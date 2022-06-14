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компенсации (469) Шмыгаль Денис (2318)

Полноценные компенсации за разрушенное имущество украинцев будут, когда получим конфискованные российские деньги, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Минимальная сумма, в которую оцениваются разрушенные и поврежденные дома украинцев, составляет 40 млрд долларов. Полноценный процесс возмещения разрушенного имущества возможен после поступления в Украину конфискованных на Западе средств России.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Аспект, который важно проговорить - это сроки, когда люди смогут получить средства за разрушенное жилье. Десятки тысяч уничтоженных домов и квартир - это миллиарды. Минимальная оценка сейчас - более 40 млрд долларов. В бюджете нет такой суммы, ведь все средства мы приоритетно Направляем на оборону и защиту нашей страны, а также на социальные выплаты. Поэтому правительство честно говорит, что полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские средства на Западе поступят в Украину", - сказал Премьер-министр.

Он добавил, что сейчас правительствами стран-партнеров заморожены сотни млрд долларов российских средств.

"Мы постоянно работаем со всеми, чтобы средства перешли Украине для восстановления. Есть определенный прогресс с Канадой и США, работаем с европейскими странами и Великобританией. Создана специальная рабочая группа. Присоединяем лучших мировых юристов", - подчеркнул Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изъятые у РФ активы пойдут на компенсацию украинцам за уничтоженное имущество, - Малюська
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Топ комментарии
+31
Які кацапські гроші ви збираєтесь отримувати якщо ви відбілюєте найбільший путінський гаманець - Абрамовича щоб в нього нічого не конфіскували?
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14.06.2022 19:42
+19
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість..." (Українське народне прислів"я)
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14.06.2022 19:44
+12
Фактично ніколи. Обіцянка, цяцянка, а дурню радість.
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14.06.2022 19:50
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Які кацапські гроші ви збираєтесь отримувати якщо ви відбілюєте найбільший путінський гаманець - Абрамовича щоб в нього нічого не конфіскували?
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14.06.2022 19:42 Ответить
Абрамович не такой, он со слов Арахамии спас 400тысяч, правда все только со слов. Все для народа стараются
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14.06.2022 20:09 Ответить
Так може Абрамович вже все компенсував... Арахамії...
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14.06.2022 20:17 Ответить
Бабло побеждает зло
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14.06.2022 20:26 Ответить
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість..." (Українське народне прислів"я)
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14.06.2022 19:44 Ответить
... і тільки те що не попаде в зелені кармани !
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14.06.2022 19:44 Ответить
даже страшно представить, шо школьницы пострадавшие желают шмыгалю...
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14.06.2022 19:45 Ответить
Якщо кацапи не заплатить за все зруйноване зараз, вони повторять це в майбутньому.
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14.06.2022 19:45 Ответить
жыдоугрофиннобуряты уже сейчас должны чувствовать,шо глаз за глаз это и правильно и,блеать,кошерно на сто видсоткив...
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14.06.2022 19:50 Ответить
Что зеленые лохи не смеетесь, не смешно , ведь по приколу все, либо осел либо падишах
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14.06.2022 19:50 Ответить
Фактично ніколи. Обіцянка, цяцянка, а дурню радість.
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14.06.2022 19:50 Ответить
Без репарацій та контрибуцій які повинна сплачувати країна-агресор після перемоги України протягом десятиліть ми будемо обідраними голодранцями! Тому перемога для нас життєво важлива! Саме існування **********, готового зі зміною ***** на *****-2, 3, 4 і т.д. продовжувати агресивну імперську політику, неприйнятне! Заморожені кошти ********** на західних рахунках насамперед підуть на компенсацію втрат західних фірм. І ніяк інакше не буде! Скільки Україна отримала з "конфіскату" Лазоренка? Ото ж... Тому агресор має компенсовувати все і по повній прогамі! Німеччина, наприклад, репарації за Першу світову закінчила виплачувати лише в 2010 році. Кацапів очікує така ж сама доля. Це, ****, карма! І справедливість. І коли якесь зелене жидобільшовицьке чмо під приводом "миру" ладне пробачити кацапам знищення наших міст сіл, людей, комунікацій то таким виродкам потрібно відразу бити в пику. І сильно!
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14.06.2022 19:52 Ответить
Самый пострадавший - Ахметка. Он их и заберёт.
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14.06.2022 19:52 Ответить
а куди дів коломойшу? це найпострадавший при зеленій владі.
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14.06.2022 20:27 Ответить
поки прем'єром буде довбойоб шмигаль, компенсації ніхто, крім бандіта ахмєтова, не отримає.
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14.06.2022 20:01 Ответить
От осла уши можно ждать
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14.06.2022 20:06 Ответить
Запад их себе и заберет за самолеты и прочие МакДональдсы...
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14.06.2022 20:03 Ответить
Дурень думкою багатіэ !!!!
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14.06.2022 20:03 Ответить
Я звісно співчуваю всім постраждалим, але поки свою "компенсацію" сповна не отримають Беня і Ко, надії мало для цих людей.
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14.06.2022 20:03 Ответить
В Криму пробачила зелена влада збитки держави. Хтось гарно на цьому піднявся. І все тихо. Ні опозиція, ні ДБР, ні СБУ - ніхто не хоче питання підняти. Так і тут буде.
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14.06.2022 20:09 Ответить
А з офшорних достаткiв, вiд великого крадiвництва слабо* компенсувати?
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14.06.2022 20:22 Ответить
Не на,це наклеп на Гннітальнішого,офшори,це парафія бариги Порошенко!!!))
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14.06.2022 20:39 Ответить
ПОРІВНЯЙМО -

Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші

Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо РЕПАРАЦІЇ ВІД РОСІЇ.
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14.06.2022 20:28 Ответить
Денег нет но вы держитесь(с)

Як би смішно це не звучало,але літо постійно найкоротша пора у році.Тому не встигнеш шорти поносити тиждень,а вже штани потрібно одягати.І читати,що ми будемо відновлювати помешкання за кошти загарбника це не одна зима пройде поки почнеться якийсь суд.А ще приплюсуйте українську натуру щоб трішки там взяти,трішки тут схопити і тому на жаль,але наші громадяни залишуться жити дальше у вагонах поїздів,санаторіях і готелях.
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14.06.2022 20:33 Ответить
Якщо Зеля почне підписувати с Пулером договорняки то Україна нічого не отримае від Московії.
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14.06.2022 22:15 Ответить
очередная брехня
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14.06.2022 22:21 Ответить
 
 