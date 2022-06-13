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Новости За рубежом
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Путин (29846) увольнение (2508) Поклонская (184) Россотрудничество (10)

Путин уволил предательницу Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поклонская

Путин уволил экс-главу крымской оккупационной прокуратуры Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Она заявила, что переходит на другую работу, не уточнив, какую.

Пост замглавы Россотрудничества она получила 2 февраля, до этого она была назначена послом России в Кабо-Верде.

Напомним, 20 апреля Поклонская заявила, что буква Z, которую российские военнослужащие наносят на технику во время войны в Украине, символизирует трагедию и горе. "Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и российские солдаты, россияне и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько ранено. Разве это радость? Нет", - сказала она.

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Топ комментарии
+30
До борделя Няше остался один шаг.
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13.06.2022 12:02
+23
та припреться до України курва, тут усілякій пи..ті кажуть паспорти українські роздають. можна буде на шопінг до Європи змотатися.
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13.06.2022 12:02
+17
ну и что, насрать на нее и ее увольнение...и заодно на того, кто ее уволил...
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13.06.2022 12:06
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та припреться до України курва, тут усілякій пи..ті кажуть паспорти українські роздають. можна буде на шопінг до Європи змотатися.
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13.06.2022 12:02 Ответить
Ага, приїде і скаже, що була агенткою СБУ...
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13.06.2022 12:06 Ответить
будет теперь в Макдональдсе работать
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13.06.2022 12:02 Ответить
ni. na parashe net Makdonads
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13.06.2022 12:08 Ответить
На МКАДі її місьце!!)))
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13.06.2022 12:10 Ответить
ніт. на паРаші немає Макдаку. наразі це тепер "ВКУСно и тОЧКА". ригаловка без єдиного стандарту, тобто в кожному окремому ресторані хто що хоче, то й готує і з чого хоче.
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13.06.2022 12:15 Ответить
Забагато честi iй буде в Макдональдсi робити.
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13.06.2022 14:28 Ответить
До борделя Няше остался один шаг.
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13.06.2022 12:02 Ответить
кому в борделях потрібна стара використана повія? товар повинен приносити прибуток.
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13.06.2022 12:16 Ответить
О, то вже і Няша бандерівка?))))
Насправді, щурі тікають з корабля і навіть у глупенької прокурорши є розуміння, що заради самозбереження варто засудити війну...
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13.06.2022 12:04 Ответить
ну и что, насрать на нее и ее увольнение...и заодно на того, кто ее уволил...
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13.06.2022 12:06 Ответить
+++++++++++++++!!!!!!!
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13.06.2022 12:07 Ответить
Старіє Няша,час на МКАД місьце забивати!!!)))
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13.06.2022 12:08 Ответить
Так навіть там стара ***** не кАтіруЄЦЦА
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13.06.2022 12:12 Ответить
В слугу народу піде, там таких потрібно
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13.06.2022 12:10 Ответить
У связи с переходом на другую работу, на Акружную дарогу.
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13.06.2022 12:11 Ответить
наплевать... от честно - наплевать...
бумеранг в пути...
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13.06.2022 12:14 Ответить
обоже! яка трагедія! ***********!

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13.06.2022 12:15 Ответить
Скоро ее угостят "првильным" чайком...влипла косоротая....
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13.06.2022 12:15 Ответить
"Поматросил и бросил" 🤣
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13.06.2022 12:16 Ответить
Чёрт его знает. Она барышня со странностями. Может где-то внутри и чувствует, что большевик русский мир продвигает, ценой человечности. Баб вообще однозначно характеризовать ошибочно. А в политику допускать баб, исторически, вообще, не принято.
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13.06.2022 12:18 Ответить
начала со шлюшки.. шлюшкой и окончит....
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13.06.2022 12:19 Ответить
После аборигенов Кабо-Верде ей уже никакая РАБОТА не страшна. Всё растянулось...
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13.06.2022 12:19 Ответить
Там не только аборигены живут

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13.06.2022 13:16 Ответить
пуцин користується гігієнічними прокладками? 🤔 Схоже, поклонська і є такою прокладкою. Використаною.
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13.06.2022 12:20 Ответить
Колумбія поновила постачання, що її так пре? Така хрєнь людині тверезій та без психічних вад не може примаритись.
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13.06.2022 12:22 Ответить
не долго музыка играла , не долго.....
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13.06.2022 12:24 Ответить
и что дальше?
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13.06.2022 12:27 Ответить
ну, тепер няш-мяш має чайок обережно пити...
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13.06.2022 12:28 Ответить
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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13.06.2022 12:29 Ответить
Якось пох...
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13.06.2022 12:35 Ответить
На рашистких пропагандонских
к аналах на неё как и тут синхронно полилось гавно. Сейчас, когда она первый раз в своей жизни сказала более менее нормальное, она стала врагом для двух фронтов.
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13.06.2022 12:43 Ответить
Её в гауляйтеры метили, возможно даже в Киев генпрокурором. Но не срослось. Теперь методички поменялись с «мышебратья»на «мачить каклоф во славу империи ». Там няша уже не просматривается
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13.06.2022 13:28 Ответить
Может, ей поработать в братской Уретрее ?
Научит местных шаманов мироточить и всякое такое.
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13.06.2022 13:50 Ответить
проблядь из борделя!
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13.06.2022 13:53 Ответить
нічосі зомбі осміліли таке казати своєму бункерному карліку царьку
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13.06.2022 13:57 Ответить
українська кров як антидот до москальского вірусу і випромінювачів
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13.06.2022 14:10 Ответить
Це лайно повинно бути знищено
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13.06.2022 14:27 Ответить
*******
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13.06.2022 14:37 Ответить
Когда были судебные процессы над бандами в Крыму, все прокуроры ушли в тень и гособвинителем выставили Поклонскую. В один из вечеров, на Поклонскую в подьезде, неизвесными было совершено нападение, серьезно били по голове. С тех пор у Наташи и образовались поблемы с головой, приведшие в конечном счете к государственной измене.
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13.06.2022 14:53 Ответить
Давай зеля громадянство. Вонаж проти чогось там виступила.
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13.06.2022 15:30 Ответить
так ії нихто його і не лишав
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13.06.2022 17:22 Ответить
Плохо стала обслуживать???....
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13.06.2022 15:36 Ответить
Ще втретє хай зрадить і можна давати "Кавалера Ордена Зради"...
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13.06.2022 15:39 Ответить
це їй недопоможе.....повісимо падлюку....
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13.06.2022 17:21 Ответить
ТОЧНО СКОРО ЗДОХНЕТ !)
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14.06.2022 08:36 Ответить
 
 