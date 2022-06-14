Українське посвідчення водія можна обміняти на документ європейського зразка, - МВС

Обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

"Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців, зокрема, залучаючи європейський досвід. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу.

Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.

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Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що для обміну посвідчення водія необхідно надати паспорт, копію ІПН та посвідчення водія.