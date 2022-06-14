В Мариуполе российские оккупанты подключили электричество "для картинки": разрешено включить не более одной лампочки на квартиру, - Андрющенко

Частично в одном районе Мариуполя подключили электричество, но жильцам можно включить не более одной лампочки в квартире.

Об этом сообщил в советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Электричество. Частично в Центральном районе Мариуполя подключено электроснабжение. В объеме, достаточном для создания таких хороших фото с историей - "жизнь возвращается". В реалии жителям разрешено включить не более одной лампочки в квартире и все. Холодильник, кондиционер, стиральная машина, даже главный друг пропаганды телевизор – под запретом. В случае обнаружения, по меньшей мере – отключение. В реальности – пара квартир включает холодильник пол квартала без света. Зато фоточки хорошие, можно снова взывать о том, что "жизнь улучшилась", - написал Андрющенко.

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