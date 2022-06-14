Страны ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых

Правительства стран ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь сохранить урожай и обеспечить будущие поставки на мировые рынки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

Дмитрасевич выступил на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Он наметил перед членами совета ситуацию с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции и рассказал о первоочередных потребностях Украины, обусловленных блокадой морских портов.

"При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10–15 млн тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн – остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации ", – цитирует Дмитрасевича пресс-служба министерства.

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По его словам, у Украины есть настоятельная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ. По его словам, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине таких временных хранилищ.

"Ускорению экспорта украинской продукции помогут функциональные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту в Измаиле, достаточное количество лабораторного оборудования на пограничных пунктах пропуска, через которые осуществляется транзит. Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии", - рассказал замминистра.

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Европейская делегация должна на следующей неделе посетить пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и уменьшить бюрократию на границах по прохождению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Накануне судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло в порт в Испании по новому морскому маршруту, который стремится избежать блокады Россией украинских портов на Черном море.