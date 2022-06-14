Премьер Македонии отказался ехать в Киев вместе с соседями "из-за занятости"

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский не будет совершать визит в Киев вместе с албанским и черногорским коллегами. Он объясняет это напряженным графиком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Приглашение… касается очень загруженного периода в графике премьер-министра, и из-за невозможности изменить его мы, к сожалению, не могли дать положительный ответ. Наша поддержка Украины и храброго украинского народа однозначна. Мы благодарны за приглашение и надеемся скоро реализовать его", - прокомментировала пресс-служба.

Ранее премьер Черногории принял приглашение украинского президента и предложил идею совместного визита в Киев премьер-министров стран Западных Балкан, в первую очередь членов НАТО, "чтобы послать более сильный месседж поддержки с Западных Балкан в поддержку суверенитета и целостности Украины".

Сначала сообщалось, что премьеры Албании и Северной Македонии согласились с предложением.

Также читайте: Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa