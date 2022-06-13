Путин уволил предательницу Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Путин уволил экс-главу крымской оккупационной прокуратуры Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Она заявила, что переходит на другую работу, не уточнив, какую.
Пост замглавы Россотрудничества она получила 2 февраля, до этого она была назначена послом России в Кабо-Верде.
Напомним, 20 апреля Поклонская заявила, что буква Z, которую российские военнослужащие наносят на технику во время войны в Украине, символизирует трагедию и горе. "Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и российские солдаты, россияне и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько ранено. Разве это радость? Нет", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Насправді, щурі тікають з корабля і навіть у глупенької прокурорши є розуміння, що заради самозбереження варто засудити війну...
бумеранг в пути...
- Нет, не могу... Враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
к аналах на неё как и тут синхронно полилось гавно. Сейчас, когда она первый раз в своей жизни сказала более менее нормальное, она стала врагом для двух фронтов.
Научит местных шаманов мироточить и всякое такое.