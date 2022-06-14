В Мариуполе российские оккупанты прекратили эксгумации и перезахоронения, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

В захваченном Мариуполе российские захватчики фактически остановили любые эксгумации и перезахоронения тел умерших.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Перезахоронение. Фактически оккупанты остановили любые эксгумации и перезахоронения. Формально переложив эту проблему на мариупольцев. Если действовать по правилам оккупационных властей, ты должен дождаться "прокурора" и "следователя", которые проведут осмотр тела при эксгумации. Затем проехать на опознание трупа в Донецк на судмедэкспертизу. Только потом – захоронение в отведенном месте. Все это - эксгумацию, доставку тела погибшего в Донецк, захоронение ты должен заплатить за свой счет. Единственное что бесплатное – приезд "прокурора и следователя". Поэтому импровизированные кладбища в городе растут. А те, кто решил перезахоронить, везут труп в Мангуш, где за взятку "добрые коллаборанты" закрывают глаза на процедуру и позволяют похоронить в братской могиле. Издевательство над мариупольцами не остановилось по окончании бомбардировок. Оно просто приняло другие формы. Мариуполь окончательно превращен в гетто для украинцев", - рассказал он.

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