Два найбільші банки США призупинили операції з російським держборгом, - Bloomberg
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Два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ.
Про це повідомляє Bloomber, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group (SPB: GS) вирішили відмовитися від операцій щодо боргу РФ після того, як Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати і нові, і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.
"Відповідно до оновленого керівництва OFAC і згортання Goldman Sachs діяльності, пов'язаної з Росією, фірма більше не здійснюватиме певних операцій із формування активності ринку щодо російських юридичних осіб", - ідеться у заяві одного з банків.
Раніше OFAC повідомило, що ліцензію, яка дозволяла транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов'язаннями Мінфіну РФ та Банку Росії терміном до 25 травня, не буде продовжено.
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Все это нерабочий бред. Во-первых, нет мотивации лично у них, как у капиталистов. Во-вторых, они не понимают смекалку и наплевательство на преступления, а также полное беззаконие. Они живут в стране, где скачал фильм через торрент и тебе тут же звонит провайдер и говорит про огромный штраф.
Лучше не тратить время на санкции. Но это их выбор был такой. Они зассали открыть непрерывное производство оружия или собственное военное вмешательство (ЧВК отправить в том числе даже летчиков). И они зассали недовольства своих избирателей, что нельзя предавать Украину по мнению народа любой нормальной страны. Сами же не заинтересованы в санкциях, теряют целых 0.5% прибыли, очень больно для них. Вариантов других не существует. Либо военное решение вопроса, либо слив полный Украины, либо временное промежуточное нулевое состояние, смысл которого нанести экономический ущерб своим избирателям, чтобы те менее агрессивно отреагировали на слив Украины. Это их сейчас задача, санкции дебильные, легко обходятся, просто подняли цены на нефть и газ, притом очевидно и ожидаемо подняли.
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