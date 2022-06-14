У Маріуполі російські окупанти припинили ексгумації та перепоховання, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

У захопленому Маріуполі російські загарбники фактично зупинили будь-які ексгумації та перепоховання тіл померлих.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Перепоховання. Фактично окупанти зупинили будь-які ексгумації та перепоховання. Формально переклавши цю проблему на маріупольців. Якщо діяти за правилами окупаційної влади, ти маєш дочекатись "прокурора" та "слідчого", які проведуть огляд тіла при ексгумації. Потім проїхати на впізнання трупа в Донецьк на суд-мед експертизу. лише потім - поховання у відведеному місці. Все це - ексгумацію, доставляння тіла загиблого в Донецьк, поховання ти має сплатити власним коштом. Єдине що безкоштовне - приїзд "прокурора та слідчого". Саме тому імпровізовані кладовища в місті зростають. А ті, хто вирішив перепоховати везуть труп в Мангуш, де за хабар "добрі колаборанти" закривають очі на процедуру і дозволяють поховати в братській могилі. Знущання над маріупольцями не зупинилось після закінчення бомбардувань. Воно просто набрало інші форми. Маріуполь остаточно перетворено на гетто для українців", - розповів він.

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