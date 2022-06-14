В Мариуполе российские оккупанты подключили электричество "для картинки": разрешено включить не более одной лампочки на квартиру, - Андрющенко
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Частично в одном районе Мариуполя подключили электричество, но жильцам можно включить не более одной лампочки в квартире.
Об этом сообщил в советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Электричество. Частично в Центральном районе Мариуполя подключено электроснабжение. В объеме, достаточном для создания таких хороших фото с историей - "жизнь возвращается". В реалии жителям разрешено включить не более одной лампочки в квартире и все. Холодильник, кондиционер, стиральная машина, даже главный друг пропаганды телевизор – под запретом. В случае обнаружения, по меньшей мере – отключение. В реальности – пара квартир включает холодильник пол квартала без света. Зато фоточки хорошие, можно снова взывать о том, что "жизнь улучшилась", - написал Андрющенко.
Пожалуйста, подождите...
Згадалося начебто віддалене, але якщо замислитись, то в тему. "Стволы коммунизма" у Сорокіна...
САЖЕНЦЫ
Монотонно грохоча, поезд пролетел длинный мост.
За окнами снова замелькал смешанный лес.
Кропотов вышел из купе в коридор, встал рядом с Тутученко.
Вагон сильно качало. Сквозняк колыхал накрахмаленную занавеску.
Тутученко курил, пуская дым в открытое окно.
- Сквозь леса, сквозь цепи горных кряжей дальше, дальше, дальше на восток... - рассмеялся Кропотов, разминая сигарету.
- Семьдесят стремительных пейзажей за неделю поезд пересёк, - не оборачиваясь, пробормотал Тутученко.
- Да вот уже восьмой рассвет встает, - Кропотов зевнул, чиркнул спичкой и, слегка подтолкнув Тутученко, кивнул на соседнее купе. - Едет, едет, едет садовод...
- Та я знаю, - отмахнулся Тутученко, - он везёт с собою на восток коммунизма маленький росток.
Садовод из седьмого купе пил чай вприкуску.
Месяц с лишним он в дороге был. По земле ходил, по рекам плыл. Где на лошади, а где пешком - шёл к заветной цели прямиком.
Он трудился от зари и до зари...
Год проходит, два проходит, три.
И стоят среди полярной мглы коммунизма мощные стволы.
Кропотов побывал в тех краях дважды.
В первый раз с делегацией подмосковных ударников, во второй - через три года, против своей воли.
Впервые увиденные саженцы вызвали чувство жалости и желание помочь им. Они едва достигали роста человека, четырёхгранные стволы были тонки, мягкая, словно побеги зелёного горошка, колючая проволока робко курчавилась, шелестела на ветру.
Спустя три года картина изменилась.
Стволы раздались вширь, далеко ушли в бледное северное небо. Колючая проволока перекинулась с одного на другой и уже не шелестела, даже не звенела, а неподвижно застыла, самонатянутая донельзя.
(с) Владимир Сорокин, фрагмент романа "Норма"