РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4329 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
3 769 10
банки (1905) Россия (91225) санкции (10612) США (23161) Bloomberg (179)

Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкции,санкції

Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств РФ.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group (SPB:GS) решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать и новые, и наличные паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ

"В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет совершать определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SWIFT прекращает предоставлять услуги Сбербанка РФ и еще двум банкам

Ранее OFAC сообщило, что лицензия, разрешающая транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России сроком до 25 мая, не будет продлена.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли там вже дефолт?
показать весь комментарий
14.06.2022 12:10 Ответить
Держказначейство США ви курви - ще в квітні можна було зробити в паРаші дефолт, але ж ви їм
допомогли виплатити місячні зобовязання по боргу
показать весь комментарий
14.06.2022 12:14 Ответить
Розумієте, в нинішніх умовах дефолт нічого особливо не дасть в короткостроковій перспективі - крім хіба паніки на ринку і у москальського населення... А так хоч бабки з москалів здерли!
показать весь комментарий
14.06.2022 12:53 Ответить
Но решили не сами. Не по своей воли, а под принуждением. А так бы были готовы на любой преступление ради добавочной стоимости так называемой. То есть кацапы за 5 минут перерегистрируют фирмочку какую-то и с ней сразу можно вести дела. Потом за полгода обсуждений ее куда-то в пакет санкций добавят, ну кацапы еще 5 минут потратят.

Все это нерабочий бред. Во-первых, нет мотивации лично у них, как у капиталистов. Во-вторых, они не понимают смекалку и наплевательство на преступления, а также полное беззаконие. Они живут в стране, где скачал фильм через торрент и тебе тут же звонит провайдер и говорит про огромный штраф.

Лучше не тратить время на санкции. Но это их выбор был такой. Они зассали открыть непрерывное производство оружия или собственное военное вмешательство (ЧВК отправить в том числе даже летчиков). И они зассали недовольства своих избирателей, что нельзя предавать Украину по мнению народа любой нормальной страны. Сами же не заинтересованы в санкциях, теряют целых 0.5% прибыли, очень больно для них. Вариантов других не существует. Либо военное решение вопроса, либо слив полный Украины, либо временное промежуточное нулевое состояние, смысл которого нанести экономический ущерб своим избирателям, чтобы те менее агрессивно отреагировали на слив Украины. Это их сейчас задача, санкции дебильные, легко обходятся, просто подняли цены на нефть и газ, притом очевидно и ожидаемо подняли.
показать весь комментарий
14.06.2022 12:17 Ответить
Я не обізнаний в цих справах, хто небудь може в двух словах пояснити, що це означає?
показать весь комментарий
14.06.2022 12:17 Ответить
це те саме, що обіцянки шольца. лише слова.
показать весь комментарий
14.06.2022 12:28 Ответить
ce pravovoi konec ********* - dale "Iran" potom "Severna koreja"
показать весь комментарий
14.06.2022 14:15 Ответить
Байден назначил Дефолт на раб😆Zee na 22 июня..
показать весь комментарий
14.06.2022 12:38 Ответить
Министерство финансов США больше не обслуживает рабZZeянский внешний долг...который составляет 760 ярдов долларов...
Называется подлодка Курск медленно входит в штопор...
показать весь комментарий
14.06.2022 13:25 Ответить
"Дорогие подписчики и гости канала! Недовольство президента России Владимира Путина китайским руководством и лично Си Цзиньпином, за фактический отказ в военной помощи и помощи в обходе санкций, наложенных на Россию Западом, приобретает новые формы. Путин запретил министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также всем в своем окружении называть лидера Китая Си Цзиньпина по имени вслух или в докладах президенту письменно. Путин предложил вместо имени китайского лидера говорить или писать "Дырявый Г..ндон"..... Потрібно щоб це якось потрапило в китайське мзс, а то шось бункерний розперезався не на шутку. Тут Сі миттю на пляшку його посадить. )
показать весь комментарий
14.06.2022 16:53 Ответить
 
 