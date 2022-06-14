Враг усилился двумя батальонными тактическими группами на Северодонецком направлении. Оккупанты закрепляются в Видродження, - Генштаб

Начались сто одиннадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник не прекращает проведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и нанесение ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечалось.

На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа, привлекаемые к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку с помощью БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе. Захватчики произвели огневое поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дибровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Также отмечается, что на Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное порядка двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

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"На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Возрождение, Новолуганское и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населенном пункте Видродження. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождение – Вершина", – добавляют в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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