Окупанти мають проблеми з комплектуванням військ на Донбасі, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні бойові дії російських окупантів на Сєверодонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали. Противник має проблеми із комплектуванням особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ 13 червня.
"Російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Urs
показати весь коментар13.06.2022 19:39
+4 Slava Investor
показати весь коментар13.06.2022 19:53
+4 Лидия Севастьянова
показати весь коментар13.06.2022 19:57
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Urs
показати весь коментар13.06.2022 19:39 Відповісти Мені подобається 5
✘
Urs
показати весь коментар13.06.2022 19:45 Відповісти Мені подобається 1
Slava Investor
показати весь коментар13.06.2022 19:53 Відповісти Мені подобається 4
Валентина Саюн
показати весь коментар13.06.2022 19:48 Відповісти Мені подобається 1
5 копійок
показати весь коментар13.06.2022 19:50 Відповісти Мені подобається 1
govtva
показати весь коментар13.06.2022 19:52 Відповісти Мені подобається 2
Яр Холодний
показати весь коментар13.06.2022 20:31 Відповісти Мені подобається 2
Лидия Севастьянова
показати весь коментар13.06.2022 19:57 Відповісти Мені подобається 4
OLGA 1cb0b678
показати весь коментар13.06.2022 19:57 Відповісти Мені подобається 3
Pavlo Korotenko
показати весь коментар13.06.2022 19:57 Відповісти Мені подобається 1
Urs
показати весь коментар13.06.2022 19:57 Відповісти Мені подобається 2
Urs
показати весь коментар13.06.2022 20:03 Відповісти Мені подобається 1
Яр Холодний
показати весь коментар13.06.2022 20:35 Відповісти Мені подобається 0
Yura Moisa
показати весь коментар13.06.2022 22:13 Відповісти Мені подобається 0
Patrik 778078f1
показати весь коментар13.06.2022 20:40 Відповісти Мені подобається 1
Kwork Kahil
показати весь коментар13.06.2022 20:40 Відповісти Мені подобається 1
Алекс Меркурий
показати весь коментар13.06.2022 23:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...