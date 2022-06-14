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Два найбільші банки США призупинили операції з російським держборгом, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкции,санкції

Два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань РФ.

Про це повідомляє Bloomber, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними джерел агентства, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group (SPB: GS) вирішили відмовитися від операцій щодо боргу РФ після того, як Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати і нові, і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.

"Відповідно до оновленого керівництва OFAC і згортання Goldman Sachs діяльності, пов'язаної з Росією, фірма більше не здійснюватиме певних операцій із формування активності ринку щодо російських юридичних осіб", - ідеться у заяві одного з банків.

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Раніше OFAC повідомило, що ліцензію, яка дозволяла транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов'язаннями Мінфіну РФ та Банку Росії терміном до 25 травня, не буде продовжено.

Автор: Ольга Лузан
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Коли там вже дефолт?
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14.06.2022 12:10 Відповісти
Держказначейство США ви курви - ще в квітні можна було зробити в паРаші дефолт, але ж ви їм
допомогли виплатити місячні зобовязання по боргу
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14.06.2022 12:14 Відповісти
Розумієте, в нинішніх умовах дефолт нічого особливо не дасть в короткостроковій перспективі - крім хіба паніки на ринку і у москальського населення... А так хоч бабки з москалів здерли!
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14.06.2022 12:53 Відповісти
Но решили не сами. Не по своей воли, а под принуждением. А так бы были готовы на любой преступление ради добавочной стоимости так называемой. То есть кацапы за 5 минут перерегистрируют фирмочку какую-то и с ней сразу можно вести дела. Потом за полгода обсуждений ее куда-то в пакет санкций добавят, ну кацапы еще 5 минут потратят.

Все это нерабочий бред. Во-первых, нет мотивации лично у них, как у капиталистов. Во-вторых, они не понимают смекалку и наплевательство на преступления, а также полное беззаконие. Они живут в стране, где скачал фильм через торрент и тебе тут же звонит провайдер и говорит про огромный штраф.

Лучше не тратить время на санкции. Но это их выбор был такой. Они зассали открыть непрерывное производство оружия или собственное военное вмешательство (ЧВК отправить в том числе даже летчиков). И они зассали недовольства своих избирателей, что нельзя предавать Украину по мнению народа любой нормальной страны. Сами же не заинтересованы в санкциях, теряют целых 0.5% прибыли, очень больно для них. Вариантов других не существует. Либо военное решение вопроса, либо слив полный Украины, либо временное промежуточное нулевое состояние, смысл которого нанести экономический ущерб своим избирателям, чтобы те менее агрессивно отреагировали на слив Украины. Это их сейчас задача, санкции дебильные, легко обходятся, просто подняли цены на нефть и газ, притом очевидно и ожидаемо подняли.
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14.06.2022 12:17 Відповісти
Я не обізнаний в цих справах, хто небудь може в двух словах пояснити, що це означає?
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14.06.2022 12:17 Відповісти
це те саме, що обіцянки шольца. лише слова.
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14.06.2022 12:28 Відповісти
ce pravovoi konec ********* - dale "Iran" potom "Severna koreja"
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14.06.2022 14:15 Відповісти
Байден назначил Дефолт на раб😆Zee na 22 июня..
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14.06.2022 12:38 Відповісти
Министерство финансов США больше не обслуживает рабZZeянский внешний долг...который составляет 760 ярдов долларов...
Называется подлодка Курск медленно входит в штопор...
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14.06.2022 13:25 Відповісти
"Дорогие подписчики и гости канала! Недовольство президента России Владимира Путина китайским руководством и лично Си Цзиньпином, за фактический отказ в военной помощи и помощи в обходе санкций, наложенных на Россию Западом, приобретает новые формы. Путин запретил министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также всем в своем окружении называть лидера Китая Си Цзиньпина по имени вслух или в докладах президенту письменно. Путин предложил вместо имени китайского лидера говорить или писать "Дырявый Г..ндон"..... Потрібно щоб це якось потрапило в китайське мзс, а то шось бункерний розперезався не на шутку. Тут Сі миттю на пляшку його посадить. )
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14.06.2022 16:53 Відповісти
 
 