Російські окупанти обманом змушують маріупольців свідчити проти ЗСУ та "Азова", - Андрющенко

У Маріуполі співробітники Слідчого комітету РФ змушують місцевих жителів писати заяви про знищення їхнього житла нібито Збройними Силами України в обмін на обіцянку компенсаційних виплат.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

СК РФ уже тиждень працює у Маріуполі. Російські силовики рапортують про тисячі письмових заяв про "злочини ЗСУ".

"Окупанти, користуючись горем і надією маріупольців, сфальшували заяви про знищення житла "українською армією". Це названо основною умовою проведення виплат. Не пишеш – не отримуєш гроші. За фактом про обіцянки компенсацій вже забули, але тисячі письмових власноруч складених заяв уже на руках", – пише Андрющенко.

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Водночас росіяни "висадили цілий десант із пропагандистів-волонтерів".

"За буханець хліба голодних і дезорієнтованих людей записували на камеру, провокуючи говорити про "злочини Азова". Поруч – завжди людина з автоматом. Варіантів сказати правду в реальній ситуації приблизно нуль", – повідомив радник мера.

Ці заяви та відеозаписи російські слідчі долучають до кримінальних справ як докази.

"Далі – більше. Ідуть по людях, які подали заяви або "розповіли правду" на камеру і записують свідчення у протоколи допитів. Відмовитися? Загроза в'язниці за хибні свідчення. Результат – прогнозований. У стані реальної небезпеки сотні людей змушені тепер знову давати свідомо неправдиві свідчення", – пише Андрющенко.

За його даними, ці "показання" вже використовуються у "судах" проти захисників Маріуполя.