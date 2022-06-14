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Новости За рубежом
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Генпрокуратура РФ (55) назначение (2047) Россия (91225) Поклонская (184)

Поклонскую назначили советницей генпрокурора РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поклонская,кулеба

Экс-глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова", - говорится в сообщении.

Также она отметила, что прекращает публичную деятельность, в том числе в социальных сетях.

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Топ комментарии
+12
а навіщо це нам знати....повідомте коли падлюка буде покарана за зраду....
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14.06.2022 11:57
+5
Почти безработная...
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14.06.2022 11:57
+3
будет главная консультант по массажу простате ?
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14.06.2022 11:58
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Почти безработная...
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14.06.2022 11:57 Ответить
а навіщо це нам знати....повідомте коли падлюка буде покарана за зраду....
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14.06.2022 11:57 Ответить
нас навмисне закидують у іфопростір раші...
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14.06.2022 11:59 Ответить
Ахахаха лол, ця дівчина няша-мяша, в недавніх інтерв'ю *харошим рузкім смі* говорила, як* генпрокурор*, що закони іноді мають вищу юридичну силу ніж конституція....

!!!!
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14.06.2022 11:58 Ответить
будет главная консультант по массажу простате ?
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14.06.2022 11:58 Ответить
Too old.
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14.06.2022 12:03 Ответить
Дякую, дуже цінна новина!
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14.06.2022 12:00 Ответить
та нахєр воно нам тре!!!!блд
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14.06.2022 12:03 Ответить
nu...shas ana tam nakosjachit
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14.06.2022 12:04 Ответить
Насосёт.
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14.06.2022 14:23 Ответить
Через пару місяців викинуть суку і із цієї посади. Шлях один у цієї шалави - на тверську.
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14.06.2022 12:06 Ответить
Яка Твєрська,на МКАД профуру плечеву,міне за пляшку пива!!!))
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14.06.2022 12:11 Ответить
будет еще мироточить на колу
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14.06.2022 12:10 Ответить
лучше бы в цирк определили или на тверскую патриотов обслуживать
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14.06.2022 12:10 Ответить
Наташка растет...скоро буде началником Мавзолейной помойки путлера...
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14.06.2022 12:18 Ответить
Ей просто заткнули рот.
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14.06.2022 12:20 Ответить
Да. Запретили вести соцсети. А то много лишнего там болтала.
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14.06.2022 13:00 Ответить
Ей просто засунули в рот.
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14.06.2022 16:05 Ответить
Видеоролик Nyash Myash хуже не стал.
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14.06.2022 12:24 Ответить
Что может советовать это? Какое бельё покупать?
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14.06.2022 13:01 Ответить
*****,хороша чертовка,но ее лучше все таки по кругу пустить за то что она сделала и казала.
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14.06.2022 13:14 Ответить
Кто крайний в очереди на Наташу? 🖕
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14.06.2022 13:55 Ответить
Похоже, не знают, как от нее избавиться.
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14.06.2022 13:58 Ответить
Есле шо, в Украине ее примут с радостью!
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14.06.2022 13:59 Ответить
В украинской тюрьме у неё пожизненная камерка всегда найдётся.
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14.06.2022 14:24 Ответить
Эта насоветует. Еще та советница.
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14.06.2022 14:23 Ответить
Уже начинаю сочувствовать тому прокурору 🙂 Он скоро мирроточить начнёт.
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14.06.2022 15:08 Ответить
Відтепер буде:

"Генпрокуратура РФ им. Николая ІІ".
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14.06.2022 15:57 Ответить
 
 