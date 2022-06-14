РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5402 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 078 7
армия РФ (15337) война (46615) Днепропетровщина (2877) обстрел (20097) Резниченко (470)

Враг обстрелял из "Ураганов" Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Ночь на Днепропетровщине выдалась неспокойной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова обстрелял два района нашей области - Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской громадам", - отметил он.

По информации Резниченко, люди предварительно не пострадали.

В Покровской громаде повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских обстрелов Днепропетровщины погиб человек, пятеро ранены, ситуация в регионе динамичная и напряженная, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яке відношення має Покровськ до Сонельніково? Далекувато там. Навіщо пугаете людей?
показать весь комментарий
14.06.2022 08:14 Ответить
Синельниково*
показать весь комментарий
14.06.2022 08:15 Ответить
А у них так... сто км. вліво сто км. вправо - "какая разніца".((((
показать весь комментарий
14.06.2022 08:45 Ответить
пгт. Покровское Синельниковского района

Прилагательные от этих названий одинаковые
показать весь комментарий
14.06.2022 08:46 Ответить
Подивіться карту, нема ніякого пгт Покровське в Синельниківському р-ні. До речі від краю району до найближчої лінії фронту більше 100км про який ураган може йти мова?
Очевидно ж, що мова йде про Покровський р-н Дніпропетровської обл який дійсно примикае до Донецької обл.
показать весь комментарий
14.06.2022 17:20 Ответить
азіров, це ти?
показать весь комментарий
14.06.2022 10:20 Ответить
уничтожение живой силы противника никакого эффекта на противника не оказывает от слова совсем, нашей целью должны быть эти всевозможные рсзо... и не обязательно ждать месяцами обещанное тяжелое вооружение, просто ожидание - не эффективно, нужно уничтожать эти арт системы всеми доступными способами - у нас где-то завалялись дроны-камикадзе, глупо ими пулять по блиндажам, у нас есть самопальные дроны, которые бросают воги, да еще куча всего, что может быть направлено на уничтожение их очевидного преимущества...
показать весь комментарий
14.06.2022 09:20 Ответить
 
 