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Российские оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова", - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,евакуація

В Мариуполе сотрудники Следственного комитета РФ заставляют местных жителей писать заявления об уничтожении их жилья якобы вооруженными силами Украины в обмен на обещание компенсационных выплат.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

СК РФ уже неделю работает в Мариуполе. Российские силовики рапортуют о тысячах письменных заявлений о "преступлениях ВСУ".

"Оккупанты, пользуясь горем и надеждой мариупольцев, сфальсифицировали заявления об уничтожении жилья "украинской армией". Это названо основным условием проведения выплат. Не пишешь – не получаешь деньги. По факту об обещаниях компенсаций уже забыли, но тысячи письменных собственноручно составленных заявлений уже на руках", – пишет Андрющенко.

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В то же время россияне "высадили целый десант из пропагандистов-волонтеров".

"За буханку хлеба голодных и дезориентированных людей записывали на камеру, провоцируя говорить о "преступлениях Азова". Рядом – всегда человек с автоматом. Вариантов сказать правду в реальной ситуации примерно ноль", – сообщил советник мэра.

Эти заявления и видеозаписи российские следователи приобщают к уголовным делам как доказательства.

"Дальше – больше. Идут по людям, которые подали заявления или "рассказали правду" на камеру и записывают показания в протоколы допросов. Отказаться? Угроза тюрьмы за ложные показания. Результат – прогнозируемый. В состоянии реальной опасности сотни людей вынуждены теперь снова давать заведомо ложные показания", – пишет Андрющенко.

По его данным, эти "показания" уже используются в судах против защитников Мариуполя.
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Топ комментарии
+18
я вас прошу каким ***** обманом эти предатели сами бегутс доносами их потом надо будет всех повесить пострадавших типа....
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14.06.2022 22:51
+14
сомневаюсь, что там нужно сильно уговаривать.
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14.06.2022 22:53
+13
Насправді там усі добре знали хто усе руйнує, навіть вата. Усі люди, що залишились, фактично є заручниками. Тому те, що розказує заручник, який знаходиться під владою терориста немає ніякої юридичної сили. Там ти почуваєш себе абсолютно безправною істотою. РФ це країна терорист, тому усі державні структури є або терорстичними організаціями, або їх посіпаками.
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14.06.2022 23:15
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я вас прошу каким ***** обманом эти предатели сами бегутс доносами их потом надо будет всех повесить пострадавших типа....
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14.06.2022 22:51 Ответить
Кнут и пряник, метод наград и наказаний
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14.06.2022 22:53 Ответить
Їм ********,якби місто незахищали,їх необстрілювали,б. Образ ворога створено,далі лишилося лишити фізичної можливості виживання,й вони одне,одного загризуть. По великому рахунку,ці істоти,вже,нелюди. Нав'язані парадигми закріплені в сприйнятті неймовірним стрессом. Реабілітація,довготривала обов'язкова,й обов'язковий контроль результату ментального стану!
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14.06.2022 23:50 Ответить
сомневаюсь, что там нужно сильно уговаривать.
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14.06.2022 22:53 Ответить
Вони за шмат хліба й ковток води,що завгодно казатимуть й в очах вгадиватимуть,що треба
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14.06.2022 23:52 Ответить
не надо оправдывать слабых...
всё посчитаем колысь на калькуляторе.
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14.06.2022 22:53 Ответить
тобто вату не потрібно обманом змушувати лжесвідчити...
все найкраще брехловата відчує при штурмі.
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14.06.2022 23:14 Ответить
Трошки нетак. Вони в стані зміненої реальності,- стані глибокого тваринного шоку й переляку,навіть коли небкли ватою. Це,той же стан коли в концтабор входить новий загін палачів. Їх елементарно можна принудити жерти одне,одного. Тваринний переляк
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14.06.2022 23:57 Ответить
А чого обманом?
Якій відсоток в Маріку до 24.02.2022 голосував за проросійські партії, а якій за проукраїнські? 90% до 10%? Ні?
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14.06.2022 23:14 Ответить
А вони щось роблять не обманом??
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14.06.2022 23:14 Ответить
Насправді там усі добре знали хто усе руйнує, навіть вата. Усі люди, що залишились, фактично є заручниками. Тому те, що розказує заручник, який знаходиться під владою терориста немає ніякої юридичної сили. Там ти почуваєш себе абсолютно безправною істотою. РФ це країна терорист, тому усі державні структури є або терорстичними організаціями, або їх посіпаками.
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14.06.2022 23:15 Ответить
для початку потрібно визнати касапів терористичною організацією
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14.06.2022 23:36 Ответить
********** считает себя самым хитровы.баным во Вселенной.
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14.06.2022 23:19 Ответить
Свідчення полоненних під загрозою життю, визнаються,нікчемними,й невартують ламаного шеляга! Навпаки,вони є прямим свідченням примусу!!!
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14.06.2022 23:36 Ответить
100 лет прошло, методы не изменились.
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14.06.2022 23:53 Ответить
пропагандони потім будуть ці «докази» поширювати в європі,
і це буде «причина» не віддавати азовців
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15.06.2022 00:08 Ответить
Ха ха... одні брешуть на свої власні ЗСУ ,шо ті їх бомбили, а інші брешуть, шо за цю брехню дадуть грошей...
шо посіїш - те й пожнеш... так що й ті й інші пожнуть лайно...
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15.06.2022 00:08 Ответить
Лишалися упороті,що чекали; ті що немали фізичної можливості виїхати й ніякі- нездатні приймати рішення,й розуміти псмертельну небезпеку. Далі стан тваринного переляку й намагання вижити. Свідчнення будь,які беззмістовні,вони засвідчать,що завгодно
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15.06.2022 00:12 Ответить
⚡️⚡️Чи є ще підтвердження?

В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.


За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.

Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.

Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.

До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.

Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.

Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.

У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.

Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.
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15.06.2022 00:32 Ответить
Ой чи довго їх вмовляють?
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15.06.2022 07:45 Ответить
 
 