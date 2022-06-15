РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15362 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 736 23
война (46696) Зеленский (16523) Донбасс (26945)

Держаться на Донбассе жизненно необходимо, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Жесточайшие бои продолжаются на Донбассе, украинским военным необходимо держаться и наносить как можно больше потерь врагу.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Самые жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом – по-прежнему. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Залужному проверить обеспеченность бойцов индивидуальными средствами защиты
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Пошли їм на допомогу свій квартал.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:38
+11
Беня ще має витрясати з держави до його закінчення терміну президенського.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капітан очевидність...
показать весь комментарий
14.06.2022 23:35 Ответить
Тринадцятий висер за сьогодні про недоумка!
показать весь комментарий
14.06.2022 23:59 Ответить
Дуже "мотивуючі" промови, цікаво для кого, бо військовим точно не на часі дивитися ці відосики.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:36 Ответить
Триматись на Донбасі життєво необхідно, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3347988
для того что бы в стране... ничего не менялось
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж
показать весь комментарий
14.06.2022 23:56 Ответить
Пошли їм на допомогу свій квартал.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:38 Ответить
на чорта, ще там їх не вистачало.
показать весь комментарий
15.06.2022 00:19 Ответить
***********) может снаряды подносить...
показать весь комментарий
15.06.2022 01:16 Ответить
Інформаційний марафон від зелені.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:42 Ответить
Беня ще має витрясати з держави до його закінчення терміну президенського.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:44 Ответить
буба сгноит любого успешного военначальника с рейтингом выше...
махно без шансов.
ничего кроме рейтингов щаз у офисе нэ цикавыть.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:44 Ответить
не сейчас. после перелома в войне Залужного отправит в отставку,дабы все лавры полководца победителя присвоить себе,а на Залужного свалит все поебы юга,Марик и потери
показать весь комментарий
14.06.2022 23:59 Ответить
арестовича треба слухати, арестович сказав, що без наказу з ПО, особисто Президента, ніхто і перднути не сміє.
показать весь комментарий
15.06.2022 00:20 Ответить
Потери российских и украинских сил в боях за Донбасс почти равны, заявил британский профессор Майкл Кларк в эфире Sky News.

▪️По словам Кларка, на Донбассе идет "настоящая рукопашная схватка в стиле Второй мировой войны", когда войска сражаются улица за улицей:

💬 Это настолько ужасно, вы даже не можете себе представить.

▪️Пауза в боевых действиях, считает Кларк, неизбежна.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:46 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:46 Ответить
вважаю, що термін "донбас" повинен зникнути в Україні, має бути Донецька та Луганська області України
показать весь комментарий
15.06.2022 01:18 Ответить
Ні. Повинна бути одна Маріупільська область.
показать весь комментарий
15.06.2022 07:12 Ответить
Оби тільки щось ляпнуть, клован є клован.
показать весь комментарий
15.06.2022 10:20 Ответить
не лізь з порадами і вказівками до ЗСУ
показать весь комментарий
15.06.2022 10:26 Ответить
🏛️Пожалуй стоит описать как Офис президента воспринимает ситуацию на фронте. Со стороны ОП мы постоянно слышим обвинения в адрес западных союзников, мол они предоставляют Украине слишком мало вооружений. Одновременно, президент Байден напомнил, как Зеленский проигнорировал предупреждения Госдепа США о российском вторжении. А издание The Wall Street Journal опубликовало разгромный материал о том, что западная помощь может просто разворовываться украинскими чиновниками.

👀Что происходит?

☠️Происходит то, что война с Россией пошла по пути наиболее неприемлимому для команды Зеленского. Война затягивается и переходит в позиционную. Сразу оговоримся, с точки зрения военной, опршенные нами эксперты проблемы не видят как таковое. Да, на Донбасе ВСУ сдают позиции. Но! Они сдают позиции разрушенные в хлам, после того как враг кладет перед ними сотни и тысячи своих солдат. Командование ВСУ продолжают реализовывать тактику изматывания России, которой они придерживаются с первого дня вторжения.

💥Согласно этой тактики потеря Северодонецка (да и Лисичанска) не создаст никакой трагедии. Перед врагом Славянск и Краматорск, превращенные ВСУ в серию укрепрайонов. Продолжая наступление на укрепленные позиции ВСУ, армия России расходует сви ресурсы и людей. Именно это нужно сейчас ВСУ перед переходом в контрнаступление. А оно планируется. И не только Украиной.

🇬🇧Британские и американские партнеры действуют строго в соотвествии с этим планом. Вооружений и боеприпасов они дают четко для проведения оборонительных операций - и не больше. По многим причинам. Например, чтобы склады боеприпасов не были уничтожены российскими ракетами и самолетами. А еще для того, чтобы в Кремле вдруг не решили перейти к обороне, чтобы удержать территории и сохранить оставшиеся резервы.

🤓С военной точки зрения все прекрасно. С политической - не очень.

😮Еще в апреле в Офисе президента Украины всерьез считали, что война уже выиграна. Там даже начали делить деньги, котрые Запад "должен выделить на восстановление". Теперь в ОП все больше убеждаются что победа будет делом нескорым. А общество уже успели подготовить к мысли, что мол, 2-3 недели и все.

🤦🏼Именно с этим связано резкое изменение настроений Арестовича. На смену бравурному "вот еще нмного потерпеть", пришли нотки совершенно не победные. Арестович, как и весь Офис президента знает, что недовольство народа властью усиливается. Народ живет в условиях безработицы, топливного кризиса и регулярных ракетных обстрелов. Народ задает неприятные вопросы.

😠Очевидно, быстро восстановить экономику не удастся. Офис президента требует побед от военных. А поскольку ставка главкома с военной прямотой отвечает, что побед сейчас не будет и не предвидится, Ермак продвигает иную идею - любой ценой удержать Северодонецк. Даже ценой крупных потерь.

🤪Поскольку главком Залужный и генштаб уже дали понять, что с ними где сядешь там и слезешь, в ОП решили влиять на командиров на местах. Именно по-этому под Северодонецком появилась депутат Марьяна Безуглая известная своей тупой преданностью Ермаку, и умением тысячу раз повторять одно и тоже требование, совершенно не слыша собеседника.

🤷🏻‍♂️Своими безапеляционными требованиями "держать Северодонецк любой ценой" Безуглая командиров ВСУ достала так, что те слили подробности ее пребывания в ставке... журналисту Юрию Бутусову. Выбор Бутусова, окровенно коварен. Для Бутусова Безуглая это личное. Счет к ней он имеет еще со времен "вагнергейта". Кроме того Безуглая, что называется "первая начала", заявив, что Бутусовым должна заняться СБУ.

😎Результатом стало сообщения Бутусова о комисарше Безуглой и о "политическом влиянии на принятие решений военными". А это скандал.

🤕ОП остается снова оправдываться, мол "Запад нам недостаточно помагает". Однако такие попытки купирует Белый дом заявлениями Байдена и публикациями о разворовывании западной помощи.

🙅🏻‍♂️ОП попал в ловушку собственного популизма. И хорошего выхода у него нет.

https://t.me/pecherhill/763
показать весь комментарий
15.06.2022 19:27 Ответить
 
 