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У нас нет данных о совершении военных преступлений военнослужащими ВСУ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил, что не владеет данными о совершении украинскими военнослужащими военных преступлений.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

"У меня нет данных, где мы на своей земле совершали какие-то преступления", - отметил глава государства.

"Мы открытая и демократическая страна. Я знаю, что наши люди не насиловали людей, не мародерили. Но война и наверняка на войне бывает всякое. Поэтому мы очень открыты, чтобы никто нас не обвинял, что мы что-то скрываем. Мы сразу сделали открытую международную следственную комиссию. Мы пригласили представителей прокуратур других государств. …Мы открыты, к нам приезжают люди из других государств. Именно для того чтобы никто не думал, что мы что-то скрываем. Пока что мы видели братские могилы, которые оставила после себя эта орда российской армии", - подчеркнул президент.

Читайте: Зеленский о РФ: Придумали нарратив, якобы защищают русскоязычных и разрушают города
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Топ комментарии
+17
У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів, клован! Вони захищають свою земля, а на війні усі методи добрі, уклоніст(не знаю аналога цьому слову в українській мові) ти недороблений!
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14.06.2022 18:23
+11
я юхею , ..." відключіть йому мікрохфона " , поступили жалобы с той стороны шо бурятов убивают неправильно ????
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14.06.2022 18:31
+10
А здача ворогу територій це військовий злочин, чи ні?
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14.06.2022 18:41
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оба на перестали говорити про звірства кацапів .. і тут на тобі...
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14.06.2022 18:21 Ответить
да он наверное не верит в ЗСУ
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14.06.2022 18:35 Ответить
В тебе нікнейм кацапською, нашою було б Kyiv_Kyiv_777
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14.06.2022 21:00 Ответить
а ось цикаво, а верховний головнокомандувач він до військових під час війни відноситься? бо інакше у мене для боневтіка погани новини - знаємо
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14.06.2022 18:21 Ответить
У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів, клован! Вони захищають свою земля, а на війні усі методи добрі, уклоніст(не знаю аналога цьому слову в українській мові) ти недороблений!
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14.06.2022 18:23 Ответить
Військові злочини можуть вчинятися не тільки щодо цивільних, а й до військовополонених (кацапів, в тому числі) + операції під чужим прапором і тд., які, наче, безвідносні.
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14.06.2022 18:28 Ответить
С умняка спрыгни, товарисчь. Тебе тут не рады. ПНХ!
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14.06.2022 19:14 Ответить
Він правий, треба орієнтуватися на цінності тих, хто нас підтримує. При наявності Портного, фраза "немає даних про скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями ЗСУ", це вже маленька перемога над портновим.
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14.06.2022 20:50 Ответить
Вирішив, що тут всі дебіли-популісти з гаслами, як ти? Закон - є закон. Не згідний? ПНХ!
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14.06.2022 21:06 Ответить
"У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів"

Это нездоровая отмазка типа "черные не могут быть расистами".
На войне всегда бывают преступления на которые нельзя закрывать глаза. Иначе можно скатиться на уровень РФ с их гнилой моралью
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14.06.2022 19:18 Ответить
Цікаво, цю цитату внесуть до третього тому його промов?
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14.06.2022 19:01 Ответить
я юхею , ..." відключіть йому мікрохфона " , поступили жалобы с той стороны шо бурятов убивают неправильно ????
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14.06.2022 18:31 Ответить
що незрозумілого у слові "немає"?
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14.06.2022 20:52 Ответить
Тебил! Мы воюем на своей территории поэтому не может быть не только данных, а и самих военных преступлений. Иначе сказать можно, что наш Верховный Главнокомандующий допускает совершение нашими военнослужащими военных преступлений по отношению к гражданскому населению и инфраструктурным объектам.
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14.06.2022 18:36 Ответить
КращебВтік вже не знає як опустити Україну ще нижче, давайте ще виправдовуватись, через обвинувачення тихї хто напав на нас. НЕМИСЛИМО!

1941ий рік, кінець року, зима. Німці подають в суд на СРСР за військові злочини проти СС
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14.06.2022 18:37 Ответить
Який суд? Немає навіть даних про будь-які злочини, а ти вже про якийсь "суд" кукурікаєш
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14.06.2022 20:55 Ответить
Розбавлю сьогоднішні відосіки Зе,його власними з 2014 року,там в кінці проте як російська армія залишається на кордонах України посуваючи її вперед,дотепний жарт? під час анексії Криму, правда ж?Зеленський у Москві. 2014-ий. Найкраще.
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14.06.2022 18:39 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=313540739882815
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14.06.2022 18:44 Ответить
А здача ворогу територій це військовий злочин, чи ні?
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14.06.2022 18:41 Ответить
Мені теж більш цікава діяльність кремлівських гнид по здачи українських територій!!))
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14.06.2022 18:52 Ответить
Всі вже забули як у 2014 році Зеленський витер ноги об українську армію та флот https://youtu.be/X3jIJ-ezStg
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14.06.2022 18:47 Ответить
Ось саме тоді був час гниду чавити,нанівець!!))
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14.06.2022 18:56 Ответить
Чегевара однако!!))
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14.06.2022 18:53 Ответить
Я, захищаючий свою землю, нищу безжально ворога до ноги перерізаючи йому горлянку, а вы, кловани, які відсидітися на дивана, хочете вже зараз мене звинуватити у якихось порушеннях? Тримали би ви краще рота... Бо ми ж повернемося, повернемося такими, якими зробила нас війна. І це усе ввійде вам у печінки.
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14.06.2022 19:27 Ответить
А ти хто такий взагалі, що не розумієш слова "немає"? Звідки повертатися зібрався?
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14.06.2022 20:53 Ответить
ну да,тільки Денисову вижили одразу деза на ЗСУ вилізла.Збіг?
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15.06.2022 10:19 Ответить
 
 