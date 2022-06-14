Полноценные компенсации за разрушенное имущество украинцев будут, когда получим конфискованные российские деньги, - Шмыгаль

Минимальная сумма, в которую оцениваются разрушенные и поврежденные дома украинцев, составляет 40 млрд долларов. Полноценный процесс возмещения разрушенного имущества возможен после поступления в Украину конфискованных на Западе средств России.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Аспект, который важно проговорить - это сроки, когда люди смогут получить средства за разрушенное жилье. Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир - это миллиарды. Минимальная оценка сейчас - более 40 млрд долларов. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно Направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты. Поэтому правительство честно говорит, что полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину", - сказал Премьер-министр.

Он добавил, что сейчас правительствами стран-партнеров заморожены сотни млрд долларов российских средств.

"Мы постоянно работаем со всеми, чтобы средства перешли Украине для восстановления. Есть определенный прогресс с Канадой и США, работаем с европейскими странами и Великобританией. Создана специальная рабочая группа. Присоединяем лучших мировых юристов", - подчеркнул Шмыгаль.

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