ЗСУ збили гелікоптер рашистів на Херсонщині, - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують вести обстріл Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Про це йдеться в зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атаки системами залпового вогню по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону, мінує підступні шляхи та узбережжя річки Інгулець.

Продовжуються ракетні удари по Одещині. Ранком 2 крилаті ракети типу "Онікс" були випущені з берегового ракетного комплексу "БАЛ" в тимчасово окупованому Криму. Над морем їх влучно збив підрозділ протиповітряної оборони.

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Вночі, намагаючись повернути втрачені позиції, окупанти продовжували обстріл сусідніх регіонів із території Херсонщини. реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган" вдарили по Криворізькому району та по Миколаєву. За результатами обстрілів постраждалих нема.

Руйнуючи супермаркети, об’єкти міської та приміської інфраструктури окупаційні війська не полишають спроб залякати місцеве населення та довести свою силову перевагу.

Тим часом наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, в тому числі і з застосуванням ракетно-артилерійського озброєння, виключили зі списків 16 рашистів та скоротили ворожу армію на 1 танк і ще 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А в районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено 1 ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання.

Контртерористична операція, проголошена рашистами на початку березня в північно-західній частині Чорного моря не має ні сенсу, ні змісту, ні завершення. Так окупанти виправдовують блокаду українських портів та перебування напоготові чотирьох ракетних та трьох великих десантних кораблів. 32 крилаті ракети морського базування продовжують тримати ракетну загрозу актуальною", - йдеться в повідомленні.

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