Російські окупанти обманом змушують маріупольців свідчити проти ЗСУ та "Азова", - Андрющенко
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У Маріуполі співробітники Слідчого комітету РФ змушують місцевих жителів писати заяви про знищення їхнього житла нібито Збройними Силами України в обмін на обіцянку компенсаційних виплат.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
СК РФ уже тиждень працює у Маріуполі. Російські силовики рапортують про тисячі письмових заяв про "злочини ЗСУ".
"Окупанти, користуючись горем і надією маріупольців, сфальшували заяви про знищення житла "українською армією". Це названо основною умовою проведення виплат. Не пишеш – не отримуєш гроші. За фактом про обіцянки компенсацій вже забули, але тисячі письмових власноруч складених заяв уже на руках", – пише Андрющенко.
Водночас росіяни "висадили цілий десант із пропагандистів-волонтерів".
"За буханець хліба голодних і дезорієнтованих людей записували на камеру, провокуючи говорити про "злочини Азова". Поруч – завжди людина з автоматом. Варіантів сказати правду в реальній ситуації приблизно нуль", – повідомив радник мера.
Ці заяви та відеозаписи російські слідчі долучають до кримінальних справ як докази.
"Далі – більше. Ідуть по людях, які подали заяви або "розповіли правду" на камеру і записують свідчення у протоколи допитів. Відмовитися? Загроза в'язниці за хибні свідчення. Результат – прогнозований. У стані реальної небезпеки сотні людей змушені тепер знову давати свідомо неправдиві свідчення", – пише Андрющенко.
За його даними, ці "показання" вже використовуються у "судах" проти захисників Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
всё посчитаем колысь на калькуляторе.
все найкраще брехловата відчує при штурмі.
Якій відсоток в Маріку до 24.02.2022 голосував за проросійські партії, а якій за проукраїнські? 90% до 10%? Ні?
і це буде «причина» не віддавати азовців
шо посіїш - те й пожнеш... так що й ті й інші пожнуть лайно...
В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.
За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.
Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.
Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.
До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.
Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.
Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.
У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.
Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.