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Новости За рубежом
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визит (2803) Македония (99)

Премьер Македонии отказался ехать в Киев вместе с соседями "из-за занятости"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дімітар,ковачевський

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский не будет совершать визит в Киев вместе с албанским и черногорским коллегами. Он объясняет это напряженным графиком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Приглашение… касается очень загруженного периода в графике премьер-министра, и из-за невозможности изменить его мы, к сожалению, не могли дать положительный ответ. Наша поддержка Украины и храброго украинского народа однозначна. Мы благодарны за приглашение и надеемся скоро реализовать его", - прокомментировала пресс-служба.

Ранее премьер Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, в первую очередь членов НАТО, "чтобы послать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан в поддержку суверенитета и целостности Украины".

Сначала сообщалось, что премьеры Албании и Северной Македонии согласились с предложением.

Также читайте: Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa
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Топ комментарии
+17
Якби не ця новина,ніхто б і не знав про його існування.
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14.06.2022 11:24
+16
П..да нам. Такой важный человек не приедет. Но. У нас хорошая память.
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14.06.2022 11:17
+8
Через напруженість в очку прем'єра.
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14.06.2022 11:25
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П..да нам. Такой важный человек не приедет. Но. У нас хорошая память.
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14.06.2022 11:17 Ответить
Шушера зливається. Поганий признак.
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14.06.2022 11:19 Ответить
коли розумієш хто є хто то ж добре... (3603) В.Высоцкий "Если друг оказался вдруг..." - YouTube
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14.06.2022 11:24 Ответить
Мы этого не переживем.
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14.06.2022 13:17 Ответить
Щось прем'єр напружився, чи напрягся, хто його знає.
Напруженографічний якийсь прем'єр!
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14.06.2022 11:22 Ответить
Якби не ця новина,ніхто б і не знав про його існування.
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14.06.2022 11:24 Ответить
Через напруженість в очку прем'єра.
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14.06.2022 11:25 Ответить
Очередной сраколиз путлеровский!!!
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14.06.2022 11:40 Ответить
ату -- шо - то мало иого довбанули
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14.06.2022 11:40 Ответить
а може просто заробляє дешевий авторитет
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14.06.2022 11:42 Ответить
А зачем ему ехать? Они давно там, где нам снилось пока. Они страну частично переименовали ради общей цели, работают и дома и далеко. И нефти там нет, а бензина валом, одни камни почти вместо земли, а хлеб белый- белый, и хрустит вкусно, а не как в АТБ, мокрый- мокрый! И я бы не ехал.
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14.06.2022 11:50 Ответить
АБО СЦИКОТНО,
АБО ВЕЛИКЕ )(У ЗАБОРОНИЛО ВАСАЛАМ ЦЕЙ ДВІЖ.
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14.06.2022 11:56 Ответить
Все що треба знати про друзів кремля на Балканах -
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14.06.2022 12:03 Ответить
А маккдония это вообще шо? Часть Греции или Сербии?
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14.06.2022 14:54 Ответить
Він мабуть подумав,що мені той Зеленський,я ж македонський!
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14.06.2022 15:25 Ответить
 
 