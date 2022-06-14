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Поклонську призначили радницею генпрокурора РФ
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Ексглаву кримської окупаційної прокуратури Наталію Поклонську призначено радником генпрокурора РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Наталія Поклонська заявила, що призначена на посаду радника генерального прокурора Російської Федерації Ігоря Краснова", - йдеться в повідомленні.
Також, вона зазначила, що припиняє публічну діяльність, у тому числі в соціальних мережах.
Топ коментарі
+12 Kolja Stambulskij
показати весь коментар14.06.2022 11:57
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.06.2022 11:57
+3 частный сектор
показати весь коментар14.06.2022 11:58
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