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Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Мінімальна сума, в яку оцінюються зруйновані та пошкоджені оселі українців, становить 40 млрд доларів. Повноцінний процес відшкодування зруйнованого майна можливий після надходження до України конфіскованих на Заході коштів Росії.

Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Аспект, який важливо проговорити – це терміни, коли люди зможуть отримати кошти за зруйноване житло. Десятки тисяч знищених будинків і квартир — це мільярди. Мінімальна оцінка зараз — понад 40 млрд доларів. У бюджеті наразі немає такої суми, адже всі кошти ми пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати.Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України.", - сказав Прем'єр-міністр.

Він додав, що зараз урядами країн-партнерів заморожені сотні мільярдів доларів російських коштів.

"Ми постійно працюємо з усіма, аби кошти перейшли Україні для відбудови. Маємо певний прогрес із Канадою та США, працюємо з європейськими країнами та Великою Британією. Створена спеціальна робоча група. Долучаємо найкращих світових юристів", - наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилучені у РФ активи підуть на компенсацію українцям за знищене майно, - Малюська

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Які кацапські гроші ви збираєтесь отримувати якщо ви відбілюєте найбільший путінський гаманець - Абрамовича щоб в нього нічого не конфіскували?
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14.06.2022 19:42
+19
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість..." (Українське народне прислів"я)
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14.06.2022 19:44
+12
Фактично ніколи. Обіцянка, цяцянка, а дурню радість.
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14.06.2022 19:50
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Які кацапські гроші ви збираєтесь отримувати якщо ви відбілюєте найбільший путінський гаманець - Абрамовича щоб в нього нічого не конфіскували?
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Абрамович не такой, он со слов Арахамии спас 400тысяч, правда все только со слов. Все для народа стараются
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14.06.2022 20:09 Відповісти
Так може Абрамович вже все компенсував... Арахамії...
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14.06.2022 20:17 Відповісти
Бабло побеждает зло
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14.06.2022 20:26 Відповісти
"Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість..." (Українське народне прислів"я)
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14.06.2022 19:44 Відповісти
... і тільки те що не попаде в зелені кармани !
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14.06.2022 19:44 Відповісти
даже страшно представить, шо школьницы пострадавшие желают шмыгалю...
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14.06.2022 19:45 Відповісти
Якщо кацапи не заплатить за все зруйноване зараз, вони повторять це в майбутньому.
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14.06.2022 19:45 Відповісти
жыдоугрофиннобуряты уже сейчас должны чувствовать,шо глаз за глаз это и правильно и,блеать,кошерно на сто видсоткив...
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14.06.2022 19:50 Відповісти
Что зеленые лохи не смеетесь, не смешно , ведь по приколу все, либо осел либо падишах
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14.06.2022 19:50 Відповісти
Фактично ніколи. Обіцянка, цяцянка, а дурню радість.
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14.06.2022 19:50 Відповісти
Без репарацій та контрибуцій які повинна сплачувати країна-агресор після перемоги України протягом десятиліть ми будемо обідраними голодранцями! Тому перемога для нас життєво важлива! Саме існування **********, готового зі зміною ***** на *****-2, 3, 4 і т.д. продовжувати агресивну імперську політику, неприйнятне! Заморожені кошти ********** на західних рахунках насамперед підуть на компенсацію втрат західних фірм. І ніяк інакше не буде! Скільки Україна отримала з "конфіскату" Лазоренка? Ото ж... Тому агресор має компенсовувати все і по повній прогамі! Німеччина, наприклад, репарації за Першу світову закінчила виплачувати лише в 2010 році. Кацапів очікує така ж сама доля. Це, ****, карма! І справедливість. І коли якесь зелене жидобільшовицьке чмо під приводом "миру" ладне пробачити кацапам знищення наших міст сіл, людей, комунікацій то таким виродкам потрібно відразу бити в пику. І сильно!
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14.06.2022 19:52 Відповісти
Самый пострадавший - Ахметка. Он их и заберёт.
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14.06.2022 19:52 Відповісти
а куди дів коломойшу? це найпострадавший при зеленій владі.
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14.06.2022 20:27 Відповісти
поки прем'єром буде довбойоб шмигаль, компенсації ніхто, крім бандіта ахмєтова, не отримає.
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14.06.2022 20:01 Відповісти
От осла уши можно ждать
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14.06.2022 20:06 Відповісти
Запад их себе и заберет за самолеты и прочие МакДональдсы...
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14.06.2022 20:03 Відповісти
Дурень думкою багатіэ !!!!
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14.06.2022 20:03 Відповісти
Я звісно співчуваю всім постраждалим, але поки свою "компенсацію" сповна не отримають Беня і Ко, надії мало для цих людей.
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14.06.2022 20:03 Відповісти
В Криму пробачила зелена влада збитки держави. Хтось гарно на цьому піднявся. І все тихо. Ні опозиція, ні ДБР, ні СБУ - ніхто не хоче питання підняти. Так і тут буде.
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14.06.2022 20:09 Відповісти
А з офшорних достаткiв, вiд великого крадiвництва слабо* компенсувати?
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14.06.2022 20:22 Відповісти
Не на,це наклеп на Гннітальнішого,офшори,це парафія бариги Порошенко!!!))
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14.06.2022 20:39 Відповісти
ПОРІВНЯЙМО -

Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші

Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо РЕПАРАЦІЇ ВІД РОСІЇ.
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14.06.2022 20:28 Відповісти
Денег нет но вы держитесь(с)

Як би смішно це не звучало,але літо постійно найкоротша пора у році.Тому не встигнеш шорти поносити тиждень,а вже штани потрібно одягати.І читати,що ми будемо відновлювати помешкання за кошти загарбника це не одна зима пройде поки почнеться якийсь суд.А ще приплюсуйте українську натуру щоб трішки там взяти,трішки тут схопити і тому на жаль,але наші громадяни залишуться жити дальше у вагонах поїздів,санаторіях і готелях.
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14.06.2022 20:33 Відповісти
Якщо Зеля почне підписувати с Пулером договорняки то Україна нічого не отримае від Московії.
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14.06.2022 22:15 Відповісти
очередная брехня
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14.06.2022 22:21 Відповісти
 
 