У оккупантов есть проблемы с комплектованием войск на Донбассе, - Генштаб
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Сегодня боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели. Противник испытывает проблемы с комплектованием личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ 13 июня.
"Российские захватчики испытывают проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.
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