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Окупанти мають проблеми з комплектуванням військ на Донбасі, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти

Сьогодні бойові дії російських окупантів на Сєверодонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали. Противник має проблеми із комплектуванням особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ 13 червня. 

"Російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13 червня

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
смена когда кончается? или сегодня в ночь?
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13.06.2022 19:39
+4
У стародавньому єгипті таких називали живі вбиті
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13.06.2022 19:53
+4
Не знаю чи мають вони проблеми, а у мене таке враження, що вони плодяться як колорадські жуки. Ти їх травиш, а їх все більше. (((
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13.06.2022 19:57
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смена когда кончается? или сегодня в ночь?
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13.06.2022 19:39 Відповісти
набор спецназа идет бодро

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13.06.2022 19:45 Відповісти
У стародавньому єгипті таких називали живі вбиті
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13.06.2022 19:53 Відповісти
Цікаво,а Гайдая послухаємо,то у орків самі успіхи
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13.06.2022 19:48 Відповісти
Вже шкребуть по сусєкам.
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13.06.2022 19:50 Відповісти
Лугандонцы уже все истерлись в двухсотые ,скоро баб с кирпичами в атаку погонят фанаты Жукова.
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13.06.2022 19:52 Відповісти
Дивився сьогодні "фотки" з "новітньою "Пашею Ангеліною" з "Домбабве" Верхню глянув - сидить краля в профіль в кабіні трактора Сам трохи в молодості попрацював трактористом і комбайнером Думка в голові: "А чого вона коси розпустила? Там же пилюка! Зібрала-б в пучок та зав"язала косинкою чи кепку натягла! " Опускаюсь вниз На іншій фоточці її рука коло лиця А там "кігті" накладні сантиметрів по п"ять" Так я реготать почав - уявив як вона з таким "озброєнням" з сільгосптехнікою працює
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13.06.2022 20:31 Відповісти
Не знаю чи мають вони проблеми, а у мене таке враження, що вони плодяться як колорадські жуки. Ти їх травиш, а їх все більше. (((
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13.06.2022 19:57 Відповісти
Щоб вони всі повиздихали🤬
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13.06.2022 19:57 Відповісти
Статья из серии как одно предложение впихнуть 3 раза и из этого получить новость. В заголовке, в комментарии, от себя. Побольше новостей, без новостей!
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13.06.2022 19:57 Відповісти
а это снайпера-попаданцы разлива вяликай ачечественай

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13.06.2022 19:57 Відповісти

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13.06.2022 20:03 Відповісти
Непогано! ПУ-3,5 Такими тільки у ІІ Світову і користувалися наші солдати Я таким замінив розбитий приціл на своїй "пневматичці" - рідний у пластиковому корпусі був, так розсипався А цей - "залізний"
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13.06.2022 20:35 Відповісти
Що за снайперка?Це Мосинка?
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13.06.2022 22:13 Відповісти
Брехня
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13.06.2022 20:40 Відповісти
Так,а хто тоді готується до штурму Слов'янська і Бахмута?Саме такі дані передає Генштаб у зведеннях.
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13.06.2022 20:40 Відповісти
Так уже убитыми больше 50 тысяч русских и была из днр.А ещё безвозвратные потери в ввиде 300 больше 70 тысяч этотбез рук и ноги,которые вряд ли вернуться в строй )))Естественно в первых рядах шли опытные,обстреляные ,самые подготовленные .Которых было тяжело ликвидировать ...Сейчас пойдут новобранцы по легче .Затем вообще дети 18-19 лет ,которые прослужили пол года максимум.Желающих умирать за идеи кремля все меньше и меньше...
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13.06.2022 23:02 Відповісти
 
 