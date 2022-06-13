Окупанти мають проблеми з комплектуванням військ на Донбасі, - Генштаб

Сьогодні бойові дії російських окупантів на Сєверодонецькому, Бахмутському та Слов’янському напрямках успіху не мали. Противник має проблеми із комплектуванням особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ 13 червня.

"Російські загарбники мають проблеми з комплектуванням штурмових підрозділів у Донецькій і Луганській областях", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13 червня