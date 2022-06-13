Путин уволил предательницу Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества

Путин уволил экс-главу крымской оккупационной прокуратуры Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Она заявила, что переходит на другую работу, не уточнив, какую.

Пост замглавы Россотрудничества она получила 2 февраля, до этого она была назначена послом России в Кабо-Верде.

Напомним, 20 апреля Поклонская заявила, что буква Z, которую российские военнослужащие наносят на технику во время войны в Украине, символизирует трагедию и горе. "Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и российские солдаты, россияне и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько ранено. Разве это радость? Нет", - сказала она.

Также читайте: Советника Витренко Диденко, который в разгар войны приобрел "Бентли", уволили, - Нафтогаз