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У оккупантов есть проблемы с комплектованием войск на Донбассе, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупанти

Сегодня боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели. Противник испытывает проблемы с комплектованием личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ 13 июня.

"Российские захватчики испытывают проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13 июня
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Топ комментарии
+5
смена когда кончается? или сегодня в ночь?
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13.06.2022 19:39
+4
У стародавньому єгипті таких називали живі вбиті
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13.06.2022 19:53
+4
Не знаю чи мають вони проблеми, а у мене таке враження, що вони плодяться як колорадські жуки. Ти їх травиш, а їх все більше. (((
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13.06.2022 19:57
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смена когда кончается? или сегодня в ночь?
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13.06.2022 19:39 Ответить
набор спецназа идет бодро

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13.06.2022 19:45 Ответить
У стародавньому єгипті таких називали живі вбиті
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13.06.2022 19:53 Ответить
Цікаво,а Гайдая послухаємо,то у орків самі успіхи
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13.06.2022 19:48 Ответить
Вже шкребуть по сусєкам.
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13.06.2022 19:50 Ответить
Лугандонцы уже все истерлись в двухсотые ,скоро баб с кирпичами в атаку погонят фанаты Жукова.
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13.06.2022 19:52 Ответить
Дивився сьогодні "фотки" з "новітньою "Пашею Ангеліною" з "Домбабве" Верхню глянув - сидить краля в профіль в кабіні трактора Сам трохи в молодості попрацював трактористом і комбайнером Думка в голові: "А чого вона коси розпустила? Там же пилюка! Зібрала-б в пучок та зав"язала косинкою чи кепку натягла! " Опускаюсь вниз На іншій фоточці її рука коло лиця А там "кігті" накладні сантиметрів по п"ять" Так я реготать почав - уявив як вона з таким "озброєнням" з сільгосптехнікою працює
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13.06.2022 20:31 Ответить
Не знаю чи мають вони проблеми, а у мене таке враження, що вони плодяться як колорадські жуки. Ти їх травиш, а їх все більше. (((
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13.06.2022 19:57 Ответить
Щоб вони всі повиздихали🤬
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13.06.2022 19:57 Ответить
Статья из серии как одно предложение впихнуть 3 раза и из этого получить новость. В заголовке, в комментарии, от себя. Побольше новостей, без новостей!
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13.06.2022 19:57 Ответить
а это снайпера-попаданцы разлива вяликай ачечественай

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13.06.2022 19:57 Ответить

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13.06.2022 20:03 Ответить
Непогано! ПУ-3,5 Такими тільки у ІІ Світову і користувалися наші солдати Я таким замінив розбитий приціл на своїй "пневматичці" - рідний у пластиковому корпусі був, так розсипався А цей - "залізний"
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13.06.2022 20:35 Ответить
Що за снайперка?Це Мосинка?
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13.06.2022 22:13 Ответить
Брехня
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13.06.2022 20:40 Ответить
Так,а хто тоді готується до штурму Слов'янська і Бахмута?Саме такі дані передає Генштаб у зведеннях.
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13.06.2022 20:40 Ответить
Так уже убитыми больше 50 тысяч русских и была из днр.А ещё безвозвратные потери в ввиде 300 больше 70 тысяч этотбез рук и ноги,которые вряд ли вернуться в строй )))Естественно в первых рядах шли опытные,обстреляные ,самые подготовленные .Которых было тяжело ликвидировать ...Сейчас пойдут новобранцы по легче .Затем вообще дети 18-19 лет ,которые прослужили пол года максимум.Желающих умирать за идеи кремля все меньше и меньше...
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13.06.2022 23:02 Ответить
 
 