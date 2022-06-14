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Росія випробовує проти України нові зразки озброєння, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Під час бойових дій в Україні російська армія використовує широкий спектр забороненої зброї, а також випробовує нові зразки озброєння.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Тому, дійсно, є зброя, яка дозволена, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї. Більше того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків, і все це тут застосовується", - заявила Маляр.

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Вона констатувала, що Росія порушує всі норми і звичаї війни.
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Топ коментарі
+18
Утро в сосновом бору

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14.06.2022 00:42
+11
Заступниця міністра оборони яка за пару днів до вторгнення казала ,що західні змі та розвідки розганяють російську пропаганду про вторгнення. І вже вбиті,закатовані , згвалтовані жителі прикордонних населених пунктів повірили і їй і шашличнику з банкової.
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14.06.2022 00:41
+10
А, почему, верх. гл. ком, Украина не испытывает новые виды вооружения? Спасибо за содержательный ответ - Но тогда, как Я(оно) буду строить, например, дороги.
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14.06.2022 01:19
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Ой (французькою) "не наговорюйте, не ображайте рюзкіх нелюдей".....
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14.06.2022 00:38 Відповісти
Заступниця міністра оборони яка за пару днів до вторгнення казала ,що західні змі та розвідки розганяють російську пропаганду про вторгнення. І вже вбиті,закатовані , згвалтовані жителі прикордонних населених пунктів повірили і їй і шашличнику з банкової.
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14.06.2022 00:41 Відповісти
Утро в сосновом бору

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14.06.2022 00:42 Відповісти
А я-б таку картину повісив дома!
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14.06.2022 06:06 Відповісти
Очень гарно! Можно сказать - гениально!
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14.06.2022 07:40 Відповісти
Геніально! Пора організовувати галереї й музеї картин цієї тематики
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14.06.2022 08:21 Відповісти
Хто Україні заважає це робити? Може досить з варварами поводитися як з людьми?
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14.06.2022 00:47 Відповісти
Зеля и его большое строительство с ********. Как бы нечего испытывать
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14.06.2022 08:00 Відповісти
Женевская конвенция для людей, пусь дакажут шо ане люди.
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14.06.2022 01:09 Відповісти
А, почему, верх. гл. ком, Украина не испытывает новые виды вооружения? Спасибо за содержательный ответ - Но тогда, как Я(оно) буду строить, например, дороги.
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14.06.2022 01:19 Відповісти
Будь яка війна це полігон для випробування нових видів зброї. А як інакше?
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14.06.2022 01:29 Відповісти
Як казала моя вчителька,"вумна(вумный) як вутка".
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14.06.2022 02:54 Відповісти
Лицемеры макРон, байден, шольц, орбан позо́р вам Где оружие подписанты меморандума? Забра.ли оружие Украины а теперь помогаете убивать гражданских и бойцов ВСУ лишая их артиллерии и снарядоа
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14.06.2022 04:02 Відповісти
та то фигня...зато раха поставляет немерянно...правдо уже устаревшее .ну,чем богаты,как говориться
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14.06.2022 07:27 Відповісти
Хз, хто ти таке, а українці Байдену вдячні за підтримку.
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14.06.2022 09:17 Відповісти
Яку саме зброю? Чи і тут будете шифруватися?
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14.06.2022 04:38 Відповісти
тосочка 2, земледелие,терминатор
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14.06.2022 10:41 Відповісти
в мутной воде зелёного колодца можно замутить и спрятать всё что угодно
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14.06.2022 05:44 Відповісти
эта телка дискредитирует не только министерство обороны, ее министра, но и весь госаппарат Украины... минобороны Украины - это комора в селе... а войну ведет Залужный... пусть он и выступает, рассказывает... сделайте для него еженедельный брифинг... и когда будет говорить Залужный - ему будут верить... а когда с упоротостью обществу навязывают телку, которая попала в министерство по протекции и отвечает фиг за что - доверие исчезает...
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14.06.2022 05:44 Відповісти
Воно то може і так , але Заслуженому може нема коли і відпочити не те ще по теле марахвонах ходити
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14.06.2022 09:03 Відповісти
Ага, а у зеленського нема 10 хв щоб поголитись.
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14.06.2022 09:07 Відповісти
Знову, як з конопель вилізла Мпаляр у військовому односторої. Ппані Маляр воювала? Так, тальки проти Порошенко, і посіла там крісло тільки завдяки цьому, а не професіоналізму. То розповідайте пані Маляр, яку зброю сьогодні випробовує Боневтік, можливо ракетний комплекс "95 квартал", яакий розроблено на базі феросплавних заводів Бені? Чи можливо САУ "Беня", яку розробили на "Центраенерго" на базі обіцяного нового автомобіля?
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14.06.2022 09:04 Відповісти
т.е. у них есть силы, возможности и деньги, чтобы разрабатывать и испытывать новые виды вооружений..., а санкции получается действительно им только на пользу..., я думаю одна из наших задач - лишать русню всех видов вооружения, как нового, так и не очень...
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14.06.2022 09:25 Відповісти
 
 