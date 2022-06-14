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МВД (9221) водительские права (149)

Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ европейского образца, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

водійське,посвідчення

Обменять водительское удостоверение на документ европейского образца можно в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Главный сервисный центр МВД Украины продолжает работать для улучшения жизни украинцев, в частности, привлекая европейский опыт. Поэтому украинское водительское удостоверение адаптировано к документам Европейского Союза.

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

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Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт, копию ИНН и водительское удостоверение.
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Нафег не впёрлось.
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14.06.2022 17:09 Ответить
термін дії в Європі наших "прав" - обмежений
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14.06.2022 17:50 Ответить
Так они ещё и не везде действуют.
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14.06.2022 18:00 Ответить
что за хрень?
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14.06.2022 18:09 Ответить
Щаз
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14.06.2022 20:44 Ответить
Сікоко-сікоко - японці цікавляться.
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14.06.2022 22:51 Ответить
" є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78"
Ой пля, ще треба про авто з мафоном на флешку, сенсором бортового компа, запаскою на багажнику)) В мене авто з механiчною коробкою, але автоматичним включенням повного приводу, яка вiдмiтка потрiбна?
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15.06.2022 00:17 Ответить
 
 