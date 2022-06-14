Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ европейского образца, - МВД
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Обменять водительское удостоверение на документ европейского образца можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Главный сервисный центр МВД Украины продолжает работать для улучшения жизни украинцев, в частности, привлекая европейский опыт. Поэтому украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза.
Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт, копию ИНН и водительское удостоверение.
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Ой пля, ще треба про авто з мафоном на флешку, сенсором бортового компа, запаскою на багажнику)) В мене авто з механiчною коробкою, але автоматичним включенням повного приводу, яка вiдмiтка потрiбна?