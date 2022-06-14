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Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

єврокомісія

Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС.

Про це заявили кілька чиновників, знайомих з ходом обговорень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Вони заявили, що всі прекрасно розуміють, на які жертви пішли українці заради вступу в ЄС, і чітко усвідомлюють необхідність послати сильний сигнал президенту Росії Володимиру Путіну про те, що він втратив всі шанси повернути Україну в свою передбачувану сферу впливу.

"Єврокомісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де загинули люди, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм:" Вибачте, хлопці, ви розмахували не тими прапорами", - сказав один високопоставлений чиновник.

Визнання України як країни-кандидата в кінцевому підсумку вимагає одноголосного схвалення 27 глав держав і урядів в Раді ЄС, які можуть розглянути це питання на зустрічі в Брюсселі наступного тижня. Однак, що як мінімум три країни все ще виступають проти надання Україні статусу кандидата.

Разом з тим чиновники заявляють, що Єврокомісія в цілому підтримують Молдову, де зараз діє твердий проєвропейський уряд, але менш впевнена в Грузії, яка в останні роки потерпає від повсюдних політичних заворушень і помітного демократичного відкату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія оголосить рішення щодо заявок України, Молдови та Грузії на членство в ЄС 17 червня, - прессекретар

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Коли там вже призначення голови САП?
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14.06.2022 18:42
+3
Якби не війна, то можна було б стовідсотково стверджувати, що Вєлічайший є найфартовішим політиком **********.
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14.06.2022 18:59
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Сподіваюсь, опонентів зламають.
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14.06.2022 18:29 Відповісти
a po povodu Moldovi vozrazhajusih nema ? nado zhe kakie molodcy......
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14.06.2022 18:38 Відповісти
Молдова то кусок Румунію *нєпутьовий*. вони всі розраховують об'єднати Молдову і Румунію, і не придеться нічого, окремо приймати до ЄС і НАТО
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14.06.2022 19:01 Відповісти
А придністровя нехай віддають. Ми його денацифікуєм і дерусифікуєм
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14.06.2022 21:31 Відповісти
Коли там вже призначення голови САП?
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14.06.2022 18:42 Відповісти
Дадуть якийсь кульгавий статус.
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14.06.2022 18:46 Відповісти
Якби не війна, то можна було б стовідсотково стверджувати, що Вєлічайший є найфартовішим політиком **********.
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14.06.2022 18:59 Відповісти
Нам потрібне це рішення!нехай з додатковими умовами, виконання яких нам не зашкодить. Але якщо ще 10років тягнути з призначенням САП (((( то хто зна…
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14.06.2022 22:18 Відповісти
 
 