УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15081 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
21 458 7
МВС (2877) посвідчення водія (105)

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ європейського зразка, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

водійське,посвідчення

Обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка можна у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

"Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців, зокрема, залучаючи європейський досвід. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу.

Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС обговорюють можливість загального визнання водійських посвідчень українських біженців, - ЗМІ

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що для обміну посвідчення водія необхідно надати паспорт, копію ІПН та посвідчення водія.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нафег не впёрлось.
показати весь коментар
14.06.2022 17:09 Відповісти
термін дії в Європі наших "прав" - обмежений
показати весь коментар
14.06.2022 17:50 Відповісти
Так они ещё и не везде действуют.
показати весь коментар
14.06.2022 18:00 Відповісти
что за хрень?
показати весь коментар
14.06.2022 18:09 Відповісти
Щаз
показати весь коментар
14.06.2022 20:44 Відповісти
Сікоко-сікоко - японці цікавляться.
показати весь коментар
14.06.2022 22:51 Відповісти
" є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78"
Ой пля, ще треба про авто з мафоном на флешку, сенсором бортового компа, запаскою на багажнику)) В мене авто з механiчною коробкою, але автоматичним включенням повного приводу, яка вiдмiтка потрiбна?
показати весь коментар
15.06.2022 00:17 Відповісти
 
 