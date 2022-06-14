УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14578 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 233 20
війна (56290) Миколаївська область (1821) Одеська область (2489) Херсонщина (4240) вертоліт (708)

ЗСУ збили гелікоптер рашистів на Херсонщині, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Російські окупанти продовжують вести обстріл Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Про це йдеться в зведенні ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атаки системами залпового вогню по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону, мінує підступні шляхи та узбережжя річки Інгулець.

Продовжуються ракетні удари по Одещині. Ранком 2 крилаті ракети типу "Онікс" були випущені з берегового ракетного комплексу "БАЛ" в тимчасово окупованому Криму. Над морем їх влучно збив підрозділ протиповітряної оборони.

Читайте: Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині. Підрозділ ППО знищив 2 ракети "Онікс", - ОК "Південь"

Вночі, намагаючись повернути втрачені позиції, окупанти продовжували обстріл сусідніх регіонів із території Херсонщини. реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган" вдарили по Криворізькому району та по Миколаєву. За результатами обстрілів постраждалих нема.

Руйнуючи супермаркети, об’єкти міської та приміської інфраструктури окупаційні війська не полишають спроб залякати місцеве населення та довести свою силову перевагу.

Тим часом наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, в тому числі і з застосуванням ракетно-артилерійського озброєння, виключили зі списків 16 рашистів та скоротили ворожу армію на 1 танк і ще 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А в районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу заземлено 1 ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання.

Контртерористична операція, проголошена рашистами на початку березня в північно-західній частині Чорного моря не має ні сенсу, ні змісту, ні завершення. Так окупанти виправдовують блокаду українських портів та перебування напоготові чотирьох ракетних та трьох великих десантних кораблів. 32 крилаті ракети морського базування продовжують тримати ракетну загрозу актуальною", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ обстріляли 5 населених пунктів на Миколаївщині, є постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Слава ЗСУ! Нех#й шастать
показати весь коментар
14.06.2022 15:48
+16
В сетях пишут, что в Херсоне Сальдо стало отрицательным. Т.е. кредит превысил дебит в результате подрыва авто...
показати весь коментар
14.06.2022 15:57
+13
и о погоде !!!
///
У мережі з'явилися фотографії російського вертольота Ка-52 "Алігатор", знищеного на війні в Україні. Разом із машиною українські захисники ліквідували двох пілотів-окупантів. 18+))
показати весь коментар
14.06.2022 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ! Нех#й шастать
показати весь коментар
14.06.2022 15:48 Відповісти
Сподіваюсь, сволота розчавилася...
показати весь коментар
14.06.2022 15:55 Відповісти
давай іщьо!!!!
показати весь коментар
14.06.2022 15:56 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
14.06.2022 15:56 Відповісти
В сетях пишут, что в Херсоне Сальдо стало отрицательным. Т.е. кредит превысил дебит в результате подрыва авто...
показати весь коментар
14.06.2022 15:57 Відповісти
Пишут, что инфа пока не проверена и просят подождать. Но очень хотелось бы, чтобы этот ходячий труп стал таковым.
показати весь коментар
14.06.2022 16:10 Відповісти
Він уже витупив у Інтернет Сказав що з ним усе в порядку
показати весь коментар
14.06.2022 16:27 Відповісти
не факт. за нього можуть відписатися фсбешники і навіть після смерті імітувати його "бурну" діяльність
показати весь коментар
14.06.2022 17:17 Відповісти
надеюсь и кацманавта дальше нельзя использовать
показати весь коментар
14.06.2022 15:57 Відповісти
Сальдо - всё?? отрицательное???
показати весь коментар
14.06.2022 16:01 Відповісти
Живий нажаль мразь щойно відео каже не дождетесь
показати весь коментар
14.06.2022 16:02 Відповісти
Ладно. В следующем квартале обнулим.
показати весь коментар
14.06.2022 16:07 Відповісти
Дождемося, най не має надії!
показати весь коментар
14.06.2022 17:49 Відповісти
Не 'залякування місцевого населення', а знищення економіки і спроба тиску на населення зруйнованими будинками. Тупі рашисти думають, що населення побіжить їх зустрічати з квітами 'ліш би тока нє стрілялі'. Хєр вам виродки і люта ненависть!!!!
показати весь коментар
14.06.2022 16:04 Відповісти
и о погоде !!!
///
У мережі з'явилися фотографії російського вертольота Ка-52 "Алігатор", знищеного на війні в Україні. Разом із машиною українські захисники ліквідували двох пілотів-окупантів. 18+))
показати весь коментар
14.06.2022 16:08 Відповісти
Пане Василю, мені привиділось, а може ні. Там, в одному з шоломів, видніються залишки мізків кацманавта?
показати весь коментар
14.06.2022 19:03 Відповісти
Мінус ще один мраZZiянєць...
показати весь коментар
14.06.2022 16:09 Відповісти
Знову "Ігла", або "Перун"? Стінгери та британські ПЗРК охороняють базар у Чернівцях?
показати весь коментар
14.06.2022 17:48 Відповісти
Колю "Котлєту" в Празі , та інших норах, куди позабивалися Квартальні "патріоти"!
показати весь коментар
14.06.2022 17:51 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
14.06.2022 19:21 Відповісти
 
 