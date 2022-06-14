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У нас немає даних про скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями ЗСУ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не володіє даними про скоєння українськими військовослужбовцями воєнних злочинів.

Про це він заявив під час спілкування із представниками ЗМІ Данії, передає Цензор.НЕТ.

"В мене немає даних, де ми на своїй землі робили якісь злочини", - зазначив глава держави.

"Ми відкрита і демократична країна. Я знаю, що наші люди не ґвалтували людей, не мародерили. Але війна, і напевно на війні буває всяке. Тому ми дуже відкриті, щоб ніхто нас не звинувачував, що ми щось приховуємо. Ми одразу зробили відкриту міжнародну слідчу комісію. Ми запросили до нас представників прокуратур інших держав. ... Ми відкриті, до нас приїжджають люди з інших держав. Саме для того, щоб ніхто не думав, що ми щось приховуємо. Поки що ми бачили братські могили, які залишила після себе ця орда російської армії", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів, клован! Вони захищають свою земля, а на війні усі методи добрі, уклоніст(не знаю аналога цьому слову в українській мові) ти недороблений!
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14.06.2022 18:23
+11
я юхею , ..." відключіть йому мікрохфона " , поступили жалобы с той стороны шо бурятов убивают неправильно ????
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14.06.2022 18:31
+10
А здача ворогу територій це військовий злочин, чи ні?
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14.06.2022 18:41
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оба на перестали говорити про звірства кацапів .. і тут на тобі...
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14.06.2022 18:21 Відповісти
да он наверное не верит в ЗСУ
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14.06.2022 18:35 Відповісти
В тебе нікнейм кацапською, нашою було б Kyiv_Kyiv_777
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14.06.2022 21:00 Відповісти
а ось цикаво, а верховний головнокомандувач він до військових під час війни відноситься? бо інакше у мене для боневтіка погани новини - знаємо
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14.06.2022 18:21 Відповісти
У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів, клован! Вони захищають свою земля, а на війні усі методи добрі, уклоніст(не знаю аналога цьому слову в українській мові) ти недороблений!
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14.06.2022 18:23 Відповісти
Військові злочини можуть вчинятися не тільки щодо цивільних, а й до військовополонених (кацапів, в тому числі) + операції під чужим прапором і тд., які, наче, безвідносні.
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14.06.2022 18:28 Відповісти
С умняка спрыгни, товарисчь. Тебе тут не рады. ПНХ!
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14.06.2022 19:14 Відповісти
Він правий, треба орієнтуватися на цінності тих, хто нас підтримує. При наявності Портного, фраза "немає даних про скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями ЗСУ", це вже маленька перемога над портновим.
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14.06.2022 20:50 Відповісти
Вирішив, що тут всі дебіли-популісти з гаслами, як ти? Закон - є закон. Не згідний? ПНХ!
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14.06.2022 21:06 Відповісти
"У воїнів країни, на яку напали, не може бути військових злочинів"

Это нездоровая отмазка типа "черные не могут быть расистами".
На войне всегда бывают преступления на которые нельзя закрывать глаза. Иначе можно скатиться на уровень РФ с их гнилой моралью
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14.06.2022 19:18 Відповісти
Цікаво, цю цитату внесуть до третього тому його промов?
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14.06.2022 19:01 Відповісти
я юхею , ..." відключіть йому мікрохфона " , поступили жалобы с той стороны шо бурятов убивают неправильно ????
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14.06.2022 18:31 Відповісти
що незрозумілого у слові "немає"?
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14.06.2022 20:52 Відповісти
Тебил! Мы воюем на своей территории поэтому не может быть не только данных, а и самих военных преступлений. Иначе сказать можно, что наш Верховный Главнокомандующий допускает совершение нашими военнослужащими военных преступлений по отношению к гражданскому населению и инфраструктурным объектам.
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14.06.2022 18:36 Відповісти
КращебВтік вже не знає як опустити Україну ще нижче, давайте ще виправдовуватись, через обвинувачення тихї хто напав на нас. НЕМИСЛИМО!

1941ий рік, кінець року, зима. Німці подають в суд на СРСР за військові злочини проти СС
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14.06.2022 18:37 Відповісти
Який суд? Немає навіть даних про будь-які злочини, а ти вже про якийсь "суд" кукурікаєш
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14.06.2022 20:55 Відповісти
Розбавлю сьогоднішні відосіки Зе,його власними з 2014 року,там в кінці проте як російська армія залишається на кордонах України посуваючи її вперед,дотепний жарт? під час анексії Криму, правда ж?Зеленський у Москві. 2014-ий. Найкраще.
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14.06.2022 18:39 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=313540739882815
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14.06.2022 18:44 Відповісти
А здача ворогу територій це військовий злочин, чи ні?
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14.06.2022 18:41 Відповісти
Мені теж більш цікава діяльність кремлівських гнид по здачи українських територій!!))
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14.06.2022 18:52 Відповісти
Всі вже забули як у 2014 році Зеленський витер ноги об українську армію та флот https://youtu.be/X3jIJ-ezStg
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14.06.2022 18:47 Відповісти
Ось саме тоді був час гниду чавити,нанівець!!))
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14.06.2022 18:56 Відповісти
Чегевара однако!!))
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14.06.2022 18:53 Відповісти
Я, захищаючий свою землю, нищу безжально ворога до ноги перерізаючи йому горлянку, а вы, кловани, які відсидітися на дивана, хочете вже зараз мене звинуватити у якихось порушеннях? Тримали би ви краще рота... Бо ми ж повернемося, повернемося такими, якими зробила нас війна. І це усе ввійде вам у печінки.
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14.06.2022 19:27 Відповісти
А ти хто такий взагалі, що не розумієш слова "немає"? Звідки повертатися зібрався?
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14.06.2022 20:53 Відповісти
ну да,тільки Денисову вижили одразу деза на ЗСУ вилізла.Збіг?
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15.06.2022 10:19 Відповісти
 
 