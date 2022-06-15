Держаться на Донбассе жизненно необходимо, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жесточайшие бои продолжаются на Донбассе, украинским военным необходимо держаться и наносить как можно больше потерь врагу.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло. Самые жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом – по-прежнему. Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.
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для того что бы в стране... ничего не менялось
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махно без шансов.
ничего кроме рейтингов щаз у офисе нэ цикавыть.
▪️По словам Кларка, на Донбассе идет "настоящая рукопашная схватка в стиле Второй мировой войны", когда войска сражаются улица за улицей:
💬 Это настолько ужасно, вы даже не можете себе представить.
▪️Пауза в боевых действиях, считает Кларк, неизбежна.
👀Что происходит?
☠️Происходит то, что война с Россией пошла по пути наиболее неприемлимому для команды Зеленского. Война затягивается и переходит в позиционную. Сразу оговоримся, с точки зрения военной, опршенные нами эксперты проблемы не видят как таковое. Да, на Донбасе ВСУ сдают позиции. Но! Они сдают позиции разрушенные в хлам, после того как враг кладет перед ними сотни и тысячи своих солдат. Командование ВСУ продолжают реализовывать тактику изматывания России, которой они придерживаются с первого дня вторжения.
💥Согласно этой тактики потеря Северодонецка (да и Лисичанска) не создаст никакой трагедии. Перед врагом Славянск и Краматорск, превращенные ВСУ в серию укрепрайонов. Продолжая наступление на укрепленные позиции ВСУ, армия России расходует сви ресурсы и людей. Именно это нужно сейчас ВСУ перед переходом в контрнаступление. А оно планируется. И не только Украиной.
🇬🇧Британские и американские партнеры действуют строго в соотвествии с этим планом. Вооружений и боеприпасов они дают четко для проведения оборонительных операций - и не больше. По многим причинам. Например, чтобы склады боеприпасов не были уничтожены российскими ракетами и самолетами. А еще для того, чтобы в Кремле вдруг не решили перейти к обороне, чтобы удержать территории и сохранить оставшиеся резервы.
🤓С военной точки зрения все прекрасно. С политической - не очень.
😮Еще в апреле в Офисе президента Украины всерьез считали, что война уже выиграна. Там даже начали делить деньги, котрые Запад "должен выделить на восстановление". Теперь в ОП все больше убеждаются что победа будет делом нескорым. А общество уже успели подготовить к мысли, что мол, 2-3 недели и все.
🤦🏼Именно с этим связано резкое изменение настроений Арестовича. На смену бравурному "вот еще нмного потерпеть", пришли нотки совершенно не победные. Арестович, как и весь Офис президента знает, что недовольство народа властью усиливается. Народ живет в условиях безработицы, топливного кризиса и регулярных ракетных обстрелов. Народ задает неприятные вопросы.
😠Очевидно, быстро восстановить экономику не удастся. Офис президента требует побед от военных. А поскольку ставка главкома с военной прямотой отвечает, что побед сейчас не будет и не предвидится, Ермак продвигает иную идею - любой ценой удержать Северодонецк. Даже ценой крупных потерь.
🤪Поскольку главком Залужный и генштаб уже дали понять, что с ними где сядешь там и слезешь, в ОП решили влиять на командиров на местах. Именно по-этому под Северодонецком появилась депутат Марьяна Безуглая известная своей тупой преданностью Ермаку, и умением тысячу раз повторять одно и тоже требование, совершенно не слыша собеседника.
🤷🏻♂️Своими безапеляционными требованиями "держать Северодонецк любой ценой" Безуглая командиров ВСУ достала так, что те слили подробности ее пребывания в ставке... журналисту Юрию Бутусову. Выбор Бутусова, окровенно коварен. Для Бутусова Безуглая это личное. Счет к ней он имеет еще со времен "вагнергейта". Кроме того Безуглая, что называется "первая начала", заявив, что Бутусовым должна заняться СБУ.
😎Результатом стало сообщения Бутусова о комисарше Безуглой и о "политическом влиянии на принятие решений военными". А это скандал.
🤕ОП остается снова оправдываться, мол "Запад нам недостаточно помагает". Однако такие попытки купирует Белый дом заявлениями Байдена и публикациями о разворовывании западной помощи.
🙅🏻♂️ОП попал в ловушку собственного популизма. И хорошего выхода у него нет.
https://t.me/pecherhill/763