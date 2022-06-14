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Поклонскую назначили советницей генпрокурора РФ
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Экс-глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Наталья Поклонская заявила, что назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова", - говорится в сообщении.
Также она отметила, что прекращает публичную деятельность, в том числе в социальных сетях.
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