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Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Общество

єврокомісія

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Об этом заявили несколько чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Они заявили, что все прекрасно понимают, на какие жертвы пошли украинцы ради вступления в ЕС, и ясно осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

"Еврокомиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами" , – сказал один высокопоставленный чиновник.

Признание Украины как страны-кандидата в конечном счете требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Совете ЕС, которые могут рассмотреть этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. Однако, как минимум три страны все еще выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

Вместе с тем чиновники заявляют, что Еврокомиссия в целом поддерживают Молдову, где сейчас действует жесткое проевропейское правительство, но менее уверена в Грузии, которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката.

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Топ комментарии
+5
Коли там вже призначення голови САП?
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14.06.2022 18:42
+3
Якби не війна, то можна було б стовідсотково стверджувати, що Вєлічайший є найфартовішим політиком **********.
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14.06.2022 18:59
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Сподіваюсь, опонентів зламають.
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14.06.2022 18:29 Ответить
a po povodu Moldovi vozrazhajusih nema ? nado zhe kakie molodcy......
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14.06.2022 18:38 Ответить
Молдова то кусок Румунію *нєпутьовий*. вони всі розраховують об'єднати Молдову і Румунію, і не придеться нічого, окремо приймати до ЄС і НАТО
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14.06.2022 19:01 Ответить
А придністровя нехай віддають. Ми його денацифікуєм і дерусифікуєм
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14.06.2022 21:31 Ответить
Коли там вже призначення голови САП?
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14.06.2022 18:42 Ответить
Дадуть якийсь кульгавий статус.
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14.06.2022 18:46 Ответить
Якби не війна, то можна було б стовідсотково стверджувати, що Вєлічайший є найфартовішим політиком **********.
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14.06.2022 18:59 Ответить
Нам потрібне це рішення!нехай з додатковими умовами, виконання яких нам не зашкодить. Але якщо ще 10років тягнути з призначенням САП (((( то хто зна…
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14.06.2022 22:18 Ответить
 
 