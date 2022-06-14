Два крупнейших банка США приостановили сделки с российским госдолгом, - Bloomberg
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Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств РФ.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным источников агентства, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group (SPB:GS) решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило участникам рынка США покупать и новые, и наличные паевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ
"В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет совершать определенных операций по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в заявлении одного из банков.
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Ранее OFAC сообщило, что лицензия, разрешающая транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России сроком до 25 мая, не будет продлена.
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Все это нерабочий бред. Во-первых, нет мотивации лично у них, как у капиталистов. Во-вторых, они не понимают смекалку и наплевательство на преступления, а также полное беззаконие. Они живут в стране, где скачал фильм через торрент и тебе тут же звонит провайдер и говорит про огромный штраф.
Лучше не тратить время на санкции. Но это их выбор был такой. Они зассали открыть непрерывное производство оружия или собственное военное вмешательство (ЧВК отправить в том числе даже летчиков). И они зассали недовольства своих избирателей, что нельзя предавать Украину по мнению народа любой нормальной страны. Сами же не заинтересованы в санкциях, теряют целых 0.5% прибыли, очень больно для них. Вариантов других не существует. Либо военное решение вопроса, либо слив полный Украины, либо временное промежуточное нулевое состояние, смысл которого нанести экономический ущерб своим избирателям, чтобы те менее агрессивно отреагировали на слив Украины. Это их сейчас задача, санкции дебильные, легко обходятся, просто подняли цены на нефть и газ, притом очевидно и ожидаемо подняли.
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