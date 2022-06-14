РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15184 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
11 233 20
война (46661) Николаевская область (1869) Одесская область (3104) Херсонщина (3488) вертолёт (1036)

ВСУ сбили вертолет рашистов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Российские оккупанты продолжают вести обстрел Одесщины, Николаевщины и Херсонщины.

Об этом говорится в сводке ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активных действий не ведет, усиливает свою оборону, минирует пути подступа и побережья реки Ингулец.

Продолжаются ракетные удары по Одесской области. Утром 2 крылатые ракеты типа "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса "БАЛ" во временно оккупированном Крыму. Над морем их метко сбило подразделение противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесщине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"

Ночью, пытаясь вернуть утраченные позиции, оккупанты продолжали обстрелы соседних регионов с территории Херсонщины. Реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган" ударили по Криворожскому району и Николаеву. По результатам обстрелов пострадавших нет.

Разрушая супермаркеты, объекты городской и пригородной инфраструктуры, оккупационные войска не оставляют попыток запугать местное население и доказать свое силовое преимущество.

Между тем наши подразделения, выполняя огневые задачи, в том числе и с применением ракетно-артиллерийского вооружения, исключили из списков 16 рашистов и сократили вражескую армию на 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники. А в районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса заземлен 1 вражеский вертолет без возможности повторного использования.

"Контртеррористическая операция", провозглашенная рашистами в начале марта в северо-западной части Черного моря, не имеет ни смысла, ни содержания, ни завершения. Так оккупанты оправдывают блокаду украинских портов и пребывание наготове четырех ракетных и трех больших десантных кораблей. 32 крылатые ракеты морского базирования продолжают поддерживать ракетную угрозу актуальной", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ обстреляли 5 населенных пунктов в Николаевской области, есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Слава ЗСУ! Нех#й шастать
показать весь комментарий
14.06.2022 15:48
+16
В сетях пишут, что в Херсоне Сальдо стало отрицательным. Т.е. кредит превысил дебит в результате подрыва авто...
показать весь комментарий
14.06.2022 15:57
+13
и о погоде !!!
///
У мережі з'явилися фотографії російського вертольота Ка-52 "Алігатор", знищеного на війні в Україні. Разом із машиною українські захисники ліквідували двох пілотів-окупантів. 18+))
показать весь комментарий
14.06.2022 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Нех#й шастать
показать весь комментарий
14.06.2022 15:48 Ответить
Сподіваюсь, сволота розчавилася...
показать весь комментарий
14.06.2022 15:55 Ответить
давай іщьо!!!!
показать весь комментарий
14.06.2022 15:56 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
14.06.2022 15:56 Ответить
В сетях пишут, что в Херсоне Сальдо стало отрицательным. Т.е. кредит превысил дебит в результате подрыва авто...
показать весь комментарий
14.06.2022 15:57 Ответить
Пишут, что инфа пока не проверена и просят подождать. Но очень хотелось бы, чтобы этот ходячий труп стал таковым.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:10 Ответить
Він уже витупив у Інтернет Сказав що з ним усе в порядку
показать весь комментарий
14.06.2022 16:27 Ответить
не факт. за нього можуть відписатися фсбешники і навіть після смерті імітувати його "бурну" діяльність
показать весь комментарий
14.06.2022 17:17 Ответить
надеюсь и кацманавта дальше нельзя использовать
показать весь комментарий
14.06.2022 15:57 Ответить
Сальдо - всё?? отрицательное???
показать весь комментарий
14.06.2022 16:01 Ответить
Живий нажаль мразь щойно відео каже не дождетесь
показать весь комментарий
14.06.2022 16:02 Ответить
Ладно. В следующем квартале обнулим.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:07 Ответить
Дождемося, най не має надії!
показать весь комментарий
14.06.2022 17:49 Ответить
Не 'залякування місцевого населення', а знищення економіки і спроба тиску на населення зруйнованими будинками. Тупі рашисти думають, що населення побіжить їх зустрічати з квітами 'ліш би тока нє стрілялі'. Хєр вам виродки і люта ненависть!!!!
показать весь комментарий
14.06.2022 16:04 Ответить
и о погоде !!!
///
У мережі з'явилися фотографії російського вертольота Ка-52 "Алігатор", знищеного на війні в Україні. Разом із машиною українські захисники ліквідували двох пілотів-окупантів. 18+))
показать весь комментарий
14.06.2022 16:08 Ответить
Пане Василю, мені привиділось, а може ні. Там, в одному з шоломів, видніються залишки мізків кацманавта?
показать весь комментарий
14.06.2022 19:03 Ответить
Мінус ще один мраZZiянєць...
показать весь комментарий
14.06.2022 16:09 Ответить
Знову "Ігла", або "Перун"? Стінгери та британські ПЗРК охороняють базар у Чернівцях?
показать весь комментарий
14.06.2022 17:48 Ответить
Колю "Котлєту" в Празі , та інших норах, куди позабивалися Квартальні "патріоти"!
показать весь комментарий
14.06.2022 17:51 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
14.06.2022 19:21 Ответить
 
 