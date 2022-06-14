Российские оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова", - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мариуполе сотрудники Следственного комитета РФ заставляют местных жителей писать заявления об уничтожении их жилья якобы вооруженными силами Украины в обмен на обещание компенсационных выплат.
Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
СК РФ уже неделю работает в Мариуполе. Российские силовики рапортуют о тысячах письменных заявлений о "преступлениях ВСУ".
"Оккупанты, пользуясь горем и надеждой мариупольцев, сфальсифицировали заявления об уничтожении жилья "украинской армией". Это названо основным условием проведения выплат. Не пишешь – не получаешь деньги. По факту об обещаниях компенсаций уже забыли, но тысячи письменных собственноручно составленных заявлений уже на руках", – пишет Андрющенко.
В то же время россияне "высадили целый десант из пропагандистов-волонтеров".
"За буханку хлеба голодных и дезориентированных людей записывали на камеру, провоцируя говорить о "преступлениях Азова". Рядом – всегда человек с автоматом. Вариантов сказать правду в реальной ситуации примерно ноль", – сообщил советник мэра.
Эти заявления и видеозаписи российские следователи приобщают к уголовным делам как доказательства.
"Дальше – больше. Идут по людям, которые подали заявления или "рассказали правду" на камеру и записывают показания в протоколы допросов. Отказаться? Угроза тюрьмы за ложные показания. Результат – прогнозируемый. В состоянии реальной опасности сотни людей вынуждены теперь снова давать заведомо ложные показания", – пишет Андрющенко.
По его данным, эти "показания" уже используются в судах против защитников Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
всё посчитаем колысь на калькуляторе.
все найкраще брехловата відчує при штурмі.
Якій відсоток в Маріку до 24.02.2022 голосував за проросійські партії, а якій за проукраїнські? 90% до 10%? Ні?
і це буде «причина» не віддавати азовців
шо посіїш - те й пожнеш... так що й ті й інші пожнуть лайно...
В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.
За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.
Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.
Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.
До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.
Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.
Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.
У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.
Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.