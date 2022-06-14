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Новини За кордоном
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Прем’єр Македонії відмовився їхати до Києва разом із сусідами "через зайнятість"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дімітар,ковачевський

Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не здійснюватиме візит до Києва разом з албанським та чорногорським колегами. Він пояснює це напруженим графіком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Запрошення… стосується дуже завантаженого періоду у графіку прем’єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь. Наша підтримка України і хороброго українського народу є однозначною. Ми вдячні за запрошення до візтиу та сподіваємося скоро реалізувати його", - прокоментувала пресслужба.

Раніше прем’єр Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".

Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію.

Також читайте: Шольц відмовився коментувати можливий візит до Києва 16 червня

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Якби не ця новина,ніхто б і не знав про його існування.
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14.06.2022 11:24
+16
П..да нам. Такой важный человек не приедет. Но. У нас хорошая память.
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14.06.2022 11:17
+8
Через напруженість в очку прем'єра.
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14.06.2022 11:25
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П..да нам. Такой важный человек не приедет. Но. У нас хорошая память.
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14.06.2022 11:17 Відповісти
Шушера зливається. Поганий признак.
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14.06.2022 11:19 Відповісти
коли розумієш хто є хто то ж добре... (3603) В.Высоцкий "Если друг оказался вдруг..." - YouTube
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14.06.2022 11:24 Відповісти
Мы этого не переживем.
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14.06.2022 13:17 Відповісти
Щось прем'єр напружився, чи напрягся, хто його знає.
Напруженографічний якийсь прем'єр!
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14.06.2022 11:22 Відповісти
Якби не ця новина,ніхто б і не знав про його існування.
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14.06.2022 11:24 Відповісти
Через напруженість в очку прем'єра.
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14.06.2022 11:25 Відповісти
Очередной сраколиз путлеровский!!!
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14.06.2022 11:40 Відповісти
ату -- шо - то мало иого довбанули
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14.06.2022 11:40 Відповісти
а може просто заробляє дешевий авторитет
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14.06.2022 11:42 Відповісти
А зачем ему ехать? Они давно там, где нам снилось пока. Они страну частично переименовали ради общей цели, работают и дома и далеко. И нефти там нет, а бензина валом, одни камни почти вместо земли, а хлеб белый- белый, и хрустит вкусно, а не как в АТБ, мокрый- мокрый! И я бы не ехал.
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14.06.2022 11:50 Відповісти
АБО СЦИКОТНО,
АБО ВЕЛИКЕ )(У ЗАБОРОНИЛО ВАСАЛАМ ЦЕЙ ДВІЖ.
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14.06.2022 11:56 Відповісти
Все що треба знати про друзів кремля на Балканах -
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14.06.2022 12:03 Відповісти
А маккдония это вообще шо? Часть Греции или Сербии?
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14.06.2022 14:54 Відповісти
Він мабуть подумав,що мені той Зеленський,я ж македонський!
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14.06.2022 15:25 Відповісти
 
 