный - ему будут верить... а когда с упоротостью обществу навязывают телку, которая попала в министерство по протекции и отвечает фиг за что - доверие исчезает...
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14.06.2022 05:44 Ответить
Воно то може і так , але Заслуженому може нема коли і відпочити не те ще по теле марахвонах ходити
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14.06.2022 09:03 Ответить
Ага, а у зеленського нема 10 хв щоб поголитись.
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14.06.2022 09:07 Ответить
Знову, як з конопель вилізла Мпаляр у військовому односторої. Ппані Маляр воювала? Так, тальки проти Порошенко, і посіла там крісло тільки завдяки цьому, а не професіоналізму. То розповідайте пані Маляр, яку зброю сьогодні випробовує Боневтік, можливо ракетний комплекс "95 квартал", яакий розроблено на базі феросплавних заводів Бені? Чи можливо САУ "Беня", яку розробили на "Центраенерго" на базі обіцяного нового автомобіля?
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14.06.2022 09:04 Ответить
т.е. у них есть силы, возможности и деньги, чтобы разрабатывать и испытывать новые виды вооружений..., а санкции получается действительно им только на пользу..., я думаю одна из наших задач - лишать русню всех видов вооружения, как нового, так и не очень...
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14.06.2022 09:25 Ответить
 
 