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Путін звільнив зрадницю Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поклонская

Путін звільнив ексглаву кримської окупаційної прокуратури Наталію Поклонську з посади заступника голови Росспівробітництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Вона заявила, що переходить на іншу роботу, не уточнивши, яку.

Посаду заступника голови Росспівробітництва вона отримала 2 лютого, до цього вона була призначена послом Росії в Кабо-Верде.

Нагадаємо, 20 квітня Поклонська заявила, що літера Z, яку російські військовослужбовці наносять на техніку під час війни в Україні, символізує трагедію та горе. "Ця буква Z символізує трагедію та горе як для Росії, так і для України. Чому? Та тому що гинуть і російські солдати, росіяни і батьки отримують різні звістки. Це біда. Адже Міністерство оборони каже: стільки загинуло, стільки поранено. Хіба це радість? Ні", - сказала вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
До борделя Няше остался один шаг.
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13.06.2022 12:02
+23
та припреться до України курва, тут усілякій пи..ті кажуть паспорти українські роздають. можна буде на шопінг до Європи змотатися.
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13.06.2022 12:02
+17
ну и что, насрать на нее и ее увольнение...и заодно на того, кто ее уволил...
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13.06.2022 12:06
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та припреться до України курва, тут усілякій пи..ті кажуть паспорти українські роздають. можна буде на шопінг до Європи змотатися.
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13.06.2022 12:02 Відповісти
Ага, приїде і скаже, що була агенткою СБУ...
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13.06.2022 12:06 Відповісти
будет теперь в Макдональдсе работать
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13.06.2022 12:02 Відповісти
ni. na parashe net Makdonads
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13.06.2022 12:08 Відповісти
На МКАДі її місьце!!)))
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13.06.2022 12:10 Відповісти
ніт. на паРаші немає Макдаку. наразі це тепер "ВКУСно и тОЧКА". ригаловка без єдиного стандарту, тобто в кожному окремому ресторані хто що хоче, то й готує і з чого хоче.
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13.06.2022 12:15 Відповісти
Забагато честi iй буде в Макдональдсi робити.
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13.06.2022 14:28 Відповісти
До борделя Няше остался один шаг.
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13.06.2022 12:02 Відповісти
кому в борделях потрібна стара використана повія? товар повинен приносити прибуток.
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13.06.2022 12:16 Відповісти
О, то вже і Няша бандерівка?))))
Насправді, щурі тікають з корабля і навіть у глупенької прокурорши є розуміння, що заради самозбереження варто засудити війну...
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13.06.2022 12:04 Відповісти
ну и что, насрать на нее и ее увольнение...и заодно на того, кто ее уволил...
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13.06.2022 12:06 Відповісти
+++++++++++++++!!!!!!!
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13.06.2022 12:07 Відповісти
Старіє Няша,час на МКАД місьце забивати!!!)))
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13.06.2022 12:08 Відповісти
Так навіть там стара ***** не кАтіруЄЦЦА
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13.06.2022 12:12 Відповісти
В слугу народу піде, там таких потрібно
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13.06.2022 12:10 Відповісти
У связи с переходом на другую работу, на Акружную дарогу.
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13.06.2022 12:11 Відповісти
наплевать... от честно - наплевать...
бумеранг в пути...
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13.06.2022 12:14 Відповісти
обоже! яка трагедія! ***********!

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13.06.2022 12:15 Відповісти
Скоро ее угостят "првильным" чайком...влипла косоротая....
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13.06.2022 12:15 Відповісти
"Поматросил и бросил" 🤣
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13.06.2022 12:16 Відповісти
Чёрт его знает. Она барышня со странностями. Может где-то внутри и чувствует, что большевик русский мир продвигает, ценой человечности. Баб вообще однозначно характеризовать ошибочно. А в политику допускать баб, исторически, вообще, не принято.
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13.06.2022 12:18 Відповісти
начала со шлюшки.. шлюшкой и окончит....
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13.06.2022 12:19 Відповісти
После аборигенов Кабо-Верде ей уже никакая РАБОТА не страшна. Всё растянулось...
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13.06.2022 12:19 Відповісти
Там не только аборигены живут

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13.06.2022 13:16 Відповісти
пуцин користується гігієнічними прокладками? 🤔 Схоже, поклонська і є такою прокладкою. Використаною.
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13.06.2022 12:20 Відповісти
Колумбія поновила постачання, що її так пре? Така хрєнь людині тверезій та без психічних вад не може примаритись.
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13.06.2022 12:22 Відповісти
не долго музыка играла , не долго.....
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13.06.2022 12:24 Відповісти
и что дальше?
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13.06.2022 12:27 Відповісти
ну, тепер няш-мяш має чайок обережно пити...
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13.06.2022 12:28 Відповісти
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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13.06.2022 12:29 Відповісти
Якось пох...
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13.06.2022 12:35 Відповісти
На рашистких пропагандонских
к аналах на неё как и тут синхронно полилось гавно. Сейчас, когда она первый раз в своей жизни сказала более менее нормальное, она стала врагом для двух фронтов.
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13.06.2022 12:43 Відповісти
Её в гауляйтеры метили, возможно даже в Киев генпрокурором. Но не срослось. Теперь методички поменялись с «мышебратья»на «мачить каклоф во славу империи ». Там няша уже не просматривается
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13.06.2022 13:28 Відповісти
Может, ей поработать в братской Уретрее ?
Научит местных шаманов мироточить и всякое такое.
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13.06.2022 13:50 Відповісти
проблядь из борделя!
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13.06.2022 13:53 Відповісти
нічосі зомбі осміліли таке казати своєму бункерному карліку царьку
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13.06.2022 13:57 Відповісти
українська кров як антидот до москальского вірусу і випромінювачів
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13.06.2022 14:10 Відповісти
Це лайно повинно бути знищено
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13.06.2022 14:27 Відповісти
*******
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13.06.2022 14:37 Відповісти
Когда были судебные процессы над бандами в Крыму, все прокуроры ушли в тень и гособвинителем выставили Поклонскую. В один из вечеров, на Поклонскую в подьезде, неизвесными было совершено нападение, серьезно били по голове. С тех пор у Наташи и образовались поблемы с головой, приведшие в конечном счете к государственной измене.
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13.06.2022 14:53 Відповісти
Давай зеля громадянство. Вонаж проти чогось там виступила.
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13.06.2022 15:30 Відповісти
так ії нихто його і не лишав
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13.06.2022 17:22 Відповісти
Плохо стала обслуживать???....
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13.06.2022 15:36 Відповісти
Ще втретє хай зрадить і можна давати "Кавалера Ордена Зради"...
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13.06.2022 15:39 Відповісти
це їй недопоможе.....повісимо падлюку....
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13.06.2022 17:21 Відповісти
ТОЧНО СКОРО ЗДОХНЕТ !)
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14.06.2022 08:36 Відповісти
 
 