Прем’єр Македонії відмовився їхати до Києва разом із сусідами "через зайнятість"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не здійснюватиме візит до Києва разом з албанським та чорногорським колегами. Він пояснює це напруженим графіком.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Запрошення… стосується дуже завантаженого періоду у графіку прем’єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь. Наша підтримка України і хороброго українського народу є однозначною. Ми вдячні за запрошення до візтиу та сподіваємося скоро реалізувати його", - прокоментувала пресслужба.
Раніше прем’єр Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, "щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України".
Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію.
Будь ласка, зачекайте...
Напруженографічний якийсь прем'єр!
АБО ВЕЛИКЕ )(У ЗАБОРОНИЛО ВАСАЛАМ ЦЕЙ ДВІЖ.