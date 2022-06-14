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Російські окупанти обманом змушують маріупольців свідчити проти ЗСУ та "Азова", - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,евакуація

У Маріуполі співробітники Слідчого комітету РФ змушують місцевих жителів писати заяви про знищення їхнього житла нібито Збройними Силами України в обмін на обіцянку компенсаційних виплат.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

СК РФ уже тиждень працює у Маріуполі. Російські силовики рапортують про тисячі письмових заяв про "злочини ЗСУ".

"Окупанти, користуючись горем і надією маріупольців, сфальшували заяви про знищення житла "українською армією". Це названо основною умовою проведення виплат. Не пишеш – не отримуєш гроші. За фактом про обіцянки компенсацій вже забули, але тисячі письмових власноруч складених заяв уже на руках", – пише Андрющенко.

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Водночас росіяни "висадили цілий десант із пропагандистів-волонтерів".

"За буханець хліба голодних і дезорієнтованих людей записували на камеру, провокуючи говорити про "злочини Азова". Поруч – завжди людина з автоматом. Варіантів сказати правду в реальній ситуації приблизно нуль", – повідомив радник мера.

Ці заяви та відеозаписи російські слідчі долучають до кримінальних справ як докази.

"Далі – більше. Ідуть по людях, які подали заяви або "розповіли правду" на камеру і записують свідчення у протоколи допитів. Відмовитися? Загроза в'язниці за хибні свідчення. Результат – прогнозований. У стані реальної небезпеки сотні людей змушені тепер знову давати свідомо неправдиві свідчення", – пише Андрющенко.

За його даними, ці "показання" вже використовуються у "судах" проти захисників Маріуполя.
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Топ коментарі
+18
я вас прошу каким ***** обманом эти предатели сами бегутс доносами их потом надо будет всех повесить пострадавших типа....
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14.06.2022 22:51
+14
сомневаюсь, что там нужно сильно уговаривать.
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14.06.2022 22:53
+13
Насправді там усі добре знали хто усе руйнує, навіть вата. Усі люди, що залишились, фактично є заручниками. Тому те, що розказує заручник, який знаходиться під владою терориста немає ніякої юридичної сили. Там ти почуваєш себе абсолютно безправною істотою. РФ це країна терорист, тому усі державні структури є або терорстичними організаціями, або їх посіпаками.
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14.06.2022 23:15
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я вас прошу каким ***** обманом эти предатели сами бегутс доносами их потом надо будет всех повесить пострадавших типа....
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14.06.2022 22:51 Відповісти
Кнут и пряник, метод наград и наказаний
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14.06.2022 22:53 Відповісти
Їм ********,якби місто незахищали,їх необстрілювали,б. Образ ворога створено,далі лишилося лишити фізичної можливості виживання,й вони одне,одного загризуть. По великому рахунку,ці істоти,вже,нелюди. Нав'язані парадигми закріплені в сприйнятті неймовірним стрессом. Реабілітація,довготривала обов'язкова,й обов'язковий контроль результату ментального стану!
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14.06.2022 23:50 Відповісти
сомневаюсь, что там нужно сильно уговаривать.
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14.06.2022 22:53 Відповісти
Вони за шмат хліба й ковток води,що завгодно казатимуть й в очах вгадиватимуть,що треба
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14.06.2022 23:52 Відповісти
не надо оправдывать слабых...
всё посчитаем колысь на калькуляторе.
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14.06.2022 22:53 Відповісти
тобто вату не потрібно обманом змушувати лжесвідчити...
все найкраще брехловата відчує при штурмі.
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14.06.2022 23:14 Відповісти
Трошки нетак. Вони в стані зміненої реальності,- стані глибокого тваринного шоку й переляку,навіть коли небкли ватою. Це,той же стан коли в концтабор входить новий загін палачів. Їх елементарно можна принудити жерти одне,одного. Тваринний переляк
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14.06.2022 23:57 Відповісти
А чого обманом?
Якій відсоток в Маріку до 24.02.2022 голосував за проросійські партії, а якій за проукраїнські? 90% до 10%? Ні?
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14.06.2022 23:14 Відповісти
А вони щось роблять не обманом??
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14.06.2022 23:14 Відповісти
Насправді там усі добре знали хто усе руйнує, навіть вата. Усі люди, що залишились, фактично є заручниками. Тому те, що розказує заручник, який знаходиться під владою терориста немає ніякої юридичної сили. Там ти почуваєш себе абсолютно безправною істотою. РФ це країна терорист, тому усі державні структури є або терорстичними організаціями, або їх посіпаками.
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14.06.2022 23:15 Відповісти
для початку потрібно визнати касапів терористичною організацією
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14.06.2022 23:36 Відповісти
********** считает себя самым хитровы.баным во Вселенной.
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14.06.2022 23:19 Відповісти
Свідчення полоненних під загрозою життю, визнаються,нікчемними,й невартують ламаного шеляга! Навпаки,вони є прямим свідченням примусу!!!
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14.06.2022 23:36 Відповісти
100 лет прошло, методы не изменились.
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14.06.2022 23:53 Відповісти
пропагандони потім будуть ці «докази» поширювати в європі,
і це буде «причина» не віддавати азовців
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15.06.2022 00:08 Відповісти
Ха ха... одні брешуть на свої власні ЗСУ ,шо ті їх бомбили, а інші брешуть, шо за цю брехню дадуть грошей...
шо посіїш - те й пожнеш... так що й ті й інші пожнуть лайно...
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15.06.2022 00:08 Відповісти
Лишалися упороті,що чекали; ті що немали фізичної можливості виїхати й ніякі- нездатні приймати рішення,й розуміти псмертельну небезпеку. Далі стан тваринного переляку й намагання вижити. Свідчнення будь,які беззмістовні,вони засвідчать,що завгодно
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15.06.2022 00:12 Відповісти
⚡️⚡️Чи є ще підтвердження?

В розпорядженні OBOZREVATEL опинилася інформація, отримана від розвідки, про погіршення стану здоров'я російського диктатора - начебто після невдалого хірургічного втручання по видаленню ракової пухлини Володимир Путін впав в кому. Спецслужби, посилаючись на свої джерела в Кремлі, повідомили, що оточення Путіна почало готувати так званий "транзит влади" - шукати наступника "престолу". Так це чи ні, можна буде перевірити вже дуже скоро, коли у Кремлі знову коментуватимуть відмову від переговорів України та РФ на рівні президентів.


За даними розвідки, наразі президент РФ перебуває у реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. У Путіна начебто проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.

Глава РФ перебуває у стані деструктивної коми, передають джерела у розвідці.

Оточення диктатора, ймовірно, вирішило приховати інформацію про стан Путіна. Вони планують тримати всіх у невіданні, допоки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ.

До того часу на публіці замість російського лідера з'являтиметься його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа.

Очікується, що незабаром глава МЗС РФ Сергій Лавров може звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням про те, щоб він анонсував довгоочікувану зустріч Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, на якій також має бути присутнім і турецький лідер.

Однак, як кажуть джерела, за планом Кремля ця зустріч у результаті не відбудеться - в РФ не хочуть ризикувати розкриттям підміни Путіна двійником.

У зриві цієї ще не оголошеної зустрічі в Росії мають намір звинуватити Україну, її нібито неконструктивну позицію та Володимира Зеленського. Для цього нашій країні висунуть свідомо неприйнятні для України умови.

Зауважимо, що ця інформація потребує підтвердження.
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15.06.2022 00:32 Відповісти
Ой чи довго їх вмовляють?
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15.06.2022 07:45 Відповісти
 
 