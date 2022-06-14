Полноценные компенсации за разрушенное имущество украинцев будут, когда получим конфискованные российские деньги, - Шмыгаль
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Минимальная сумма, в которую оцениваются разрушенные и поврежденные дома украинцев, составляет 40 млрд долларов. Полноценный процесс возмещения разрушенного имущества возможен после поступления в Украину конфискованных на Западе средств России.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Аспект, который важно проговорить - это сроки, когда люди смогут получить средства за разрушенное жилье. Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир - это миллиарды. Минимальная оценка сейчас - более 40 млрд долларов. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно Направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты. Поэтому правительство честно говорит, что полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину", - сказал Премьер-министр.
Он добавил, что сейчас правительствами стран-партнеров заморожены сотни млрд долларов российских средств.
"Мы постоянно работаем со всеми, чтобы средства перешли Украине для восстановления. Есть определенный прогресс с Канадой и США, работаем с европейскими странами и Великобританией. Создана специальная рабочая группа. Присоединяем лучших мировых юристов", - подчеркнул Шмыгаль.
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Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші
Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо РЕПАРАЦІЇ ВІД РОСІЇ.
Як би смішно це не звучало,але літо постійно найкоротша пора у році.Тому не встигнеш шорти поносити тиждень,а вже штани потрібно одягати.І читати,що ми будемо відновлювати помешкання за кошти загарбника це не одна зима пройде поки почнеться якийсь суд.А ще приплюсуйте українську натуру щоб трішки там взяти,трішки тут схопити і тому на жаль,але наші громадяни залишуться жити дальше у вагонах поїздів,санаторіях і готелях.