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Генпрокуратура РФ (25) призначення (1019) Росія (47164) Поклонська (164)

Поклонську призначили радницею генпрокурора РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поклонская,кулеба

Ексглаву кримської окупаційної прокуратури Наталію Поклонську призначено радником генпрокурора РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Наталія Поклонська заявила, що призначена на посаду радника генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова", - йдеться в повідомленні.

Також, вона зазначила, що припиняє публічну діяльність, у тому числі в соціальних мережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звільнив зрадницю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
а навіщо це нам знати....повідомте коли падлюка буде покарана за зраду....
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14.06.2022 11:57
+5
Почти безработная...
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14.06.2022 11:57
+3
будет главная консультант по массажу простате ?
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14.06.2022 11:58
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Почти безработная...
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14.06.2022 11:57 Відповісти
а навіщо це нам знати....повідомте коли падлюка буде покарана за зраду....
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14.06.2022 11:57 Відповісти
нас навмисне закидують у іфопростір раші...
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14.06.2022 11:59 Відповісти
Як це "навіщо"? Бізнесмен дасть винагороду в 100 тисяч доларів тому, хто впіймає Поклонську
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14.06.2022 13:35 Відповісти
Ахахаха лол, ця дівчина няша-мяша, в недавніх інтерв'ю *харошим рузкім смі* говорила, як* генпрокурор*, що закони іноді мають вищу юридичну силу ніж конституція....

!!!!
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14.06.2022 11:58 Відповісти
будет главная консультант по массажу простате ?
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14.06.2022 11:58 Відповісти
Too old.
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14.06.2022 12:03 Відповісти
Дякую, дуже цінна новина!
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14.06.2022 12:00 Відповісти
та нахєр воно нам тре!!!!блд
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14.06.2022 12:03 Відповісти
nu...shas ana tam nakosjachit
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14.06.2022 12:04 Відповісти
Насосёт.
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14.06.2022 14:23 Відповісти
Через пару місяців викинуть суку і із цієї посади. Шлях один у цієї шалави - на тверську.
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14.06.2022 12:06 Відповісти
Яка Твєрська,на МКАД профуру плечеву,міне за пляшку пива!!!))
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14.06.2022 12:11 Відповісти
будет еще мироточить на колу
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14.06.2022 12:10 Відповісти
лучше бы в цирк определили или на тверскую патриотов обслуживать
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14.06.2022 12:10 Відповісти
Наташка растет...скоро буде началником Мавзолейной помойки путлера...
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14.06.2022 12:18 Відповісти
Ей просто заткнули рот.
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14.06.2022 12:20 Відповісти
Да. Запретили вести соцсети. А то много лишнего там болтала.
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14.06.2022 13:00 Відповісти
Ей просто засунули в рот.
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14.06.2022 16:05 Відповісти
Видеоролик Nyash Myash хуже не стал.
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14.06.2022 12:24 Відповісти
Что может советовать это? Какое бельё покупать?
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14.06.2022 13:01 Відповісти
*****,хороша чертовка,но ее лучше все таки по кругу пустить за то что она сделала и казала.
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14.06.2022 13:14 Відповісти
Кто крайний в очереди на Наташу? 🖕
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14.06.2022 13:55 Відповісти
Похоже, не знают, как от нее избавиться.
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14.06.2022 13:58 Відповісти
Есле шо, в Украине ее примут с радостью!
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14.06.2022 13:59 Відповісти
В украинской тюрьме у неё пожизненная камерка всегда найдётся.
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14.06.2022 14:24 Відповісти
Эта насоветует. Еще та советница.
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14.06.2022 14:23 Відповісти
Уже начинаю сочувствовать тому прокурору 🙂 Он скоро мирроточить начнёт.
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14.06.2022 15:08 Відповісти
Відтепер буде:

"Генпрокуратура РФ им. Николая ІІ".
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14.06.2022 15:57 Відповісти
 
 