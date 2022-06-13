У оккупантов есть проблемы с комплектованием войск на Донбассе, - Генштаб

Сегодня боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели. Противник испытывает проблемы с комплектованием личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ 13 июня.

"Российские захватчики испытывают проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

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